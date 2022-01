Freie Fahrt nach Österreich für Geboosterte aus aller Welt

Wien - Die Drittimpfung bedeutet ab Montag freie Fahrt nach Österreich. Mit der mittlerweile 12. Novelle der Covid-19-Einreiseverordnung wird nämlich die Liste der Virusvariantengebiete komplett geleert. Damit entfällt das PCR-Testerfordernis auch für Geboosterte aus 14 Omikron-Vorreiterstaaten, darunter Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen. Wer "nur" vollimmunisiert ist, braucht weiterhin ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis.

Gericht entscheidet über Assange-Auslieferung

London - Im juristischen Tauziehen um den Wikileaks-Gründer Julian Assange soll sich am Montag entscheiden, ob der Rechtsstreit um seine Auslieferung in die USA in die nächste Instanz geht. Der High Court in London will um 10.45 Uhr (Ortszeit) mitteilen, ob er der Argumentation von Assanges Anwälten, die vor den britischen Supreme Court ziehen wollen, folgt oder eine Berufung untersagt.

USA reduzieren Präsenz in Kiew - EU-Außenminister beraten

Washington/Brüssel - Die US-Regierung verringert angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt mit Russland ihre Botschaftspräsenz in Kiew. Die freiwillige Ausreise nicht unmittelbar benötigter Beschäftigter wegen der anhaltenden Bedrohung durch russische Militäraktionen sei genehmigt worden, teilte das US-Außenministerium mit. Familienangehörige von Diplomatinnen und Diplomaten wurden aufgefordert, die Ukraine zu verlassen.

Präsidentenwahl in Italien beginnt ohne klaren Favoriten

Rom - Die Wahl des neuen italienischen Präsidenten beginnt am Montagnachmittag (15 Uhr) in Rom ohne einen klaren Favoriten. Die Parteien einigten sich bisher über keinen gemeinsamen Kandidaten. Weder die Mitte-Links-Allianz aus Sozialdemokraten und Fünf Sterne, noch der Mitte-Rechts-Block nannten die Namen aussichtsreicher Bewerber auf das Präsidentenamt mit Erfolgschancen. Erwartet wird daher, dass der erste Wahlgang am Montag ergebnislos zu Ende gehen wird.

Bessere Rahmenbedingungen in Kindergärten gefordert

Wien/Österreich-weit - Nach mehreren Demonstrationen im Herbst haben Elementarpädagoginnen, Kindergarten-Träger und Gewerkschaft am Montag anlässlich des "Tags der Elementarbildung" erneut Reformen eingemahnt. Vertreterinnen des Netzwerks Elementare Bildung (NEBÖ), das den Aktionstag koordiniert, wollen Forderungen an die politisch Zuständigen übergeben. Der ÖGB hat Aktionen in mehreren Bundesländern angekündigt. Die Forderung der Aktivistinnen und Aktivisten: bessere Rahmenbedingungen.

Zweiter Verhandlungstag in Prozess um getötetes Baby in Wien

Wien - Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Prozess gegen jene Eltern fortgesetzt, denen im Zusammenhang mit dem Tod ihrer elf Wochen alten Tochter Mord vorgeworfen wird. Der Vater der Kleinen - ein 32-jähriger Angestellter - soll das Baby mehrfach, zuletzt am 4. Juni 2021 derart kräftig geschüttelt haben, dass dieses an einer traumabedingten Sauerstoffunterversorgung des Hirns starb. Die 23-jährige Mutter soll weggeschaut haben - ihr wird Mord durch Unterlassung angekreidet.

Zahl der Studienanfänger wieder gesunken

Wien - Nach dem "Corona-Hoch" des vergangenen Wintersemesters gibt es heuer deutlich weniger Studienanfänger an den Universitäten. Mit Stand 7. Jänner waren laut Daten des Bildungsministeriums 44.455 ordentliche Neuzugelassene registriert. Das ist ein Rückgang von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr (2020/21), entspricht aber in etwa dem Wert vor der Corona-Pandemie aus dem Studienjahr 2019/20 (minus 1,2 Prozent).

Drei neue Kompetenzzentren zur Gesundheitsförderung

Wien - Mit einer eigenen " Agenda Gesundheitsförderung" setzt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nach der letztjährigen "Gesundheitsförderung 21+" den nächsten Schritt in Richtung einer zukünftigen Ausrichtung der öffentlichen Gesundheitsförderung in Österreich. Drei Kompetenzzentren sollen errichtet werden. In deren Aufbau und Betrieb will Mückstein in den kommenden drei Jahren rund 24 Mio. Euro investieren.

