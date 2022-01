Mehrere Verletzte bei Amoklauf auf Uni-Campus in Heidelberg

Heidelberg - Auf dem Gelände der Universität von Heidelberg im Südwesten Deutschlands hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Amoklauf gegeben. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einer Langwaffe mehrere Menschen in einem Hörsaal verletzt, teilte die Polizei mit. Der Täter sei inzwischen tot. Aus Sicherheitskreisen hieß es, der Mann habe sich selbst getötet. Diese Angaben wurden offiziell noch nicht bestätigt.

NATO verstärkt wegen Ukraine Militärpräsenz in Osteuropa

Washington/London/Kiew - Die NATO-Mitgliedsstaaten wollen angesichts der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland ihre Militärpräsenz in Osteuropa stärken. Die Truppen der NATO-Staaten würden in Bereitschaft versetzt und man entsende weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den Osten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag. Die USA und Großbritannien reduzieren unterdessen ihre Botschaftspräsenz in Kiew.

Gericht: Assange darf gegen Auslieferung Berufung einlegen

London - Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf im Rechtsstreit um seine Auslieferung in die USA Berufung einlegen. Das teilte der High Court in London am Montag mit und folgte damit der Argumentation von Assanges Anwälten. Damit dürfte das juristische Tauziehen mit den USA vor dem höchsten britischen Gericht, dem Supreme Court, weitergehen.

Freie Fahrt nach Österreich für Geboosterte aus aller Welt

Wien - Die Drittimpfung bedeutet ab Montag freie Fahrt nach Österreich. Mit der mittlerweile 12. Novelle der Covid-19-Einreiseverordnung wird nämlich die Liste der Virusvariantengebiete komplett geleert. Damit entfällt das PCR-Testerfordernis auch für Geboosterte aus 14 Omikron-Vorreiterstaaten, darunter Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen. Wer "nur" vollimmunisiert ist, braucht weiterhin ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis.

25.610 neue Fälle und Zahl von 14.000 Covid-Toten erreicht

Wien - Mit 25.610 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden ist am Montag der zweithöchste Wert der Pandemie in Österreich verzeichnet worden. Das sind fast 10.000 positive Tests mehr als am Montag der Vorwoche, der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 23.764 Fälle pro Tag. Neun weitere Covid-Todesfälle bedeuten zudem, dass bereits exakt 14.000 Menschen in Österreich an oder mit dem Virus gestorben sind. Indes stieg auch die Zahl der Covid-Spitalspatienten seit dem Vortag um 71 auf genau 1.200.

Arbeitnehmer klar gegen Homeoffice in Corona-Quarantäne

Wien - Auch am Montag haben Arbeitnehmervertreter dem Wunsch des ÖVP-Wirtschaftsbundes nach einer Teilarbeit für wegen Corona abgesonderte, aber nicht (schwer) erkrankte Mitarbeiter, eine deutliche Absage erteilt. "Klarerweise sprechen wir uns dagegen aus, dass man in Quarantäne im Homeoffice arbeitet", betonte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Rande einer Pressekonferenz am Montag. Eine Absage kam auch von Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl.

Razzien wegen gefälschter Impfpässe in Schladminger Bars

Schladming - Bei Razzien in Schladminger Bars sowie bei deren Betreibern zu Hause sind vergangene Woche rund ein Dutzend gefälschte Impfpässe entdeckt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag im Vorfeld des "Nightrace" bekannt gab, werden Ermittlungen gegen neun Verdächtige führt. Ein Bar-Betreiber gestand, dass er gefälschte Impfpässe erworben und bis auf einen auch weiterverkauft hat. Ein anderer Lokalbetreiber soll ihn bei der "Bestellung" unterstützt haben.

ÖOC entsendet 104 Sportler zu Peking-Winterspielen

Peking - Das Österreichische Olympische Komitee wird mit 42 Athletinnen und 62 Athleten zu den XXIV. Olympischen Winterspielen (4.-20.2.) nach Peking aufbrechen. Die Teamgröße von 104 bedeutet einen Aktiven weniger als vor vier Jahren in Pyeongchang (Südkorea). In 109 Wettkämpfen werden Gold-, Silber- und Bronze- Medaillen vergeben. Auch dieses Großereignis steht im Schatten der Corona-Pandemie.

