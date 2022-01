Friedrich Merz zum neuen CDU-Chef gewählt

Berlin - Nach der schweren Niederlage der Union bei der deutschen Bundestagswahl soll Friedrich Merz die CDU erneuern und wieder auf die Erfolgsspur bringen. Ein digitaler Parteitag hat den Wirtschaftspolitiker am Samstag mit großem Vertrauensvorschuss gewählt. 915 von 983 Delegierten stimmten für den 66-Jährigen, es gab 52 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen. Die CDU errechnete daraus eine Zustimmung von 94,62 Prozent.

Wieder mehr als 25.000 neue Corona-Neuinfektionen am Freitag

Wien - Beinahe zwei Jahre nach Pandemiebeginn hat es in Österreich am Samstag den dritten Tag in Folge keine gesicherten Corona-Zahlen aus Innen- und Gesundheitsministerium gegeben. Aktualisiert wurde immerhin das Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Demzufolge wurden am gestrigen Freitag 25.103 Neuinfektionen eingemeldet. Das ist nach den AGES-Zahlen der vierthöchste Wert seit Start der Pandemie vor 23 Monaten.

Gecko hält nichts vom Freitesten Infizierter nach drei Tagen

Wien - Die Gecko rät der Regierung davon ab, die Quarantäne für Corona-Infizierte weiter zu verkürzen. Von einer Freitest-Möglichkeit für dreifach Geimpfte schon nach drei Tagen sei "keine große Wirkung auf den Schutz der kritischen Infrastruktur zu erwarten" - aber sie würde die Gesundheitsbehörden erheblich mehr belasten und ginge zulasten der knappen PCR-Kapazitäten, heißt es in dem am Samstag veröffentlichen Bericht.

Attacke auf Frau in Klagenfurt - Verdächtiger stellte sich

Klagenfurt - Eine Frau ist Samstagmittag in Klagenfurt auf offener Straße von einem Mann niedergestochen und verletzt worden. Der Täter, es dürfte sich um einen 28-jährigen Armenier handeln, rannte zunächst davon, stellte sich dann aber den Beamten. Die 62-Jährige dürfte ersten Erhebungen zufolge ein Zufallsopfer gewesen sein. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde in der Wohnung des Verdächtigen sichergestellt. Am Nachmittag wurde der Armenier vernommen.

Neue US-Militärhilfe in der Ukraine eingetroffen

Berlin - Inmitten der schweren Spannungen mit Russland haben die USA neue Militärhilfe in die Ukraine geschickt. In der Nacht auf Samstag landete eine US-Frachtmaschine auf einem Flughafen der Hauptstadt Kiew, wie die dortige US-Botschaft im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. An Bord seien 90 Tonnen Fracht gewesen, darunter Munition "für die Frontverteidigung". Diese Unterstützung sei von US-Präsident Joe Biden angeordnet worden.

Ausmaß der Folgen von Vulkanausbruch auf Tonga wird klarer

Nuku'alofa - Eine Woche nach dem gewaltigen Ausbruch eines Untersee-Vulkans vor Tonga im Südpazifik wird das Ausmaß der Folgen klarer. Schätzungsweise 84 Prozent der rund 105.000 Bewohner auf allen Inseln seien von dem Ascheregen und dem Tsunami betroffen, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung der Regierung. Die Versorgung mit Trinkwasser und Lebensmitteln habe nun Priorität. Hilfsgüter seien auf dem Weg zu weiter entfernten Inseln.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red