CDU wählt Friedrich Merz zum neuen Chef

Berlin - Die CDU hat den Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz mit großer Mehrheit zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Bei dem digitalen Bundesparteitag stimmten am Samstag 915 von 983 Delegierten für den 66-Jährigen. Es gab 52 Nein-Stimmen, 16 Delegierte enthielten sich. Die CDU, die Enthaltungen als ungültige Stimmen wertet, errechnete daraus eine Zustimmung von 94,62 Prozent. Die Entscheidung muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Das Ergebnis soll am 31. Jänner verkündet werden.

Nehammer rechnet nicht mit baldigem Ende der Pandemie

Wien - Anders als sein Vorgänger stellt der neue Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) kein baldiges Ende der Corona-Pandemie in Aussicht, im Gegenteil: "Wir werden nicht so bald den Status erreichen, dass die Pandemie überwunden ist", sagt er im "profil"-Interview. Mit Omikron finde ein Paradigmenwechsel statt. Bei der neuen Variante gebe es "offenbar kein Limit, wir müssen aus auf neue Dimensionen" einstellen. Die Dauer der Quarantäne müsse wohl verkürzt werden, Gecko arbeite daran.

Wieder deutlich mehr als 20.000 neue Corona-Fälle

Wien - Anhaltende Datenprobleme haben es auch am Samstag vorerst unmöglich gemacht, dass Innen- und Gesundheitsministerium eine gesicherte Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden kommunizieren konnten. Es dürften jedoch erneut weit mehr als 20.000 neue Fälle dazugekommen sein. Laut Rohdaten des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) wurden um 8.00 Uhr 28.175 Neuinfektionen ausgewiesen - dieser Wert ist jedoch nicht um etwaige Fehler bereinigt.

Frau in Klagenfurt auf Straße niedergestochen und verletzt

Klagenfurt - Eine Frau ist Samstagmittag in Klagenfurt auf offener Straße von einem Mann niedergestochen und verletzt worden. Wie die Polizei zur APA sagte, rannte der Täter - es handelt sich um einen Mann - gleich nach der Attacke davon. Nach ihm wird seither gefahndet. Ob die Tatwaffe ein Messer oder ein anderes Werkzeug war, ist ebenso unklar wie das Motiv. Das 62-jährige Opfer wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht und notoperiert. Die Frau ist schwer verletzt.

Neue US-Militärhilfe in der Ukraine eingetroffen

Berlin - Inmitten der schweren Spannungen mit Russland haben die USA neue Militärhilfe in die Ukraine geschickt. In der Nacht auf Samstag landete eine US-Frachtmaschine auf einem Flughafen der Hauptstadt Kiew, wie die dortige US-Botschaft im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. An Bord seien 90 Tonnen Fracht gewesen, darunter Munition "für die Frontverteidigung". Diese Unterstützung sei von US-Präsident Joe Biden angeordnet worden.

Ausmaß der Folgen von Vulkanausbruch auf Tonga wird klarer

Nuku'alofa - Eine Woche nach dem gewaltigen Ausbruch eines Untersee-Vulkans vor Tonga im Südpazifik wird das Ausmaß der Folgen klarer. Schätzungsweise 84 Prozent der rund 105.000 Bewohner auf allen Inseln seien von dem Ascheregen und dem Tsunami betroffen, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung der Regierung. Die Versorgung mit Trinkwasser und Lebensmitteln habe nun Priorität. Hilfsgüter seien auf dem Weg zu weiter entfernten Inseln.

Österreich erteilt EU-Kommissionsentwurf zu Atomkraft Absage

EU-weit/Brüssel - Österreich hat wie erwartet in seiner Stellungnahme dem Entwurf der EU-Kommission eine Abfuhr erteilt, Gas- und Atomenergie unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einzustufen. Beide Energieformen hätten enorme Umweltrisiken und würden die Zukunft des Planeten gefährden, heißt es. Sollte die EU-Kommission ihre Pläne so in die Tat umsetzen, werde Österreich dagegen klagen, kündigte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) erneut an.

