USA und Europäer mahnen Russland zur Deeskalation

Kiew/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der USA und ihrer europäischen Verbündeten haben Russland gemeinsam zu sichtbaren Schritten der Deeskalation im Ukraine-Konflikt aufgefordert. Bei einer Videokonferenz am Montagabend äußerten sie erneut den Wunsch nach einer diplomatischen Lösung und drohten Moskau im Fall weiterer Aggression gegenüber der Ukraine mit schwerwiegenden Konsequenzen. In den nächsten Tagen stehen weitere hochrangige Beratungen an.

19 Tote bei Streit und Feuer in indonesischem Nachtclub

Jakarta - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem indonesischen Nachtclub und einem anschließenden Feuer sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Der aus dem Ruder gelaufene Disput zwischen zwei Gruppen Jugendlicher habe sich in der Nacht auf Dienstag im Double O Club in der Stadt Sorong in der Provinz Westpapua ereignet, berichtete ein lokaler Fernsehsender. Eines der Opfer sei bereits vor dem Ausbruch des Brandes tot gewesen, berichtete TvOneNews.

Lehrer und Lehrerinnen machten 2020/21 mehr Überstunden

Wien - Die Lehrerinnen und Lehrer an den österreichischen Schulen haben 2020/21 insgesamt mehr als 5,3 Mio. bezahlte Überstunden geleistet, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Das entspricht einem Anstieg gegenüber den Jahren davor, liegt aber auf dem Niveau von 2016/17. Insgesamt wurden dafür rund 310 Mio. Euro ausbezahlt.

Österreich büßte im Korruptionsindex Punkte ein

Wien - Österreich ist korrupter geworden - das zeigt der internationale Korruptionsindex 2021 von Transparency International (TI) am Dienstag. Seit 2020 hat Österreich demnach zwei Punkte eingebüßt und findet sich jetzt mit 74 von 100 Punkten mit Kanada, Estland, Island und Irland auf Platz 13. 2020 sah man sich mit 76 Punkten noch auf Rang 15; dass es nicht weiter bergab ging, erklärte TI Austria damit, dass Korruption auch international immer mehr zum Problem wird.

Zweiter Wahlgang bei Präsidentenwahl in Italien

Rom - Am Dienstag wird in Rom die Wahl des neuen Präsidenten fortgesetzt. Geplant ist ein zweiter Wahlgang, bei der weiterhin eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist. An der geheimen Wahl beteiligten sich 1.009 Wahlleute, Parlamentarier und Vertreter der 20 italienischen Regionen. Beim Auftakt der Präsidentschaftswahl in Italien kam es am Montagabend wie erwartet zu keinem Sieger.

EGMR entscheidet über Klage Yücels gegen die Türkei

Ankara - Knapp vier Jahre nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft will der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in dem Fall eine Entscheidung fällen. Am Dienstag soll der Richterspruch zu der Beschwerde Yücels gegen die Türkei verkündet werden. Yücel sieht sich durch die Haft in seinen Menschenrechten verletzt. Der Deutsch-Türke war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri inhaftiert gewesen.

Drittimpfung schützt zu 99 Prozent vor Covid-Tod

Wien - Die Covid-Schutzimpfungen wirken sehr gut gegen schwere Verläufe und Todesfälle und der Booster noch einmal deutlich besser, das verdeutlichen neue Daten von Geimpften und Ungeimpften in Österreich. Drei Dosen bieten eine Effektivität gegenüber Todesfällen von 99,2 Prozent im Vergleich zu Ungeimpften. Nach zwei Teilimpfungen sind es 92,6 Prozent, wobei im Herbst ein Rückgang des Schutzes vor Infektionen beobachtet wurde, zeigt die Analyse der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).

Schnee: Tausende Griechen verbachten Nacht in Autos

Athen/Istanbul - Wegen der Schneefälle in Griechenland und der Türkei herrschen weiter Ausnahmesituationen in diesen Staaten. In der griechischen Hauptstadt Athen und ganz Mittelgriechenland haben Tausende Autofahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen auf Autobahnen verbracht. Die meisten Flüge vom Hauptstadtflughafen wurden gestrichen. Auch in der türkischen Metropole Istanbul fallen weiter zahlreiche Flüge aus.

