Macron will mit Putin über Ukraine-Konflikt reden

Moskau/Kiew - Im angespannten Ukraine-Konflikt will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation vorschlagen. Ein Gespräch der beiden soll in den kommenden Tagen stattfinden, wie es aus �lys�ekreisen hieß, nach Kremlangaben noch bis Ende der Woche. Inmitten der Spannungen hat Russland unterdessen mit neuen Militärübungen im Süden des Landes und auf der Krim begonnen. Zugleich warf Moskau den USA vor, dem Konflikt anzuheizen.

Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut AGES über 2.000

Wien - Fast 25.000 Corona-Neuinfektionen sind dank der hochansteckenden Omikron-Variante innerhalb eines Tages in Österreich verzeichnet worden: Exakt 24.946 Neuansteckungen wurden laut Ministerien von Montag auf Dienstag registriert. Das ist der bisher höchste gemessene Dienstagswert seit Ausbruch der Pandemie. Vor einer Woche gab es noch 16.685 Neuansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte einen Rekord und stieg laut AGES-Berechnung am Nachmittag über 2.000.

Polizei ermittelt wegen Partys in der Downing Street

London - Der britische Premierminister Boris Johnson gerät immer stärker unter Druck. Wegen Partys in den vergangenen zwei Jahren, bei denen mutmaßlich Corona-Auflagen missachtet wurden, leitete die Londoner Polizei am Dienstag Ermittlungen ein. Sie könne bestätigen, dass entsprechende Untersuchungen aufgenommen würden, sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick. Der mit Spannung erwartete interne Untersuchungsbericht zu Feiern in der Downing Street dürfte sich dadurch verzögern.

Türkei und Griechenland ächzen unter Schneemassen

Athen/Istanbul - In der Türkei und in Griechenland hat es nach den starken Schneefällen der vergangenen Tage auch am Dienstag weiterhin große Probleme gegeben. Nur eingeschränkt funktionierte der Luftverkehr der Großflughäfen in Ankara und Athen, auch sind noch längst nicht alle Stromausfälle behoben. Derweil mussten viele Menschen in den Flughäfen, aber auch auf verschneiten Autobahnen in ihren Autos ausharren.

Kritik an Putsch in Burkina Faso

Ouagadougou/Paris - Nach der Machtübernahme durch meuternde Soldaten in Burkina Faso haben die Vereinten Nationen die sofortige Freilassung von Präsident Roch Marc Christian Kabor� gefordert. "Wir dringen auf eine rasche Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung", sagte eine Sprecherin des UNO-Menschenrechtsbüros am Dienstag. Frankreich, Deutschland und Österreich verurteilten den Putsch. Eine Gruppe von Soldaten hatte am Vortag die Regierung abgesetzt und das Parlament aufgelöst.

BioNTech/Pfizer startet klinische Studie zu Omikron-Vakzin

Mainz/New York - BioNTech und Pfizer haben ihre erste klinische Studie zur Untersuchung eines speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs begonnen. Dabei sollen die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten geprüft werden, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die Studie soll bis zu 1.420 Testpersonen umfassen, die in drei Gruppen unterteilt werden.

Deutlich weniger Verletzte in den Bergen 2021, mehr Tote

Innsbruck - Im Jahr 2021 sind in Österreichs Bergen mit 4.961 deutlich weniger Menschen bei Alpinunfällen verletzt worden als im Jahr zuvor (2020: 7.466 Verletzte). Insgesamt verunfallten 7.561 Menschen, das sind ebenfalls deutlich weniger als im Jahr 2020 (11.290) und im Zehn-Jahres-Mittel (11.043). Der Anteil der Unverletzten lag - wie in den Vorjahren - bei etwa einem Drittel. Österreichs Berge forderten 2021 insgesamt 272 Tote, um elf Todesopfer mehr als 2020.

