Wieder mehr als 25.000 neue Corona-Neuinfektionen am Freitag

Wien - Beinahe zwei Jahre nach Pandemiebeginn hat es in Österreich am Samstag den dritten Tag in Folge keine gesicherten Corona-Zahlen aus Innen- und Gesundheitsministerium gegeben. Aktualisiert wurde immerhin das Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Demzufolge wurden am gestrigen Freitag 25.103 Neuinfektionen eingemeldet. Das ist nach den AGES-Zahlen der vierthöchste Wert seit Start der Pandemie vor 23 Monaten.

Gecko hält nichts vom Freitesten Infizierter nach drei Tagen

Wien - Die Gecko rät der Regierung davon ab, die Quarantäne für Corona-Infizierte weiter zu verkürzen. Von einer Freitest-Möglichkeit für dreifach Geimpfte schon nach drei Tagen sei "keine große Wirkung auf den Schutz der kritischen Infrastruktur zu erwarten" - aber sie würde die Gesundheitsbehörden erheblich mehr belasten und ginge zulasten der knappen PCR-Kapazitäten, heißt es in dem am Samstag veröffentlichen Bericht.

Attacke auf Frau in Klagenfurt - Verdächtiger stellte sich

Klagenfurt - Eine Frau ist Samstagmittag in Klagenfurt auf offener Straße von einem Mann niedergestochen und verletzt worden. Der Täter, es dürfte sich um einen 28-jährigen Armenier handeln, rannte zunächst davon, stellte sich dann aber den Beamten. Die 62-Jährige dürfte ersten Erhebungen zufolge ein Zufallsopfer gewesen sein. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde in der Wohnung des Verdächtigen sichergestellt. Am Nachmittag wurde der Armenier vernommen.

Berlusconi verzichtet auf Präsidentschaftskandidatur

Rom - Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi verzichtet auf seine Kandidatur für das Präsidentenamt. Am Ende eines Online-Gipfeltreffens der Mitte-Rechts-Parteien kündigte der 85-Jährige seinen Beschluss an, auf eine Bewerbung zugunsten einer anderen Persönlichkeit zu verzichten, die er demnächst bekanntgeben wolle, verlautete aus Kreisen um den Medientycoon an Samstag.

Schallenberg: Sanktionen gegen Russland ohne Gas-Sektor

Kiew/Moskau/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kündigt angesichts Moskaus Drohkulisse gegenüber der Ukraine für den Ernstfall weitreichende EU-Sanktionen gegen Moskau an - nicht aber im Bereich der Gasimporte und speziell der umstrittenen "Nord Stream 2"-Pipeline. "Wir sind in Europa zu einem gewissen Grad von Energie aus Russland angewiesen", sagte Schallenberg in der "Presse am Sonntag". "Das werden wir nicht über Nacht ändern können, wenn wir Wärme und Strom haben wollen."

Nordzypern wählt ein neues Parlament

Lefkosa - Menschen in der international nicht anerkannten Republik Nordzypern sind am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Zu der Abstimmung um die 50 Sitze treten rund 400 Kandidaten aus 8 Parteien sowie 3 unabhängige Kandidaten an. In Umfragen liegt die Nationale Einheitspartei (UBP) von Präsident Ersin Tatar vorn. Tatar wurde 2020 bei den Präsidentschaftswahlen gewählt, 2018 wurde das Parlament zuletzt gewählt.

Französischer Abenteurer bei Atlantik-Überquerung gestorben

Bordeaux - Ein 75-jähriger französischer Abenteurer ist bei dem Versuch gestorben, den Atlantik allein mit einem Ruderboot zu durchqueren. Die portugiesische Küstenwache hatte zunächst am Freitag vor den Azoren das untergegangene Boot von Jean-Jacques Savin entdeckt. Am Samstag schließlich habe ein Taucher der Küstenwache Savins Leiche in der Kabine des Bootes gefunden, wie nun sein Unterstützungsteam mitteilte. Die genauen Umstände des Unglücks müssten noch geklärt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red