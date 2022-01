Corona-Massentest in Peking vor Olympischen Winterspielen

Peking - Weniger als zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben die chinesischen Behörden eine Massen-Corona-Testung am Austragungsort angeordnet. Alle zwei Millionen Bewohner des Bezirks Fengtai der chinesischen Hauptstadt würden wegen eines dort aufgetretenen Infektionsherds auf das Coronavirus getestet, teilten die Behörden am Sonntag mit. Insgesamt waren in Peking in der vergangenen Woche rund 30 Corona-Infektionen festgestellt worden.

Gecko hält nichts vom Freitesten Infizierter nach drei Tagen

Wien - Die Gecko rät der Regierung davon ab, die Quarantäne für Corona-Infizierte weiter zu verkürzen. Von einer Freitest-Möglichkeit für dreifach Geimpfte schon nach drei Tagen sei "keine große Wirkung auf den Schutz der kritischen Infrastruktur zu erwarten" - aber sie würde die Gesundheitsbehörden erheblich mehr belasten und ginge zulasten der knappen PCR-Kapazitäten, heißt es in dem am Samstag veröffentlichen Bericht.

480.000 Corona-Kontrollen durch Polizei seit 11. Jänner

Wien - Fast eine halbe Million Mal- das sind 40.000 bis 45.000 pro Tag - hat die Polizei seit 11. Jänner kontrolliert, ob die Corona-Vorgaben eingehalten werden. Bei den 480.000 Kontrollen wurden 2.500 Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen festgestellt, zog das Innenministerium am Wochenende Bilanz.

Treibhausgas-Emissionen sanken in Österreich um 7,7 Prozent

Wien - Die Treibhausgasemissionen sind laut einem Bericht des Umweltbundesamtes in Österreich von 2019 auf 2020 um 7,7 Prozent gesunken. Der maßgebliche Grund für diese Reduktion liegt in den Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie, die vielfältige Einschränkungen von Wirtschaft und Gesellschaft mit sich brachten. Für 2021 geht das Umweltbundesamt aufgrund der deutlich schwächeren Pandemieeffekte wieder von einem Anstieg um rund vier Prozent aus.

Nordzypern wählt ein neues Parlament

Lefkosa - Menschen in der international nicht anerkannten Republik Nordzypern sind am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Zu der Abstimmung um die 50 Sitze treten rund 400 Kandidaten aus 8 Parteien sowie 3 unabhängige Kandidaten an. In Umfragen liegt die Nationale Einheitspartei (UBP) von Präsident Ersin Tatar vorn. Tatar wurde 2020 bei den Präsidentschaftswahlen gewählt, 2018 wurde das Parlament zuletzt gewählt.

Pandemie belastet Bundesheersoldaten

Wien - Österreichs Soldaten wurden in der Pandemie enorm gefordert und haben vielfältige Aufgaben übernommen. Kurzfristig mussten Bundesheerangehörige sogar ein Altenpflegeheim, in dem sich Corona massiv ausgebreitet hatte, betreuen. Die gestiegene Arbeitsbelastung spiegelt sich auch in einer jährliche erhobenen Mitarbeiterbefragung wieder. Sie zeigt, dass vor allem bei weiblichen Bediensteten die Belastung gestiegen ist. Befragt wurden insgesamt mehr als 25.000 Personen.

Bitcoin nur mehr halb so viel wert wie zu Höchststand

Washington - Der Bitcoin ist am Samstag erneut um rund 4 Prozent gefallen und bewegt sich nun um die 35.000 Dollarmarke. Damit ist die größte und bekannteste Kryptowährung der Welt fast nur noch die Hälfte ihres Höchststands von 69.000 Dollar im November wert. Zuletzt lag sie bei 35.049 Dollar, nach einem steilen Fall auf 34.000 Dollar.

Österreicher hamsterten in der Krise Schokolade

Wien/Breitenbrunn - In schwierigen Zeiten ist Nervennahrung gefragt: Diese Devise haben sich die Österreicherinnen und Österreicher im ersten Coronajahr zu eigen gemacht und Schokolade gehamstert. Die Verkäufe von Tafelschokolade zogen 2020 um 10 Prozent an. Im vergangenen Jahr habe sich der Markt dann um genau diese 10 Prozent wieder zurückentwickelt und liege nun bei etwa 180 Mio. Euro, sagte der Österreich-Chef von Ritter Sport, Wolfgang Stöhr. "Was 2020 gekauft wurde, wurde 2021 gegessen."

