Lawrow lobt Gespräch mit Blinken - Dialog wird fortgesetzt

Genf/Kiew - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat nach dem Krisentreffen mit US-Ressortchef Antony Blinken in Genf eine positive Bilanz gezogen. Das Treffen sei "offen und nützlich" gewesen, sagte Lawrow am Freitag in der Schweizer Stadt. Der Dialog werde fortgesetzt, kündigte er an. Präsident Wladimir Putin sei immer bereit, in Kontakt mit US-Präsident Joe Biden zu treten. Allerdings sollte jeglicher Kontakt zwischen beiden Staatschefs gut vorbereitet sein.

Erneut weit über 20.000 Neuinfektionen laut Rohdaten

Wien - Laut Rohdaten des Epidemiologischen Meldesystems EMS sind am Freitag innerhalb von 24 Stunden weit über 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Um 8.00 Uhr wurden 28.582 Fälle ausgewiesen, dieser Wert ist jedoch nicht um etwaige Fehler bereinigt. Am Vortag waren erstmals seit Pandemiebeginn keine endgültigen Daten veröffentlicht worden. Das Gesundheitsministerium hatte auf Verzögerungen wegen der hohen Fallzahlen und der Komplexität der Auswertung verwiesen.

Haft für drei Schläger nach Polizeiautobrand in Linz

Linz - Sieben Monate teilbedingte bzw. sechs Monate bedingte Haft wegen Körperverletzung und Nötigung haben drei Jugendliche ausgefasst, die zwei Kumpanen zusammengeschlagen haben, die den Brandanschlag auf ein Polizeiauto in Linz-Ebelsberg im November vergangenen Jahres verübt haben sollen. Die drei legten in der Verhandlung am Landesgericht Linz ein Geständnis ab. Mit ihrer Tat wollten sie die beiden anderen Jugendlichen zum Schweigen bringen.

Ministerium will Schadenersatz wegen PCR-Schultests

Wien - Auch nächste Woche wird an den Schulen außerhalb Wiens nur ein PCR-Test durchgeführt. Das hat der neue Testanbieter in einer Aussendung mitgeteilt. Das Bildungsministerium will daher "alle Ansprüche betreffend Pönalezahlungen, Schadenersatz etc. vollumfänglich geltend machen", hieß es gegenüber der APA. Vertraglich seien zwei Tests pro Woche vereinbart gewesen. Mittlerweile funktioniert aber zumindest die Auswertung des einen wöchentlichen Tests.

Papst betont Engagement der Kirche für Missbrauchsopfer

München - Der Papst hat am Freitag nach der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens das Engagement der Kirche zugunsten von Missbrauchsopfer hervorgehoben. Die Kirche habe die "Verpflichtung", den "Opfern von Missbrauch durch ihre Mitglieder Gerechtigkeit widerfahren zu lassen". Die Staatsanwaltschaft in München untersucht derzeit 42 Fälle von Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger - u.a. des emeritierten Papstes Benedikt XVI. in seiner Zeit als Münchner Erzbischof.

Inflation lässt auch Parteienförderung steigen

Wien - Die hohe Inflation lässt auch die Parteienförderung des Bundes ansteigen. Insgesamt erhalten die fünf Nationalratsparteien sowie ihre Klubs und Parteiakademien heuer 66,6 Mio. Euro - um 1,4 Mio. Euro mehr als voriges Jahr, wie aus Aufstellungen von Parlament und Bundeskanzleramt hervorgeht. Allein die Parteienförderung steigt durch die seit 2019 geltende jährliche Inflationsanpassung um knapp 2,9 Prozent auf 31,8 Mio. Euro. Am meisten erhält die ÖVP vor SPÖ und FPÖ.

EU öffnet offizielle Vertretung in Afghanistan

Kabul/Brüssel - Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat die EU wieder eine offizielle Vertretung in Kabul. Die EU habe begonnen, wieder eine "minimale Präsenz" internationaler Delegationsmitarbeiter einzurichten, um die Lieferung von humanitärer Hilfe zu erleichtern und die humanitäre Lage zu überwachen, sagte ein EU-Sprecher am Freitag. Er betonte, dass dies auf keinen Fall als Zeichen der Anerkennung der Taliban-Regierung verstanden werden dürfe.

Vier Menschen an US-kanadischer-Grenze erfroren

Winnipeg - Die kanadische Polizei hat die Leichen von vier Menschen, darunter ein Säugling, auf einem schneebedeckten Feld unweit der US-Grenze entdeckt. Kanadische und US-Behörden gehen ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass es sich um eine Familie aus Indien handelt, die bei dem Versuch erfroren sei, in die USA zu gelangen. Es habe bereits eine Festnahme wegen Menschenschmuggels in Zusammenhang mit dem Fall gegeben.

