OGH-Vizepräsidentin legt Teilgebiete nach Vorwürfen zurück

Wien - Nach der Veröffentlichung von Chatnachrichten über angeblichen Postenschacher in der Justiz zieht der Oberste Gerichtshof (OGH) nun Konsequenzen. OGH-Vizepräsidentin Eva Marek wird ab sofort keine Leitungs- oder sonstigen Aufgaben der Justizverwaltung ausüben, gab der OGH am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Ihren Posten als Vizepräsidentin und Richterin am OGH behält sie, präzisierte ein OGH-Sprecher am Dienstag gegenüber der APA.

Sebastian Kurz gründete Firma in Niederösterreich

Wien - Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat laut Berichten von "heute" und "Kronen Zeitung" eine Firma in Niederösterreich gegründet. Die "SK Management GmbH" soll dazu dienen, künftige wirtschaftliche Tätigkeiten des ehemaligen ÖVP-Chefs zu verwalten, etwa, wenn Kurz selbst in Start-ups investiere oder bezahlte Vorträge halte. Kurz ist laut Firmenbuch Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des im Bezirk Horn angesiedelten Unternehmens, die Stammeinlage der GmbH beträgt 35.000 Euro.

Kreml wirft USA Anheizen des Ukraine-Konflikts vor

Moskau/Kiew - Russland hat den USA vorgeworfen, durch das Versetzen tausender US-Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft die Spannungen im Ukraine-Konflikt anzuheizen. "Die USA sorgen für eine Eskalation der Spannungen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. "Wir beobachten diese US-Aktivitäten mit großer Besorgnis." Peskow bestätigte zugleich, dass Präsident Wladimir Putin in den kommenden Tagen mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron telefonieren werde.

Polizei ermittelt wegen Partys in der Downing Street

London - Die Londoner Polizei ermittelt zu mehreren Partys im Amtssitz von Premierminister Boris Johnson und in anderen Regierungsgebäuden. "Ich kann bestätigen, dass die Metropolitan Police zu einer Reihe von Veranstaltungen im Zusammenhang mit potenziellen Verstößen gegen die Corona-Auflagen ermittelt (...)", sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick am Dienstag. Johnson steht seit Wochen wegen Berichten über mutmaßlich illegale Partys in seinem Amtssitz massiv unter Druck.

Österreich büßte im Korruptionsindex Punkte ein

Wien - Österreich ist korrupter geworden - das zeigt der internationale Korruptionsindex 2021 von Transparency International (TI) am Dienstag. Seit 2020 hat Österreich demnach zwei Punkte eingebüßt und findet sich jetzt mit 74 von 100 Punkten mit Kanada, Estland, Island und Irland auf Platz 13. 2020 sah man sich mit 76 Punkten noch auf Rang 15; dass es nicht weiter bergab ging, erklärte TI Austria damit, dass Korruption auch international immer mehr zum Problem wird.

Türkei wegen Inhaftierung von Journalist Yücel verurteilt

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Türkei wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel verurteilt. Das Vorgehen der Türkei habe die Menschenrechte Yücels auf Freiheit und Sicherheit sowie auf freie Meinungsäußerung verletzt, heißt es in dem Urteil, das am Dienstag schriftlich verkündet wurde.

Schnee: Tausende Griechen verbachten Nacht in Autos

Athen/Istanbul - Wegen der Schneefälle in Griechenland und der Türkei herrschen weiter Ausnahmesituationen in diesen Staaten. In der griechischen Hauptstadt Athen und ganz Mittelgriechenland haben Tausende Autofahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen auf Autobahnen verbracht. In der Türkei nahm der Flughafen Istanbul den Betrieb nach starkem Schneefall teilweise wieder auf, zahlreiche Flüge fallen aber weiterhin aus.

Lehrer und Lehrerinnen machten 2020/21 mehr Überstunden

Wien - Die Lehrerinnen und Lehrer an den österreichischen Schulen haben 2020/21 insgesamt mehr als 5,3 Mio. bezahlte Überstunden geleistet, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Das entspricht einem Anstieg gegenüber den Jahren davor, liegt aber auf dem Niveau von 2016/17. Insgesamt wurden dafür rund 310 Mio. Euro ausbezahlt.

