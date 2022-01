USA und Großbritannien reduzieren Präsenz in Kiew

Washington/Brüssel/London - Die USA und Großbritannien reduzieren angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt mit Russland ihre Botschaftspräsenz in Kiew. Die freiwillige Ausreise nicht unmittelbar benötigter Beschäftigter wegen der anhaltenden Bedrohung durch russische Militäraktionen sei genehmigt worden, teilte das US-Außenministerium mit. Familienangehörige von Diplomatinnen und Diplomaten wurden aufgefordert, die Ukraine zu verlassen.

Freie Fahrt nach Österreich für Geboosterte aus aller Welt

Wien - Die Drittimpfung bedeutet ab Montag freie Fahrt nach Österreich. Mit der mittlerweile 12. Novelle der Covid-19-Einreiseverordnung wird nämlich die Liste der Virusvariantengebiete komplett geleert. Damit entfällt das PCR-Testerfordernis auch für Geboosterte aus 14 Omikron-Vorreiterstaaten, darunter Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen. Wer "nur" vollimmunisiert ist, braucht weiterhin ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis.

Gericht entscheidet über Assange-Berufung

London - Im juristischen Tauziehen um den WikiLeaks-Gründer Julian Assange soll sich am Montag entscheiden, ob der Rechtsstreit um seine Auslieferung in die USA in die nächste Instanz geht. Der High Court in London will um 10.45 Uhr (Ortszeit; 11.45 MEZ) mitteilen, ob er der Argumentation von Assanges Anwälten, die vor den britischen Supreme Court ziehen wollen, folgt oder eine Berufung untersagt.

Präsidentenwahl in Italien beginnt ohne klaren Favoriten

Rom - Die Wahl des neuen italienischen Präsidenten beginnt am Montagnachmittag (15 Uhr) in Rom ohne einen klaren Favoriten. Die Parteien einigten sich bisher über keinen gemeinsamen Kandidaten. Weder die Mitte-Links-Allianz aus Sozialdemokraten und Fünf Sterne, noch der Mitte-Rechts-Block nannten die Namen aussichtsreicher Bewerber auf das Präsidentenamt mit Erfolgschancen. Erwartet wird daher, dass der erste Wahlgang am Montag ergebnislos zu Ende gehen wird.

Rechtsnationalistische Partei gewinnt Wahl in Nordzypern

Lefkosa - Die regierende Nationale Einheitspartei (UBP) hat die Parlamentswahl im international nicht anerkannten Nordzypern nach vorläufigen Ergebnissen gewonnen. Die die pro-türkische rechtsnationalistische Partei von Präsident Ersin Tatar und Ministerpräsident Faiz Sucuoglu erreichte rund 39,5 Prozent der Stimmen. Die UBP ist Verfechter einer Zwei-Staaten-Lösung für die geteilte Insel. Sie stellt nun 24 der 50 Abgeordneten im Parlament, verfehlt die absolute Mehrheit also nur knapp.

Zoll-Diensthunde "ermittelten" 2021 in 3.300 Fällen

Wien - Die Diensthunde des Zolls haben 2021 wieder ihre feinen Nasen für Schmuggelware unter Beweis gestellt: "3.300 Zoll-Aufgriffe gingen im vergangen Jahr auf die Kappe unserer Zöllner auf vier Beinen", zog Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) Bilanz. Mehr als eine Million Zigaretten, 195 Kilogramm Tabak und 11.850 Zigarren sowie 371 Kilogramm Suchtmittel und 19.800 Stück Tabletten wurden "erschnüffelt" und sichergestellt.

