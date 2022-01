Steuerreform im Parlament beschlossen

Wien/Kiew/Moskau - Etwas im Schatten der Impfpflicht hat der Nationalrat mit der öko-sozialen Steuerreform eines der Prestigeprojekte der Koalition beschlossen. Enthalten ist der Einstieg in die CO2-Bepreisung sowie eine Senkung von Körperschafts- und Einkommenssteuer. Während die Koalition in Superlativen schwelgte, fand die Opposition so einiges auszusetzen, auch wenn SPÖ und FPÖ Teilbereichen zustimmten.

Münchner Missbrauchsstudie kritisiert Benedikt XVI.

München/Vatikanstadt - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist in einem neuen Missbrauchsgutachten für das deutschen Erzbistum München und Freising schwer belastet worden. Benedikt habe als Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger in vier Fällen nichts gegen des Missbrauchs beschuldigte Kleriker unternommen, teilten die Gutachter am Donnerstag in München mit. In einer Stellungnahme bestritt Benedikt demnach seine Verantwortung "strikt", die Gutachter halten dies aber nicht für glaubwürdig.

Anreiz- und Belohnungspaket zum Impfen von Regierung und SPÖ

Wien - Die Regierung hat sich mit der SPÖ auf ein Anreiz- und Belohnungspaket zur Steigerung der Impfquote verständigt. Kommen soll - neben der Impfpflicht - nun eine Impflotterie, mit der Gutscheine im Wert von 500 Euro zu gewinnen sind. Gemeinden sollen finanzielle Mittel bekommen, deren Höhe sich nach der Impfquote in der jeweiligen Kommune richtet.

Intensive Impfpflicht-Debatte im Nationalrat

Wien - Die Debatte über die Impfpflicht im Nationalrat, wo am Donnerstag die umstrittene Maßnahme verabschiedet werden soll, hat erwartbar intensiv begonnen. So wetterte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl gleich als erster Redner gegen die Maßnahme, die von den anderen Fraktionen mitgetragen wird. Eine Ausnahme gibt es bei den Grünen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) trat noch einmal falschen Behauptungen zur Impfung selbst entgegen.

Nach Rekordwert zeichnen sich über 20.000 Corona-Fälle ab

Wien - Nach dem Rekordwert von 27.677 Fällen am Mittwoch bewegen sich die Corona-Neuinfektionen in ganz Österreich vermutlich auch am Donnerstag zumindest auf einem weiterhin hohem Niveau von über 20.000 positiv Getesteten. Laut der am Vormittag veröffentlichten Zahlen wurden im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) von Mittwoch auf Donnerstag 25.592 Neuinfektionen eingemeldet. Dabei handelt es sich aber noch um Rohdaten, die finalen Zahlen waren bis 17.00 noch nicht fertiggestellt.

Ski-Saisonkartenbesitzer müssen Grünen Pass neu hochladen

Wien/Innsbruck - Der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Obmann des Fachverbands Seilbahnen in der Österreichischen Wirtschaftskammer (WKÖ), Franz Hörl, hat am Donnerstag die Verkürzung der Gültigkeitsdauer des Grünen Passes in Zusammenhang mit Saisonkarten kritisiert. Bei zweifach Geimpften ist der Grüne Pass nämlich ab 1. Februar statt 270 nur mehr 180 Tage gültig. Er rief daher Gäste auf, auf den jeweiligen Online-Plattformen Aktualisierungen vorzunehmen.

Energie, Wohnen und Restaurants waren Preistreiber 2021

Wien - 2021 war ein teures Jahr. Im Vergleich zu 2020 legten die Preise um 2,8 Prozent zu, Preistreiber waren die Energie- und Treibstoffkosten, das Wohnen und Restaurants sowie Hotels. Preisdämpfend hat sich einmal mehr der Telekommunikationsbereich ausgewirkt. Für heuer erwartet Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas einen "gedämpften Preisanstieg" sowie steigende Einkommen durch den Facharbeitermangel.

Blinken: Jeder Grenzübertritt Russlands wäre Agression

Berlin/Kiew/Moskau - Das Säbelrasseln zwischen dem Westen und Russland in der Ukraine-Krise geht weiter. US-Außenminister Antony Blinken stellte klar, dass jeglicher Grenzübertritt seitens russischer Truppen in die Ukraine eine Aggression darstellen und eine "schnelle, ernsthafte und gemeinsame Antwort" der westlichen Alliierten provozieren würde. Der Kreml verkündete unterdessen, dass Aussagen von US-Präsident Joe Biden einen Krieg provozieren könnten.

