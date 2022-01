25.610 neue Fälle und Zahl von 14.000 Covid-Toten erreicht

Wien - Mit 25.610 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden ist am Montag der zweithöchste Wert der Pandemie in Österreich verzeichnet worden. Das sind fast 10.000 positive Tests mehr als am Montag der Vorwoche, der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 23.764 Fälle pro Tag. Neun weitere Covid-Todesfälle bedeuten zudem, dass bereits exakt 14.000 Menschen in Österreich an oder mit dem Virus gestorben sind. Indes stieg auch die Zahl der Covid-Spitalspatienten seit dem Vortag um 71 auf genau 1.200.

Kein Contact Tracing mehr in Oberösterreich

Linz - In Oberösterreich wird das Contact Tracing weitgehend eingestellt. Es werden bis auf Weiteres nur mehr infizierte Personen und nicht mehr Kontaktpersonen behördlich erfasst und in Quarantäne geschickt. Dies gelte ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.800, hieß es im ORF OÖ. Montagvormittag betrug der Wert 1.713. Infizierte sollen außerdem selbst ihre Kontaktpersonen verständigen.

NATO verstärkt wegen Ukraine Militärpräsenz in Osteuropa

Washington/Brüssel/London - Die NATO-Mitgliedsstaaten wollen angesichts der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland ihre Militärpräsenz in Osteuropa stärken. Die Truppen der NATO-Staaten würden in Bereitschaft versetzt und man entsende weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den Osten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag. Die USA und Großbritannien reduzieren unterdessen ihre Botschaftspräsenz in Kiew.

Gericht: Assange darf gegen Auslieferung Berufung einlegen

London - Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf im Rechtsstreit um seine Auslieferung in die USA Berufung einlegen. Das teilte der High Court in London am Montag mit und folgte damit der Argumentation von Assanges Anwälten. Damit dürfte das juristische Tauziehen mit den USA vor dem höchsten britischen Gericht, dem Supreme Court, weitergehen.

Freie Fahrt nach Österreich für Geboosterte aus aller Welt

Wien - Die Drittimpfung bedeutet ab Montag freie Fahrt nach Österreich. Mit der mittlerweile 12. Novelle der Covid-19-Einreiseverordnung wird nämlich die Liste der Virusvariantengebiete komplett geleert. Damit entfällt das PCR-Testerfordernis auch für Geboosterte aus 14 Omikron-Vorreiterstaaten, darunter Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen. Wer "nur" vollimmunisiert ist, braucht weiterhin ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis.

NEOS verlangen mit Impfpflicht Ende von Einschränkungen

Wien - Die NEOS verlangen mit der Einführung der Impfpflicht, der sie im Parlament zugestimmt haben, ein Ende von 2G und des Lockdowns für Ungeimpfte. Die Liberalen lehnen zudem die von der Regierung angekündigte Impflotterie, bei der eine ganze Milliarde Euro ausgeschüttet wird, ab. "Eine Milliarde Euro ist sehr, sehr viel Geld, mit dem man weit aus gescheitere Dinge machen könnte", sagt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz am Montag.

EU-Außenminister beraten mit Blinken zu Ukraine-Krise

Wien/Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten wollen sich mit ihrem US-Kollegen Antony Blinken über die jüngsten Entwicklungen im Konflikt mit Russland um die Ukraine austauschen. Nach Angaben des Auswärtigen Dienstes der EU wird sich Blinken dazu am Montag per Videokonferenz zu einem physischen Treffen der europäischen Minister in Brüssel zuschalten. Thema der Beratungen soll unter anderem der Umgang mit als inakzeptabel erachteten Forderungen Russlands sein.

Psychiatrisches Gutachten nach Messerangriff in Klagenfurt

Klagenfurt - Nach einer Messerattacke in Klagenfurt, bei der eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden ist, soll nun ein Psychiater den Geisteszustand des Verdächtigen abklären. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Montag auf APA-Anfrage erklärte, hätten Angehörige des 28-jährigen Armeniers ausgesagt, dass der Mann an Schizophrenie leide. "Bei dem Tathergang hätten wir aber auf jeden Fall ein psychiatrisches Gutachten gebraucht", sagte Kitz.

