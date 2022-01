USA und Europäer mahnen Russland zur Deeskalation

Kiew/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der USA und ihrer europäischen Verbündeten haben Russland gemeinsam zu sichtbaren Schritten der Deeskalation im Ukraine-Konflikt aufgefordert. Bei einer Videokonferenz am Montagabend äußerten sie erneut den Wunsch nach einer diplomatischen Lösung und drohten Moskau im Fall weiterer Aggression gegenüber der Ukraine mit schwerwiegenden Konsequenzen. In den nächsten Tagen stehen weitere hochrangige Beratungen an.

Totes Baby: Eltern wegen Mordes zu langer Haft verurteilt

Wien - Im Prozess um ein laut Anklage vom Vater vorsätzlich zu Tode geschütteltes Baby sind am Montagabend am Wiener Landesgericht die Urteile gefallen. Der 32 Jahre alte Vater wurde mit 6:2 Stimmen wegen Mordes an seiner elf Wochen alten Tochter zu 17 Jahren Haft verurteilt. Die um neun Jahre jüngere Mutter, der Mord durch Unterlassung vorgeworfen worden war, wurde von den Geschworenen sogar einstimmig im Sinne der Anklage schuldig erkannt. Sie bekam 14 Jahre Haft.

EGMR entscheidet über Klage Yücels gegen die Türkei

Ankara - Knapp vier Jahre nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft will der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in dem Fall eine Entscheidung fällen. Am Dienstag soll der Richterspruch zu der Beschwerde Yücels gegen die Türkei verkündet werden. Yücel sieht sich durch die Haft in seinen Menschenrechten verletzt. Der Deutsch-Türke war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri inhaftiert gewesen.

Drittimpfung schützt zu 99 Prozent vor Covid-Tod

Wien - Die Covid-Schutzimpfungen wirken sehr gut gegen schwere Verläufe und Todesfälle und der Booster noch einmal deutlich besser, das verdeutlichen neue Daten von Geimpften und Ungeimpften in Österreich. Drei Dosen bieten eine Effektivität gegenüber Todesfällen von 99,2 Prozent im Vergleich zu Ungeimpften. Nach zwei Teilimpfungen sind es 92,6 Prozent, wobei im Herbst ein Rückgang des Schutzes vor Infektionen beobachtet wurde, zeigt die Analyse der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).

Johnson feierte Geburtstag mit Mitarbeitern trotz Lockdown

London - Gegen den britischen Premierminister Boris Johnson werden neue Vorwürfe der Missachtung der Corona-Lockdownregeln erhoben. Johnson habe im Juni 2020 seinen Geburtstag gefeiert, obwohl Kontakte in geschlossenen Räumen verboten gewesen seien, berichtete der Sender ITV News am Montag. Der Sender zitierte aus einem Antwortschreiben des Büros des Regierungschefs, nach dem einige Mitarbeiter im Kabinettsraum zusammengekommen seien, um Johnson zum Geburtstag zu gratulieren.

Zweiter Wahlgang bei Präsidentenwahl in Italien

Rom - Am Dienstag wird in Rom die Wahl des neuen Präsidenten fortgesetzt. Geplant ist ein zweiter Wahlgang, bei der weiterhin eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist. An der geheimen Wahl beteiligten sich 1.009 Wahlleute, Parlamentarier und Vertreter der 20 italienischen Regionen. Beim Auftakt der Präsidentschaftswahl in Italien kam es am Montagabend wie erwartet zu keinem Sieger.

Burkina Faso: Präsident Kabor� gestürzt

Ouagadougou - Meuternde Soldaten haben im westafrikanischen Krisenstaat Burkina Faso Präsident Roch Marc Kabor� gestürzt und die Macht übernommen. Das teilte ein Sprecher der Putschisten im Staatsfernsehen mit. Die Regierung sei aufgelöst, die Verfassung außer Kraft gesetzt worden, sagte Sidsor� Kader Ouedraogo, der im Auftrag der Patriotischen Bewegung für den Schutz und die Wiederherstellung (MPSR) sprach.

