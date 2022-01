Münchner Missbrauchsstudie kritisiert Benedikt XVI.

München/Vatikanstadt - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist in einem neuen Missbrauchsgutachten für das deutschen Erzbistum München und Freising schwer belastet worden. Benedikt habe als Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger in vier Fällen nichts gegen des Missbrauchs beschuldigte Kleriker unternommen, teilten die Gutachter am Donnerstag in München mit. In einer Stellungnahme bestritt Benedikt demnach seine Verantwortung "strikt", die Gutachter halten dies aber nicht für glaubwürdig.

Anreiz- und Belohnungspaket zum Impfen von Regierung und SPÖ

Wien - Die Regierung hat sich mit der SPÖ auf ein Anreiz- und Belohnungspaket zur Steigerung der Impfquote verständigt. Kommen soll - neben der Impfpflicht - nun eine Impflotterie, mit der Gutscheine im Wert von 500 Euro zu gewinnen sind. Gemeinden sollen finanzielle Mittel bekommen, deren Höhe sich nach der Impfquote in der jeweiligen Kommune richtet.

Großteil der Österreicher plant heuer eine Reise

Wien - Trotz des weiterhin grassierenden Coronavirus ist die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher ungebrochen. Mit 83 Prozent planen heuer etwas mehr Personen also noch vor einem Jahr (78 Prozent) eine private Reise, zwei Drittel zieht es ins Ausland. Als Wunschziele werden dabei vor allem Italien, Kroatien und Deutschland angepeilt, geht aus einer Umfrage des Corps Touristique hervor. Demnach sehnen sich die Befragten insbesondere nach einem Strand- bzw. Badeurlaub.

Auch Grüne Mandatarin gegen Impfpflicht

Wien - Die Grünen müssen auf die Unterstützung einer Abgeordneten beim Beschluss der Impfpflicht verzichten. Ewa Ernst-Dziedzic ist der heutigen Sitzung des Nationalrats ferngeblieben, weil sie der Vorlage nicht zustimmen will. Eine entsprechende Ankündigung der Mandatarin war in der gestrigen Klubsitzung erfolgt.

Energie, Wohnen und Restaurants waren Preistreiber 2021

Wien - 2021 war ein teures Jahr. Im Vergleich zu 2020 legten die Preise um 2,8 Prozent zu, Preistreiber waren die Energie- und Treibstoffkosten, das Wohnen und Restaurants sowie Hotels. Preisdämpfend hat sich einmal mehr der Telekommunikationsbereich ausgewirkt. Für heuer erwartet Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas einen "gedämpften Preisanstieg" sowie steigende Einkommen durch den Facharbeitermangel.

Massenpanik und Dutzende Tote in liberianischer Kirche

Monrovia - Bei einer Massenpanik in einer liberianischen Kirche sind nach Behördenangaben 29 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen befänden sich in kritischem Zustand, sagte der stellvertretende Informationsminister Jalawah Tonpo am Donnerstag. "Dies ist ein trauriger Tag für das Land." Zum Auslöser der Panik machte er keine Angaben. Der Vorfall ereignete sich während eines nächtlichen Gottesdienstes. Die Kirche befindet sich in einem Außenbezirk der Hauptstadt Monrovia.

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wien-Meidling

Wien - Ein älterer Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Meidling durch Rauchgase ums Leben gekommen. Der Schwelbrand in einer weitläufigen Wohnhausanlage in der Schönbrunner Straße fiel längere Zeit niemandem auf. Als eine Nachbarin schließlich Alarm schlug und die Feuerwehr zum Brandort vordrang, waren die Flammen schon fast vollständig von allein erloschen. Für den Bewohner kam die Hilfe zu spät.

Kürzung von Familienbeihilfe verstößt gegen EU-Recht

Luxemburg/Brüssel - Die Indexierung der Familienbeihilfe verstößt laut einem Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen EU-Recht. Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten müssen in Österreich unabhängig vom Aufenthaltsort ihrer Kinder die gleichen Beihilfen und steuerlichen Vergünstigungen wie österreichische Arbeitnehmer erhalten können, wie es in den am Donnerstag veröffentlichten Schlussfolgerungen des EU-Generalanwalts Richard de la Tour heißt.

