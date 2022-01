OGH-Vizepräsidentin legt Teilgebiete nach Vorwürfen zurück

Wien - Nach der Veröffentlichung von Chatnachrichten über angeblichen Postenschacher in der Justiz zieht der Oberste Gerichtshof (OGH) nun Konsequenzen. OGH-Vizepräsidentin Eva Marek wird ab sofort keine Leitungs- oder sonstigen Aufgaben der Justizverwaltung ausüben, gab der OGH am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Ihren Posten als Vizepräsidentin und Richterin am OGH behält sie, präzisierte ein OGH-Sprecher am Dienstag gegenüber der APA.

Zehn Monate bedingt für Polizisten wegen Amtsmissbrauchs

Wien - Im Zusammenhang mit einer Klima-Demo vom 31. Mai 2019 ist am Dienstag ein weiterer Polizist am Wiener Landesgericht verurteilt worden. Der Beamte, der einen Demonstranten in den Schwitzkasten genommen und gemeinsam mit einem Kollegen mittels Armstreckhebel zu Boden gebracht hatte, wo der freie Journalist in Bauchlage fixiert wurde, mit dem Kopf unter einem Einsatzfahrzeug zu liegen kam und um ein Haar vom anfahrenden Kleinbus überfahren wurde, fasste zehn Monate bedingt aus.

Hahn erwartet längeres Ringen um "grüne AKW"

EU-weit/Brüssel - Bis zur Vorlage des finalen Texts der EU-Kommission zur Einstufung von Atomkraft als nachhaltige Energieform wird nach Einschätzung von EU-Budgetkommissar Johannes Hahn "einige Zeit" vergehen. Erst gestern habe man das Feedback der Experten bekommen, sagte Hahn am Dienstag. "Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen sich das genau anschauen werden." Er werde auf jeden Fall gegen den Text votieren, wenn dieser nicht geändert werde, bekräftigte Hahn.

Frankreich verurteilt Putsch in Burkina Faso

Ouagadougou/Paris - Nach der Machtübernahme durch meuternde Soldaten in Burkina Faso haben die Vereinten Nationen die sofortige Freilassung von Präsident Roch Marc Christian Kabor� gefordert. "Wir dringen auf eine rasche Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung", sagte eine Sprecherin des UNO-Menschenrechtsbüros am Dienstag. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte den "Militärputsch". Eine Gruppe von Soldaten hatte am Vortag die Regierung abgesetzt und das Parlament aufgelöst.

BioNTech/Pfizer startet klinische Studie zu Omikron-Vakzin

Mainz/New York - BioNTech und Pfizer haben ihre erste klinische Studie zur Untersuchung eines speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs begonnen. Dabei sollen die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten geprüft werden, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die Studie soll bis zu 1420 Testpersonen umfassen, die in drei Gruppen unterteilt werden.

Österreich büßte im Korruptionsindex Punkte ein

Wien - Österreich ist korrupter geworden - das zeigt der internationale Korruptionsindex 2021 von Transparency International (TI) am Dienstag. Seit 2020 hat Österreich demnach zwei Punkte eingebüßt und findet sich jetzt mit 74 von 100 Punkten mit Kanada, Estland, Island und Irland auf Platz 13. 2020 sah man sich mit 76 Punkten noch auf Rang 15; dass es nicht weiter bergab ging, erklärte TI Austria damit, dass Korruption auch international immer mehr zum Problem wird.

Macron will mit Putin über Ukraine-Konflikt reden

Moskau/Kiew - Im angespannten Ukraine-Konflikt will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation vorschlagen. Ein Gespräch der beiden soll in den kommenden Tagen stattfinden, wie es aus �lys�ekreisen hieß, nach Kremlangaben noch bis Ende der Woche. Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den USA vorgeworfen, durch das Versetzen tausender US-Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft die Spannungen im Ukraine-Konflikt anzuheizen.

Türkei wegen Inhaftierung von Journalist Yücel verurteilt

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Türkei wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel verurteilt. Das Vorgehen der Türkei habe die Menschenrechte Yücels auf Freiheit und Sicherheit sowie auf freie Meinungsäußerung verletzt, heißt es in dem Urteil, das am Dienstag schriftlich verkündet wurde.

