CDU will Merz zum neuen Vorsitzenden wählen

Berlin - Mit der Wahl des früheren Unionsfraktionschefs Friedrich Merz zum neuen Vorsitzenden will die CDU vier Monate nach ihrem Desaster bei der deutschen Bundestagswahl das Signal für einen Neuanfang geben. Es komme jetzt auf "Geschlossenheit und Teamgeist" an, sagte der scheidende Generalsekretär Paul Ziemiak am Freitagabend in Berlin nach Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand zur Vorbereitung des Online-Parteitags an diesem Samstag.

Deutschland schickt der Ukraine Feldlazarett statt Waffen

Berlin - Im Ukraine-Konflikt will Deutschland ein Feldlazarett an Kiew liefern, lehnt aber weiterhin Waffenlieferungen ab. Im Februar werde "ein komplettes Feldlazarett übergeben, inklusive der nötigen Ausbildung, alles von Deutschland mit 5,3 Millionen Euro kofinanziert", sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht der "Welt am Sonntag". Deutschland habe auch bereits Beatmungsgeräte geliefert und behandle schwer verletzte Soldaten der Ukraine in Bundeswehr-Krankenhäusern.

Starlinger kündigt österreichweites PCR-Testnetz ab April an

Wien - Das derzeit - wie man an den Schultestungen sieht - in vielen Bundesländern unzulängliche PCR-Testregime wird neu gestaltet. Ab dem zweiten Quartal 2022 soll es ein österreichweites Testnetz geben, kündigt Generalmajor Thomas Starlinger im "Kurier" (Samstag-Ausgabe) an. Für die Omikron-Welle sei das zwar zu spät. Aber es gehe darum, "in Zukunft nicht wieder in so eine Situation zu kommen".

Querdenker spazierten zu Haus von Landeshauptmann Wallner

Bregenz - Bei einem "Spaziergang" von rund 50 Personen aus der Querdenkerszene zum Privathaus von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in Frastanz (Bez. Feldkirch) am Mittwochabend hat die Polizei ein Vordringen auf das Grundstück verhindert. Ein entsprechender Bericht des Portals Vorarlberg Online (vol.at) ist Freitagabend auf APA-Anfrage vom Büro des Landeshauptmanns bestätigt worden. Gegen mindestens eine amtsbekannte Person sei Anzeige erstattet worden, berichtete vol.at.

US-Bürger für gefangene Österreicher im Iran im Hungerstreik

Wien - Der US-Bürger Barry Rosen war 444 Tage lang Geisel in der US-Botschaft in Teheran. Jetzt trat er im Wiener Palais Coburg, dem Ort der Atomverhandlungen mit dem Iran, in den Hungerstreik. Es handle sich um einen Protest gegen die Willkürhaft im Iran, in der sich auch zwei Österreicher befinden, berichten die "Presse" (Samstagsausgabe) und die "ZiB2" des ORF.

Rio verschiebt wegen Corona erneut berühmte Karnevalsumzüge

Rio de Janeiro - Inmitten einer neuen Corona-Welle hat die brasilianische Metropole Rio de Janeiro wieder die weltberühmten Karnevalsumzüge verschoben. "Aufgrund der Zunahme der Covid-19-Fälle in der Stadt kündigen wir an, den Karneval auf den Feiertag Tiradentes im April zu verlegen", hieß es in einem Tweet der Stadtverwaltung Rios am Freitagabend (Ortszeit). Der Feiertag fällt auf den 21. April.

