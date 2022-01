Freie Fahrt nach Österreich für Geboosterte aus aller Welt

Wien - Die Drittimpfung bedeutet ab Montag freie Fahrt nach Österreich. Mit der mittlerweile 12. Novelle der Covid-19-Einreiseverordnung wird nämlich die Liste der Virusvariantengebiete komplett geleert. Damit entfällt das PCR-Testerfordernis auch für Geboosterte aus 14 Omikron-Vorreiterstaaten, darunter Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen. Wer "nur" vollimmunisiert ist, braucht weiterhin ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis.

Ein Toter nach Lawinenabgang im Ötschergebiet

Lackenhof/Annaberg - Im Ötschergebiet in Niederösterreich hat ein Lawinenabgang Sonntagmittag ein Todesopfer gefordert. Ein 32-jähriger Snowboarder aus dem Bezirk St. Pölten war Polizeiangaben zufolge in einer sechsköpfigen Gruppe im Freigelände unterwegs gewesen und von einem etwa 250 Meter breiten Schneebrett rund 300 Meter mitgerissen und verschüttet worden. Über 45 Minuten hinweg durchgeführte Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Gericht entscheidet über Assange-Auslieferung

London - Im juristischen Tauziehen um den Wikileaks-Gründer Julian Assange soll sich am Montag entscheiden, ob der Rechtsstreit um seine Auslieferung in die USA in die nächste Instanz geht. Der High Court in London will um 10.45 Uhr (Ortszeit) mitteilen, ob er der Argumentation von Assanges Anwälten, die vor den britischen Supreme Court ziehen wollen, folgt oder eine Berufung untersagt.

Zweiter Verhandlungstag in Prozess um getötetes Baby in Wien

Wien - Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Prozess gegen jene Eltern fortgesetzt, denen im Zusammenhang mit dem Tod ihrer elf Wochen alten Tochter Mord vorgeworfen wird. Der Vater der Kleinen - ein 32-jähriger Angestellter - soll das Baby mehrfach, zuletzt am 4. Juni 2021 derart kräftig geschüttelt haben, dass dieses an einer traumabedingten Sauerstoffunterversorgung des Hirns starb. Die 23-jährige Mutter soll weggeschaut haben - ihr wird Mord durch Unterlassung angekreidet.

Präsidentenwahl: Italien sucht Nachfolger für Mattarella

Rom - Im Parlament in Rom beginnt am Montagnachmittag (15.00 Uhr) die Wahl des neuen Präsidenten. 1.009 Parlamentarier und Vertreter der 20 italienischen Regionen kommen zusammen, um den Nachfolger des seit 2015 amtierenden Staatsoberhaupts Sergio Mattarella zu wählen, dessen siebenjähriges Mandat am 3. Februar zu Ende geht. Die Abstimmung findet hinter verschlossenen Türen statt und könnte mehrere Tage dauern. Der Ausgang der Wahl ist völlig offen.

USA reduzieren Präsenz in Kiew - EU-Außenminister beraten

Washington/Brüssel - Die US-Regierung verringert angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt mit Russland ihre Botschaftspräsenz in Kiew. Die freiwillige Ausreise nicht unmittelbar benötigter Beschäftigter wegen der anhaltenden Bedrohung durch russische Militäraktionen sei genehmigt worden, teilte das US-Außenministerium mit. Familienangehörige von Diplomatinnen und Diplomaten wurden aufgefordert, die Ukraine zu verlassen.

Französischer Modedesigner Thierry Mugler gestorben

Paris - Der französische Modedesigner Thierry Mugler ist am Sonntag gestorben. Der 73-Jährige sei eines "natürlichen Todes" gestorben, teilte sein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht auf Montag mit. Zuvor war sein Tod auf der Facebook-Seite des Designers, der in den 1980ern die Modewelt in Paris dominierte, bekanntgegeben worden. Dem Sprecher zufolge kam Muglers Ableben unerwartet: Dieser wollte Anfang der Woche neue Kooperationen bekanntgeben.

Regierende Einheitspartei liegt bei Nordzypern-Wahl vorne

Lefkosa/Nikosia - Bei der Parlamentswahl in der international nicht anerkannten türkischen Republik Nordzypern liegt die regierende Nationale Einheitspartei (UBP) nach Auszählung von etwa einem Drittel der Stimmen vorne. Die Partei von Präsident Ersin Tatar und Ministerpräsident Faiz Sucuoglu lag Sonntagabend bei rund 40 Prozent der ausgezählten Stimmen, wie der Staatssender BRT berichtete. Zweitstärkste Partei war mit rund 31 Prozent die Republikanische Türkische Partei (CTP).

