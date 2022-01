OGH-Vizepräsidentin legt Teilgebiete nach Vorwürfen zurück

Wien - Nach der Veröffentlichung von Chatnachrichten über angeblichen Postenschacher in der Justiz zieht der Oberste Gerichtshof (OGH) nun Konsequenzen. OGH-Vizepräsidentin Eva Marek wird ab sofort keine Leitungs- oder sonstigen Aufgaben der Justizverwaltung ausüben, gab der OGH am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Ihren Posten als Vizepräsidentin und Richterin am OGH behält sie, präzisierte ein OGH-Sprecher am Dienstag gegenüber der APA.

Mückstein gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) lehnt Lockerungen der Corona-Maßnahmen zumindest vorerst ab. Beim Besuch eines Primärversorgungszentrums in Wien betonte Mücksten aber, dass die Maßnahmen nur so lange aufrecht bleiben sollen, "so lange es epidemiologisch notwendig ist". Und das werde laufend kontrolliert.

Hahn für "individuelle" Schuldenabbaupläne

Brüssel - In die Debatte um den Stabilitäts- und Wachstumspakt hat sich EU-Budgetkommissar Johannes Hahn mit einem Vorschlag eingeschaltet. "Schulden bleiben Schulden, die kann man nicht wegwischen", betonte Hahn gegenüber der "Kronen Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Aber wir müssen Modelle finden, damit ein realistischer Plan für den Abbau gefunden wird." Hahn sprach dabei von "maßgeschneiderten Modellen" für jedes Mitgliedsland.

Türkei wegen Inhaftierung von Journalist Yücel verurteilt

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Türkei wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel verurteilt. Das Vorgehen der Türkei habe die Menschenrechte Yücels auf Freiheit und Sicherheit sowie auf freie Meinungsäußerung verletzt, heißt es in dem Urteil, das am Dienstag schriftlich verkündet wurde.

Lehrer und Lehrerinnen machten 2020/21 mehr Überstunden

Wien - Die Lehrerinnen und Lehrer an den österreichischen Schulen haben 2020/21 insgesamt mehr als 5,3 Mio. bezahlte Überstunden geleistet, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Das entspricht einem Anstieg gegenüber den Jahren davor, liegt aber auf dem Niveau von 2016/17. Insgesamt wurden dafür rund 310 Mio. Euro ausbezahlt.

Österreich büßte im Korruptionsindex Punkte ein

Wien - Österreich ist korrupter geworden - das zeigt der internationale Korruptionsindex 2021 von Transparency International (TI) am Dienstag. Seit 2020 hat Österreich demnach zwei Punkte eingebüßt und findet sich jetzt mit 74 von 100 Punkten mit Kanada, Estland, Island und Irland auf Platz 13. 2020 sah man sich mit 76 Punkten noch auf Rang 15; dass es nicht weiter bergab ging, erklärte TI Austria damit, dass Korruption auch international immer mehr zum Problem wird.

404.994 Personen arbeitslos oder in Schulung

Wien - Derzeit sind 404.994 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. 333.864 Personen davon sind auf Arbeitssuche, 71.130 Personen nehmen an Schulungsmaßnahmen teil. Damit ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen inklusive Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Schulungen im Wochenvergleich um 1.993 Personen gesunken, die Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungen) liegt aktuell unter den Werten der Vergleichszeitpunkte der vergangenen drei Jahre.

Vulkanausbruch vor Tonga stärker als Hiroshima-Atombombe

Nuku'alofa - Der gewaltige Ausbruch eines Untersee-Vulkans vor Tonga im Pazifik war laut NASA mehrere hundert mal stärker als die Sprengkraft der Atombombe über Hiroshima. "Dies ist eine vorläufige Schätzung, aber wir glauben, dass die durch den Ausbruch freigesetzte Energiemenge etwa 4 bis 18 Megatonnen TNT entsprach", so NASA-Wissenschafter Jim Garvin. Die Explosion habe Hunderte Male mehr Energie freigesetzt als die nukleare Explosion, die Hiroshima 1945 weitgehend zerstörte.

