Anreiz- und Belohnungspaket zum Impfen von Regierung und SPÖ

Wien - Die Regierung hat sich mit der SPÖ auf ein Anreiz- und Belohnungspaket zur Steigerung der Impfquote verständigt. Kommen soll - neben der Impfpflicht - nun eine Impflotterie, mit der Gutscheine im Wert von 500 Euro zu gewinnen sind. Gemeinden sollen finanzielle Mittel bekommen, deren Höhe sich nach der Impfquote in der jeweiligen Kommune richtet.

Auch Grüne Mandatarin gegen Impfpflicht

Wien - Die Grünen müssen auf die Unterstützung einer Abgeordneten beim Beschluss der Impfpflicht verzichten. Ewa Ernst-Dziedzic ist der heutigen Sitzung des Nationalrats ferngeblieben, weil sie der Vorlage nicht zustimmen will. Eine entsprechende Ankündigung der Mandatarin war in der gestrigen Klubsitzung erfolgt.

Energie, Wohnen und Restaurants waren Preistreiber 2021

Wien - 2021 war ein teures Jahr. Im Vergleich zu 2020 legten die Preise um 2,8 Prozent zu, Preistreiber waren die Energie- und Treibstoffkosten, das Wohnen und Restaurants sowie Hotels. Preisdämpfend hat sich einmal mehr der Telekommunikationsbereich ausgewirkt. Für heuer erwartet Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas einen "gedämpften Preisanstieg" sowie steigende Einkommen durch den Facharbeitermangel.

Missbrauchsgutachten zu Erzbistum München erscheint

München/Vatikanstadt - Am Donnerstag wird in München Kirchengeschichte geschrieben: Die Anwälte der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) stellen laut Kathpress ihr mehr als 1.000 Seiten starkes Missbrauchsgutachten zum Erzbistum München und Freising vor. Ein Kirchenoberhaupt im Ruhestand, der emeritierte Papst Benedikt XVI., bezieht darin umfangreich Stellung zu der Frage, wie er als Erzbischof Joseph Ratzinger von 1977 bis 1982 handelte, wenn es um Verbrechen an Kindern durch Priester ging.

Blinken in Berlin: Gespräche über Ukraine-Krise beginnen

Berlin/Kiew/Moskau - US-Außenminister Antony Blinken ist zu Gesprächen über die Ukraine-Krise in Berlin eingetroffen. Blinkens Maschine landete am Donnerstagmorgen in der deutschen Hauptstadt, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der US-Chefdiplomat wird am Vormittag von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian und dem britischen Vize-Außenminister James Cleverly im Auswärtigen Amt empfangen.

Gremium befasst sich mit kolonialen Objekten in Bundesmuseen

Wien - Österreich richtet ein internationales und interdisziplinäres Gremium ein, das Richtlinien im Umgang mit im Besitz von Bundesmuseen befindlichen Objekten aus kolonialen Kontexten und das Vorgehen bei Rückgabeforderungen erarbeiten soll. Den Vorsitz übernimmt der wissenschaftliche Direktor des Weltmuseums Wien, Jonathan Fine. Die Ergebnisse und Empfehlungen des breit aufgesetzten Prozesses sollen im Frühjahr 2023 vorgelegt werden.

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wien-Meidling

Wien - Ein älterer Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Meidling durch Rauchgase ums Leben gekommen. Der Schwelbrand in einer weitläufigen Wohnhausanlage in der Schönbrunner Straße fiel längere Zeit niemandem auf. Als eine Nachbarin schließlich Alarm schlug und die Feuerwehr zum Brandort vordrang, waren die Flammen schon fast vollständig von allein erloschen. Für den Bewohner kam die Hilfe zu spät.

Kürzung von Familienbeihilfe verstößt gegen EU-Recht

Luxemburg/Brüssel - Die Indexierung der Familienbeihilfe verstößt laut einem Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen EU-Recht. Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten müssen in Österreich unabhängig vom Aufenthaltsort ihrer Kinder die gleichen Beihilfen und steuerlichen Vergünstigungen wie österreichische Arbeitnehmer erhalten können, wie es in den am Donnerstag veröffentlichten Schlussfolgerungen des EU-Generalanwalts Richard de la Tour heißt.

red