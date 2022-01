NATO verstärkt wegen Ukraine Militärpräsenz in Osteuropa

Washington/London/Kiew - Die NATO-Mitgliedsstaaten wollen angesichts der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland ihre Militärpräsenz in Osteuropa stärken. Die Truppen der NATO-Staaten würden in Bereitschaft versetzt und man entsende weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den Osten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag. Die USA und Großbritannien reduzieren unterdessen ihre Botschaftspräsenz in Kiew.

Assange darf gegen Auslieferung Berufung beantragen

London - Hoffnungsschimmer für Julian Assange: Im Streit um die von den USA geforderte Auslieferung des WikiLeaks-Gründers hat der Londoner High Court den Weg für einen Berufungsantrag vor dem Supreme Court frei gemacht. "Wir haben heute vor Gericht gewonnen", sagte die Verlobte des 50 Jahre alten Australiers am Montag bei einer Pressekonferenz vor dem Gerichtssaal. Es liege nun in den Händen des obersten britischen Gerichts, ob der Berufungsantrag zugelassen werde.

Ein Todesopfer bei Amoklauf auf Heidelberger Uni-Campus

Heidelberg - Bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei Menschen verletzt. Die junge Frau sei ihren schweren Schussverletzungen wenige Stunden nach der Tat erlegen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Sie habe einen Kopfschuss erlitten. Der Einzeltäter habe am Montagmittag mit einem Gewehr in einem Hörsaal bei laufender Vorlesung um sich geschossen, teilte die Polizei mit.

Arbeitnehmer klar gegen Homeoffice in Corona-Quarantäne

Wien - Auch am Montag haben Arbeitnehmervertreter dem Wunsch des ÖVP-Wirtschaftsbundes nach einer Teilarbeit für wegen Corona abgesonderte, aber nicht (schwer) erkrankte Mitarbeiter, eine deutliche Absage erteilt. "Klarerweise sprechen wir uns dagegen aus, dass man in Quarantäne im Homeoffice arbeitet", betonte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Rande einer Pressekonferenz am Montag. Eine Absage kam auch von Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl.

Kein Contact Tracing mehr in Oberösterreich

Linz - Das Land Oberösterreich hat mit Montag das Contact Tracing bis auf weiteres eingestellt. Nur mehr infizierte Personen und nicht mehr Kontaktpersonen werden ab sofort behördlich erfasst und in Quarantäne geschickt, teilte das Büro von Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP), die auch für Gesundheit zuständig ist, am Nachmittag mit. Positiv Getestete sind aufgefordert, eigenverantwortlich Kontaktpersonen zu verständigen.

ÖOC entsendet 106 Sportler zu Peking-Winterspielen

Peking/Wien - Das Österreichische Olympische Komitee wird mit 42 Athletinnen und 64 Athleten zu den XXIV. Olympischen Winterspielen (4.-20.2.) nach Peking aufbrechen. Die Teamgröße von 106 bedeutet einen Aktiven mehr als vor vier Jahren in Pyeongchang (Südkorea). Erst am Montagnachmittag stand die Teilnehmerzahl fest, weil Österreichs Alpin-Ski-Männer doch noch zwei Quotenplätze mehr zugesprochen bekamen.

Für EU-Rechnungshof geht 5G-Ausbau zu langsam

Brüssel - Österreich und viele weitere EU-Staaten liegen laut Europäischem Rechnungshof (EuRH) beim Auf- und Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes hinter dem Zeitplan. Zwar habe hierzulande bis Ende 2020 mindestens eine Großstadt Zugang zu 5G-Diensten bekommen, so die EuRH-Prüfer laut einer Aussendung von Montag. Jedoch bestehe nur eine "mittlere Wahrscheinlichkeit", dass bis 2025 alle städtischen Gebiete und wichtigen Landverkehrswege eine ununterbrochene 5G-Versorgung haben.

Präsidentenwahl in Italien: Erster Wahlgang hat begonnen

Rom - In Rom hat am Montagvormittag der erste Wahlgang für die Kür des neuen Staatspräsidenten begonnen. Erwartet wird, dass kein Kandidat die notwendige Zweidrittelmehrheit der Stimmen erreichen wird. Gesucht wird ein Nachfolger für den seit 2015 amtierenden Präsidenten Sergio Mattarella. Sollte es beim ersten Wahlgang zu keinem Ergebnis kommen, ist eine weitere Wahlrunde am Dienstag geplant. Ab dem vierten Wahlgang genügt eine einfache Mehrheit für die Wahl des Präsidenten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red