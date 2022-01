Blinken und Lawrow zu Krisengespräch in Genf

Genf/Kiew - Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt sind der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Antony Blinken am Freitag zu Krisengesprächen in Genf zusammengekommen. Die beiden Chefdiplomaten begrüßten sich vor den Flaggen ihrer Staaten in einem Hotel am Genfersee mit Handschlag. Beide sagten zum Auftakt, dass sie keinen Durchbruch bei den Gesprächen erwarteten.

Erneut weit über 20.000 Neuinfektionen laut Rohdaten

Wien - Laut Rohdaten des Epidemiologischen Meldesystems EMS sind am Freitag innerhalb von 24 Stunden weit über 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Um 8.00 Uhr wurden 28.582 Fälle ausgewiesen, dieser Wert ist jedoch nicht um etwaige Fehler bereinigt. Am Vortag waren erstmals seit Pandemiebeginn keine endgültigen Daten veröffentlicht worden. Das Gesundheitsministerium hatte auf Verzögerungen wegen der hohen Fallzahlen und der Komplexität der Auswertung verwiesen.

Neue Omikron-Subvariante als Unbekannte

Wien - Der Omikron-Untertyp "BA.2" breitet sich in Norwegen, Schweden und Großbritannien zügig aus und hat in Dänemark schon der bisherigen Omikron-Variante BA.1 den Rang als dominante Form abgelaufen. Viel ist über die erneut veränderte Spielart noch nicht bekannt, wie der Genetiker Ulrich Elling gegenüber der APA erklärte. Die Wandelbarkeit des SARS-CoV-2-Erregers zeige jedoch, dass nur eine möglichst breit aufgebaute Immunantwort den Weg in die ersehnte Endemie ebnen wird.

Ministerium will Schadenersatz wegen PCR-Schultests

Wien - Auch nächste Woche wird an den Schulen außerhalb Wiens nur ein PCR-Test durchgeführt. Das hat der neue Testanbieter in einer Aussendung mitgeteilt. Das Bildungsministerium will daher "alle Ansprüche betreffend Pönalezahlungen, Schadenersatz etc. vollumfänglich geltend machen", hieß es gegenüber der APA. Vertraglich seien zwei Tests pro Woche vereinbart gewesen. Mittlerweile funktioniert aber zumindest die Auswertung des einen wöchentlichen Tests.

Papst betont Engagement der Kirche für Missbrauchsopfer

München - Der Papst hat am Freitag nach der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens das Engagement der Kirche zugunsten von Missbrauchsopfer hervorgehoben. Die Kirche habe die "Verpflichtung", den "Opfern von Missbrauch durch ihre Mitglieder Gerechtigkeit widerfahren zu lassen". Die Staatsanwaltschaft in München untersucht derzeit 42 Fälle von Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger - u.a. des emeritierten Papstes Benedikt XVI. in seiner Zeit als Münchner Erzbischof.

Inflation lässt auch Parteienförderung steigen

Wien - Die hohe Inflation lässt auch die Parteienförderung des Bundes ansteigen. Insgesamt erhalten die fünf Nationalratsparteien sowie ihre Klubs und Parteiakademien heuer 66,6 Mio. Euro - um 1,4 Mio. Euro mehr als voriges Jahr, wie aus Aufstellungen von Parlament und Bundeskanzleramt hervorgeht. Allein die Parteienförderung steigt durch die seit 2019 geltende jährliche Inflationsanpassung um knapp 2,9 Prozent auf 31,8 Mio. Euro. Am meisten erhält die ÖVP vor SPÖ und FPÖ.

US-Sänger Meat Loaf 74-jährig gestorben

Austin (Texas) - Der US-Sänger Meat Loaf ist tot. Er sei in der Nacht auf Freitag im Alter von 74 Jahren an der Seite seiner Frau Deborah gestorben, hieß es auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Der aus Texas stammende Musiker erlangte mit seinem 1977 erschienenen Album "Bat Out Of Hell" internationale Berühmtheit. Meat Loaf, der als Marvin Lee Aday geboren wurde, konnte eine rund sechs Jahrzehnte dauernde Karriere vorweisen und verkaufte weltweit mehr als 100 Millionen Alben.

Vier Menschen an US-kanadischer-Grenze erfroren

Winnipeg - Die kanadische Polizei hat die Leichen von vier Menschen, darunter ein Säugling, auf einem schneebedeckten Feld unweit der US-Grenze entdeckt. Kanadische und US-Behörden gehen ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass es sich um eine Familie aus Indien handelt, die bei dem Versuch erfroren sei, in die USA zu gelangen. Es habe bereits eine Festnahme wegen Menschenschmuggels in Zusammenhang mit dem Fall gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red