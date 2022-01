Scholz und Macron warnen Russland

Moskau/Kiew/Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland erneut vor den Folgen eines Angriffs auf die Ukraine gewarnt. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Berliner Kanzleramt sprach Scholz am Dienstag von einer sehr schwierigen Lage entlang der ukrainisch-russischen Grenze. Macron sagte, sollte Russland die Ukraine angreifen, werde es einen hohen Preis dafür zahlen.

Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut AGES über 2.000

Wien - Fast 25.000 Corona-Neuinfektionen sind dank der hochansteckenden Omikron-Variante innerhalb eines Tages in Österreich verzeichnet worden: Exakt 24.946 Neuansteckungen wurden laut Ministerien von Montag auf Dienstag registriert. Das ist der bisher höchste gemessene Dienstagswert seit Ausbruch der Pandemie. Vor einer Woche gab es noch 16.685 Neuansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte einen Rekord und stieg laut AGES-Berechnung am Nachmittag über 2.000.

Polizei ermittelt wegen Partys in der Downing Street

London - Der britische Premierminister Boris Johnson gerät immer stärker unter Druck. Wegen Partys in den vergangenen zwei Jahren, bei denen mutmaßlich Corona-Auflagen missachtet wurden, leitete die Londoner Polizei am Dienstag Ermittlungen ein. Sie könne bestätigen, dass entsprechende Untersuchungen aufgenommen würden, sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick. Widersprüchliche Botschaften gab es am Dienstag zum internen Untersuchungsbericht der Regierung zu den Feiern.

Wallner, Platter, Kaiser für Lockerungen, Mückstein dagegen

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) lehnt Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorerst ab. Beim Besuch eines Primärversorgungszentrums in Wien betonte er aber, dass die Maßnahmen nur so lange aufrecht bleiben sollen, "so lange es epidemiologisch notwendig ist". Die Landeshauptleute Markus Wallner (Vorarlberg), Günther Platter (Tirol) und Peter Kaiser (Kärnten) hinterfragten indes den Lockdown für Ungeimpfte und forderten die Aufhebung der Sperrstunde mit 22.00 Uhr.

Berufung von Drogenboss "El Chapo" von US-Gericht abgelehnt

New York/Mexiko-Stadt - Der mexikanische Drogenboss Joaqu�n "El Chapo" Guzm�n ist mit dem Versuch gescheitert, gerichtlich gegen seine Verurteilung vorzugehen. Ein Gericht in New York lehnte am Dienstag eine Berufung in dem Fall ab, wie aus einer offiziellen Begründung hervorgeht. Ein Anwalt von Guzm�n hatte zuvor argumentiert, dass das Urteil gegen seinen Klienten unter anderem wegen angeblichen Fehlverhaltens der Jury während des Prozesses nicht aufrechterhalten werden könne.

Auftakt mit Kanzler im U-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zu Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP soll prominent beginnen. Die Opposition wünscht sich Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer als allererste Auskunftsperson am 2. März. Auf dem Ladungsverlangen von SPÖ und NEOS finden sich auch weitere bekannte Namen, wie Justizministerin Alma Zadic (Grüne), der Unternehmer Siegfried Wolf und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, dessen Chats viele Ermittlungen erst ins Rollen gebracht haben.

Wirbel in Deutschland um AfD-CDU-Präsidentschaftskandidaten

Berlin - Aufregung um die Wahl des deutschen Bundespräsidenten in knapp drei Wochen: Weniger die Tatsache, dass sich am Dienstag SPD, Union, Grüne und FDP offiziell hinter eine neuerliche Amtszeit für Frank-Walter Steinmeier stellten - sondern jene, dass sich die rechtsextreme AfD einen CDU-Mann als Kandidaten angelt und dieser das nicht rundheraus ablehnt, sorgte für Wirbel in Berlin. Die CDU beschloss daraufhin ein Parteiausschlussverfahren gegen Max Otte.

Türkei und Griechenland ächzen unter Schneemassen

Athen/Istanbul - In der Türkei und in Griechenland hat es nach den starken Schneefällen der vergangenen Tage auch am Dienstag weiterhin große Probleme gegeben. Nur eingeschränkt funktionierte der Luftverkehr der Großflughäfen in Ankara und Athen, auch sind noch längst nicht alle Stromausfälle behoben. Derweil mussten viele Menschen in den Flughäfen, aber auch auf verschneiten Autobahnen in ihren Autos ausharren.

