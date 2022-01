Inflation lässt auch Parteienförderung steigen

Wien - Die hohe Inflation lässt auch die Parteienförderung des Bundes ansteigen. Insgesamt erhalten die fünf Nationalratsparteien sowie ihre Klubs und Parteiakademien heuer 66,6 Mio. Euro - um 1,4 Mio. Euro mehr als voriges Jahr, wie aus Aufstellungen von Parlament und Bundeskanzleramt hervorgeht. Allein die Parteienförderung steigt durch die seit 2019 geltende jährliche Inflationsanpassung um knapp 2,9 Prozent auf 31,8 Mio. Euro. Am meisten erhält die ÖVP vor SPÖ und FPÖ.

Immer mehr Staaten schicken Hilfsgüter nach Tonga

Nuku'alofa - Eine knappe Woche nach dem gewaltigen Vulkanausbruch vor Tonga schicken immer mehr Staaten Hilfsgüter in das teilweise schwer verwüstete Königreich. So will Großbritannien mit Neuseeland und Australien zusammenarbeiten, um Trinkwasser, Zelte und Schutzausrüstung anzuliefern, teilte Außenministerin Liz Truss am Freitag mit. Die humanitäre Hilfe solle die zum Commonwealth gehörende Pazifiknation dabei unterstützen, die Folgen des "katastrophalen Ereignisses" zu bewältigen.

Tirols Touristiker ziehen "gemischte Zwischenbilanz"

Innsbruck - Tirols Touristiker ziehen eine "gemischte Zwischenbilanz". Die Anzahl der Nächtigungen im Bundesland ist in den Monaten November und Dezember um 39,2 Prozent im Vergleich zur Wintersaison 2019/20 - der letzten Saison vor Ausbruch der Coronapandemie - zurückgegangen. ÖVP-Tourismussprecher und Seilbahnenvertreter Franz Hörl blickte gegenüber der APA "mit nassen Augen in die Schweiz", Tirols WK-Spartenobmann Mario Gerber sah anstatt eines "Jännerlochs" gar einen "Jännerabgrund".

Jugendliche nach Brand von Polizeiauto in Linz vor Gericht

Linz - Nachdem eine Gruppe Jugendlicher im November in Linz ein Polizeiauto mit Benzin übergossen und angezündet hatte, stehen am Freitag drei Bandenmitglieder in Linz wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Zwei 16-Jährige und ein 14-Jähriger sollen ihre Kumpanen, die offenbar den Brandanschlag verübt hatten, zusammengeschlagen haben. Damit wollte man sie laut Staatsanwaltschaft zum Schweigen bringen. Die beiden älteren Angeklagten sitzen in U-Haft.

Mindestens 17 Menschen bei Lkw-Explosion in Ghana getötet

Accra - Bei der Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lkws im Westen Ghanas sind am Donnerstag mindestens 17 Menschen getötet worden. Wie das Informationsministerium weiter mitteilte, wurden 59 Menschen verletzt - einige davon seien in "kritischem Zustand". Polizeiangaben zufolge war der Lkw einer Bergbau-Firma in Apiate, etwa 300 Kilometer westlich der Hauptstadt Accra, mit einem Motorrad kollidiert, was zu der gewaltigen Detonation führte.

London kritisiert China und Russland als Demokratiefeinde

Sydney - Die britische Außenministerin Liz Truss hat China und Russland einen weltweiten Feldzug gegen die Demokratie vorgeworfen. "Sie wollen die Diktatur rund um die Welt wie eine Dienstleistung exportieren", wollte Truss am Freitag bei einem Vortrag im australischen Sydney sagen. "Deshalb finden Regime wie Belarus, Nordkorea und Myanmar ihre engsten Verbündeten in Moskau und Peking." Das US-Finanzministerium zeigte sich unterdessen bereit, Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Google zieht wegen EU-Milliardenbuße vor den EuGH

Luxemburg/Mountain View - Der US-Konzern Google geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es die 2,4 Milliarden Euro schwere Geldstrafe der EU-Kommission "nach reiflicher Überlegung" nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anfechten will. Demnach gebe es "Bereiche, die einer rechtlichen Klärung bedürfen". Im November hatte das untergeordnete Gericht der Europäischen Union (EuG) die Strafe für Google bestätigt.

Erneut Österreicher zum Kommandant der EUFOR-Truppe ernannt

Wien/Sarajevo - Generalmajor Anton Wessely hat am Donnerstag das Kommando über die EUFOR-Truppe in Bosnien und Herzegowina übernommen. Der Österreicher löst seinen Landsmann, Generalmajor Alexander Platzer, in der Funktion des EUFOR-Kommandanten ab, teilte das Verteidigungsministerium Freitagfrüh mit. "Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und Stabilität am Westbalkan", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

