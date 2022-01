Scholz und Macron warnen Russland

Moskau/Kiew/Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland erneut vor den Folgen eines Angriffs auf die Ukraine gewarnt. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Berliner Kanzleramt sprach Scholz am Dienstag von einer sehr schwierigen Lage entlang der ukrainisch-russischen Grenze. Macron sagte, sollte Russland die Ukraine angreifen, werde es einen hohen Preis dafür zahlen.

Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut AGES über 2.000

Wien - Fast 25.000 Corona-Neuinfektionen sind dank der hochansteckenden Omikron-Variante innerhalb eines Tages in Österreich verzeichnet worden: Exakt 24.946 Neuansteckungen wurden laut Ministerien von Montag auf Dienstag registriert. Das ist der bisher höchste gemessene Dienstagswert seit Ausbruch der Pandemie. Vor einer Woche gab es noch 16.685 Neuansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte einen Rekord und stieg laut AGES-Berechnung am Nachmittag über 2.000.

Wallner, Platter, Kaiser für Lockerungen, Mückstein dagegen

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) lehnt Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorerst ab. Beim Besuch eines Primärversorgungszentrums in Wien betonte er aber, dass die Maßnahmen nur so lange aufrecht bleiben sollen, "so lange es epidemiologisch notwendig ist". Die Landeshauptleute Markus Wallner (Vorarlberg), Günther Platter (Tirol) und Peter Kaiser (Kärnten) hinterfragten indes den Lockdown für Ungeimpfte und forderten die Aufhebung der Sperrstunde mit 22.00 Uhr.

Polizei ermittelt wegen Partys in der Downing Street

London - Der britische Premierminister Boris Johnson gerät immer stärker unter Druck. Wegen Partys in den vergangenen zwei Jahren, bei denen mutmaßlich Corona-Auflagen missachtet wurden, leitete die Londoner Polizei am Dienstag Ermittlungen ein. Sie könne bestätigen, dass entsprechende Untersuchungen aufgenommen würden, sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick. Der mit Spannung erwartete interne Untersuchungsbericht zu Feiern in der Downing Street dürfte sich dadurch verzögern.

Auftakt mit Kanzler im U-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zu Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP soll prominent beginnen. Die Opposition wünscht sich Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer als allererste Auskunftsperson am 2. März. Auf dem Ladungsverlangen von SPÖ und NEOS finden sich auch weitere bekannte Namen, wie Justizministerin Alma Zadic (Grüne), der Unternehmer Siegfried Wolf und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, dessen Chats viele Ermittlungen erst ins Rollen gebracht haben.

Kritik an Putsch in Burkina Faso

Ouagadougou/Paris - Nach der Machtübernahme durch meuternde Soldaten in Burkina Faso haben die Vereinten Nationen die sofortige Freilassung von Präsident Roch Marc Christian Kabor� gefordert. "Wir dringen auf eine rasche Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung", sagte eine Sprecherin des UNO-Menschenrechtsbüros am Dienstag. Frankreich, Deutschland und Österreich verurteilten den Putsch. Eine Gruppe von Soldaten hatte am Vortag die Regierung abgesetzt und das Parlament aufgelöst.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX stieg am Dienstag um 1,07 Prozent und schloss bei 3.742,75 Zählern. Auch das europäische Umfeld konnte sich etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholen. Die Nervosität unter den Anlegern bleibt groß. Aus Ukraine-Konflikt, Zinswende und Omikron ist ein gefährlicher Cocktail geworden, kommentierte ein Marktanalyst. Unter den größeren Gewinnern in Wien fanden sich die Finanzwerte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red