Blinken und Lawrow zu Krisengespräch in Genf

Genf/Kiew - Die USA und Russland starten einen neuen direkten Versuch, die Ukraine-Krise zu entschärfen. US-Außenminister Antony Blinken trifft nach Besuchen in Kiew und Berlin am Freitag in Genf mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Beie Länder werfen einander Provokationen vor: Die USA sehen in dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine Vorbereitungen für einen Überfall, Russland fühlt sich durch US-Truppen und Waffen in Europa provoziert.

London kritisiert China und Russland als Demokratiefeinde

Sydney - Die britische Außenministerin Liz Truss hat China und Russland einen weltweiten Feldzug gegen die Demokratie vorgeworfen. "Sie wollen die Diktatur rund um die Welt wie eine Dienstleistung exportieren", wollte Truss am Freitag bei einem Vortrag im australischen Sydney sagen. "Deshalb finden Regime wie Belarus, Nordkorea und Myanmar ihre engsten Verbündeten in Moskau und Peking." Das US-Finanzministerium zeigte sich unterdessen bereit, Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Google zieht wegen EU-Milliardenbuße vor den EuGH

Luxemburg/Mountain View - Der US-Konzern Google geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es die 2,4 Milliarden Euro schwere Geldstrafe der EU-Kommission "nach reiflicher Überlegung" nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anfechten will. Demnach gebe es "Bereiche, die einer rechtlichen Klärung bedürfen". Im November hatte das untergeordnete Gericht der Europäischen Union (EuG) die Strafe für Google bestätigt.

Inflation lässt auch Parteienförderung steigen

Wien - Die hohe Inflation lässt auch die Parteienförderung des Bundes ansteigen. Insgesamt erhalten die fünf Nationalratsparteien sowie ihre Klubs und Parteiakademien heuer 66,6 Mio. Euro - um 1,4 Mio. Euro mehr als voriges Jahr, wie aus Aufstellungen von Parlament und Bundeskanzleramt hervorgeht. Allein die Parteienförderung steigt durch die seit 2019 geltende jährliche Inflationsanpassung um knapp 2,9 Prozent auf 31,8 Mio. Euro. Am meisten erhält die ÖVP vor SPÖ und FPÖ.

Immer mehr Staaten schicken Hilfsgüter nach Tonga

Nuku'alofa - Eine knappe Woche nach dem gewaltigen Vulkanausbruch vor Tonga schicken immer mehr Staaten Hilfsgüter in das teilweise schwer verwüstete Königreich. So will Großbritannien mit Neuseeland und Australien zusammenarbeiten, um Trinkwasser, Zelte und Schutzausrüstung anzuliefern, teilte Außenministerin Liz Truss am Freitag mit. Die humanitäre Hilfe solle die zum Commonwealth gehörende Pazifiknation dabei unterstützen, die Folgen des "katastrophalen Ereignisses" zu bewältigen.

Tirols Touristiker ziehen "gemischte Zwischenbilanz"

Innsbruck - Tirols Touristiker ziehen eine "gemischte Zwischenbilanz". Die Anzahl der Nächtigungen im Bundesland ist in den Monaten November und Dezember um 39,2 Prozent im Vergleich zur Wintersaison 2019/20 - der letzten Saison vor Ausbruch der Coronapandemie - zurückgegangen. ÖVP-Tourismussprecher und Seilbahnenvertreter Franz Hörl blickte gegenüber der APA "mit nassen Augen in die Schweiz", Tirols WK-Spartenobmann Mario Gerber sah anstatt eines "Jännerlochs" gar einen "Jännerabgrund".

Neue Omikron-Subvariante als Unbekannte

Wien - Der Omikron-Untertyp "BA.2" breitet sich in Norwegen, Schweden und Großbritannien zügig aus und hat in Dänemark schon der bisherigen Omikron-Variante BA.1 den Rang als dominante Form abgelaufen. Viel ist über die erneut veränderte Spielart noch nicht bekannt, wie der Genetiker Ulrich Elling gegenüber der APA erklärte. Die Wandelbarkeit des SARS-CoV-2-Erregers zeige jedoch, dass nur eine möglichst breit aufgebaute Immunantwort den Weg in die ersehnte Endemie ebnen wird.

Frau bei Wohnungsbrand in OÖ gestorben

Traun - Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land ist am Donnerstagabend bei einem Wohnungsbrand ums Leben bekommen. Ihr 37-jähriger Nachbar hatte sie gegen 19.50 Uhr um Hilfe rufen hören. Als er die Wohnungstür öffnete, schlugen ihm Rauch und Flammen entgegen. Der Mann versuchte mit einem Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus das Feuer zu löschen, eine andere Nachbarin alarmierte die Feuerwehr, wie die Landespolizeidirektion OÖ am Freitag mitteilte. Doch die Nachbarhilfe kam zu spät.

