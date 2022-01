25.610 neue Fälle und Zahl von 14.000 Covid-Toten erreicht

Wien - Mit 25.610 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden ist am Montag der zweithöchste Wert der Pandemie in Österreich verzeichnet worden. Das sind fast 10.000 positive Tests mehr als am Montag der Vorwoche, der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 23.764 Fälle pro Tag. Neun weitere Covid-Todesfälle bedeuten zudem, dass bereits exakt 14.000 Menschen in Österreich an oder mit dem Virus gestorben sind. Indes stieg auch die Zahl der Covid-Spitalspatienten seit dem Vortag um 71 auf genau 1.200.

Handel will "Aus" für 2G-Kontrollen mit der Impfpflicht

Wien - Handelsobmann Rainer Trefelik pocht darauf, dass mit dem Inkrafttreten der Impfpflicht am 1. Februar in Österreich die 2G-Kontrollen im Handel abgeschafft werden müssen. Da die Impfpflicht überall gelte, wäre es ein rechtlicher Widerspruch in sich, sie punktuell im Handel zu kontrollieren, erklärte Trefelik am Montag und verwies auf ein Rechtsgutachten von Privatdozent Bernhard Müller, Partner der Kanzlei Dorda, im Auftrag der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich.

Corona-Zahlen-Pannen wohl noch immer nicht bereinigt

Wien - Seit Samstagabend gibt es wieder Corona-Zahlen, doch diese sind offenbar noch immer nicht vollständig bereinigt. Das geht aus einem internen Schreiben vor, das der APA vorliegt. Erst frühestens am Dienstag soll der "Bereinigungsvorgang" abgeschlossen sein, wird die AGES zitiert. Derzeit seien die Zahlen "vermutlich" noch "voller Duplikate". Wien ist ob der Pannen verärgert. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) schreibt von einem "erheblichen Sicherheitsrisiko".

NATO verstärkt wegen Ukraine Militärpräsenz in Osteuropa

Washington/Brüssel/London - Die NATO-Mitgliedsstaaten wollen angesichts der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland ihre Militärpräsenz in Osteuropa stärken. Die Truppen der NATO-Staaten würden in Bereitschaft versetzt und man entsende weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den Osten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag. Die USA und Großbritannien reduzieren unterdessen ihre Botschaftspräsenz in Kiew.

Freie Fahrt nach Österreich für Geboosterte aus aller Welt

Wien - Die Drittimpfung bedeutet ab Montag freie Fahrt nach Österreich. Mit der mittlerweile 12. Novelle der Covid-19-Einreiseverordnung wird nämlich die Liste der Virusvariantengebiete komplett geleert. Damit entfällt das PCR-Testerfordernis auch für Geboosterte aus 14 Omikron-Vorreiterstaaten, darunter Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen. Wer "nur" vollimmunisiert ist, braucht weiterhin ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis.

Papst Benedikt korrigiert Aussage für Missbrauchsgutachten

Vatikanstadt - Der frühere Papst Benedikt XVI. hat eine wesentliche Aussage seiner Einlassung im Münchner Missbrauchsgutachten korrigiert. Entgegen seiner bisherigen Darstellung habe er doch an der Ordinariatssitzung am 15. Jänner 1980 teilgenommen, heißt es in einer von ihm veranlassten Stellungnahme an die Nachrichtenagentur Kathpress. Der Fehler sei aber "nicht aus böser Absicht heraus geschehen", sondern "Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme".

Ehepaar bei Home Invasion im Bezirk Gänserndorf verletzt

Gänserndorf - Im Bezirk Gänserndorf ist am Sonntagabend ein betagtes Ehepaar das Opfer einer Home Invasion geworden. Drei vorerst unbekannte Täter schlugen den Mann (82) und die Frau (77), erbeuteten Geld und Schmuck und entkamen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Details wurden unter Hinweis auf die Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes nicht genannt.

Gericht entscheidet über Assange-Berufung

London - Im juristischen Tauziehen um den WikiLeaks-Gründer Julian Assange soll sich am Montag entscheiden, ob der Rechtsstreit um seine Auslieferung in die USA in die nächste Instanz geht. Der High Court in London will um 10.45 Uhr (Ortszeit; 11.45 MEZ) mitteilen, ob er der Argumentation von Assanges Anwälten, die vor den britischen Supreme Court ziehen wollen, folgt oder eine Berufung untersagt.

