Blinken und Lawrow zu Krisengespräch in Genf

Genf/Kiew - Die USA und Russland starten am Freitag einen neuen direkten Versuch, die Ukraine-Krise zu entschärfen. Kurz vor einem Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Genf ging das Säbelrasseln vonseiten Moskaus weiter. Russland forderte den Abzug von NATO-Truppen aus Rumänien und Bulgarien, und plant offenbar die Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige Staaten.

Mindestens 17 Menschen bei Lkw-Explosion in Ghana getötet

Accra - Bei der Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lkws im Westen Ghanas sind am Donnerstag mindestens 17 Menschen getötet worden. Wie das Informationsministerium weiter mitteilte, wurden 59 Menschen verletzt - einige davon seien in "kritischem Zustand". Polizeiangaben zufolge war der Lkw einer Bergbau-Firma in Apiate, etwa 300 Kilometer westlich der Hauptstadt Accra, mit einem Motorrad kollidiert, was zu der gewaltigen Detonation führte.

Immer mehr Staaten schicken Hilfsgüter nach Tonga

Nuku'alofa - Eine knappe Woche nach dem gewaltigen Vulkanausbruch vor Tonga schicken immer mehr Staaten Hilfsgüter in das teilweise schwer verwüstete Königreich. So will Großbritannien mit Neuseeland und Australien zusammenarbeiten, um Trinkwasser, Zelte und Schutzausrüstung anzuliefern, teilte Außenministerin Liz Truss am Freitag mit. Die humanitäre Hilfe solle die zum Commonwealth gehörende Pazifiknation dabei unterstützen, die Folgen des "katastrophalen Ereignisses" zu bewältigen.

Neue Omikron-Subvariante als Unbekannte

Wien - Der Omikron-Untertyp "BA.2" breitet sich in Norwegen, Schweden und Großbritannien zügig aus und hat in Dänemark schon der bisherigen Omikron-Variante BA.1 den Rang als dominante Form abgelaufen. Viel ist über die erneut veränderte Spielart noch nicht bekannt, wie der Genetiker Ulrich Elling gegenüber der APA erklärte. Die Wandelbarkeit des SARS-CoV-2-Erregers zeige jedoch, dass nur eine möglichst breit aufgebaute Immunantwort den Weg in die ersehnte Endemie ebnen wird.

Google zieht wegen EU-Milliardenbuße vor den EuGH

Luxemburg/Mountain View - Der US-Konzern Google geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es die 2,4 Milliarden Euro schwere Geldstrafe der EU-Kommission "nach reiflicher Überlegung" nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anfechten will. Demnach gebe es "Bereiche, die einer rechtlichen Klärung bedürfen". Im November hatte das untergeordnete Gericht der Europäischen Union (EuG) die Strafe für Google bestätigt.

Frau bei Wohnungsbrand in OÖ gestorben

Traun - Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land ist am Donnerstagabend bei einem Wohnungsbrand ums Leben bekommen. Ihr 37-jähriger Nachbar hatte sie gegen 19.50 Uhr um Hilfe rufen hören. Als er die Wohnungstür öffnete, schlugen ihm Rauch und Flammen entgegen. Der Mann versuchte mit einem Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus das Feuer zu löschen, eine andere Nachbarin alarmierte die Feuerwehr, wie die Landespolizeidirektion OÖ am Freitag mitteilte. Doch die Nachbarhilfe kam zu spät.

red