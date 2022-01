NATO verstärkt wegen Ukraine Militärpräsenz in Osteuropa

Washington/London/Kiew - Die NATO-Mitgliedsstaaten wollen angesichts der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland ihre Militärpräsenz in Osteuropa stärken. Die Truppen der NATO-Staaten würden in Bereitschaft versetzt und man entsende weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den Osten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag. Die USA und Großbritannien reduzieren unterdessen ihre Botschaftspräsenz in Kiew.

Assange darf gegen Auslieferung Berufung beantragen

London - Hoffnungsschimmer für Julian Assange: Im Streit um die von den USA geforderte Auslieferung des WikiLeaks-Gründers hat der Londoner High Court den Weg für einen Berufungsantrag vor dem Supreme Court frei gemacht. "Wir haben heute vor Gericht gewonnen", sagte die Verlobte des 50 Jahre alten Australiers am Montag bei einer Pressekonferenz vor dem Gerichtssaal. Es liege nun in den Händen des obersten britischen Gerichts, ob der Berufungsantrag zugelassen werde.

Ein Todesopfer bei Amoklauf auf Heidelberger Uni-Campus

Heidelberg - Bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei Menschen verletzt. Die junge Frau sei ihren schweren Schussverletzungen wenige Stunden nach der Tat erlegen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Sie habe einen Kopfschuss erlitten. Der Einzeltäter habe am Montagmittag mit einem Gewehr in einem Hörsaal bei laufender Vorlesung um sich geschossen, teilte die Polizei mit.

25.610 neue Fälle und Zahl von 14.000 Covid-Toten erreicht

Wien - Mit 25.610 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden ist am Montag der zweithöchste Wert der Pandemie in Österreich verzeichnet worden. Das sind fast 10.000 positive Tests mehr als am Montag der Vorwoche, der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 23.764 Fälle pro Tag. Neun weitere Covid-Todesfälle bedeuten zudem, dass bereits exakt 14.000 Menschen in Österreich an oder mit dem Virus gestorben sind. Indes stieg auch die Zahl der Covid-Spitalspatienten seit dem Vortag um 71 auf genau 1.200.

Präsidentenwahl in Italien: Hektische Suche nach Kandidaten

Rom - Nachdem die Präsidentenwahl in Rom begonnen hat, laufen die Verhandlungen unter den politischen Kräften für die Suche nach einem parteiübergreifenden Kandidaten auf Hochtouren. Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, und Sozialdemokratenchef Enrico Letta führten am Montag Gespräche über die Wahl des Nachfolgers des scheidenden Präsidenten Sergio Mattarella. "Letta und Salvini arbeiten an einigen Optionen und werden sich am Dienstag wiedersehen", hieß es in einer Erklärung.

Burkina Faso: Präsident Kabor� gestürzt

Ouagadougou - Meuternde Soldaten haben im westafrikanischen Krisenstaat Burkina Faso Präsident Roch Marc Kabor� gestürzt und die Macht übernommen. Das teilte ein Sprecher der Putschisten im Staatsfernsehen mit. Die Regierung sei aufgelöst, die Verfassung außer Kraft gesetzt worden, sagte Sidsor� Kader Ouedraogo, der im Auftrag der Patriotischen Bewegung für den Schutz und die Wiederherstellung (MPSR) sprach.

Benedikt XVI. nennt Falschaussage "Versehen"

Vatikanstadt - Kehrtwende bei Benedikt XVI.: Der emeritierte Papst hat eingeräumt, bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising an einer wichtigen Stelle eine falsche Aussage gemacht zu haben. Laut einem schriftlichen Statement seines Privatsekretärs Georg Gänswein sprach der emeritierte Pontifex von einem "Fehler" und einem "Versehen bei der redaktionellen Bearbeitung" seiner Stellungnahme. Die Kritik an ihm dürfte damit aber nicht verstummen.

Opfer nach Messerangriff in Klagenfurt auf Normalstation

Klagenfurt - Die 62 Jahre alte Frau, die am Samstag in Klagenfurt mit einem Messer attackiert wurde, ist am Montag auf die Normalstation verlegt worden. Dies berichtete der ORF und wurde der APA von der Kabeg-Sprecherin, Nathalie Trost, bestätigt. Die Frau war nach dem Angriff ins Klinikum Klagenfurt gebracht und notoperiert worden. Danach war ihr Zustand stabil, sie hatte sich noch zur Beobachtung auf der Intensivstation befunden, von der sie nun verlegt werden konnte.

