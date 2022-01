Erste Gespräche zwischen Russland und Ukraine

Paris/Kiew/Moskau - Erstmals seit Beginn der aktuellen Spannungen um den massiven russischen Truppenaufmarsch nahe der Ukraine wollen offizielle Vertreter beider Konfliktländer zu Gesprächen zusammenkommen. Ein Treffen auf Beraterebene ist für Mittwoch (12.00 Uhr) in Paris geplant. Auch Frankreich und Deutschland sollen an der Zusammenkunft im sogenannten Normandie-Format teilnehmen. Wie es aus �lys�ekreisen hieß, geht es um humanitäre Maßnahmen und Zukunftsüberlegungen der Ukraine.

2021 wurde 388 Mal vor Geisterfahrern gewarnt

Wien - 388 Geisterfahrer sind im vergangenen Jahr im Hitradio Ö3 gemeldet worden, zu 2020 ein Anstieg von 42 Fällen bzw. zwölf Prozent. Damals, im ersten Jahr der Corona-Pandemie mit strengen Maßnahmen wie den Lockdowns, hatte die Zahl mit 346 aber auch einen Allzeit-Tiefstand erreicht. 2021 lag sie schon wieder leicht über dem Schnitt der vergangenen 13 Jahre von 381 Meldungen. Drei Menschen starben bei Geisterfahrerunfällen, 2020 hatte es keinen Toten gegeben.

Längerfristig hohe Strompreise könnten Inflation anheizen

Wien - Die Energiepreise sind wohl nicht nur wegen der aktuellen Ukraine-Krise hoch, sondern werden die kommenden Jahre noch hoch bleiben. Das wird sich erst mit der Zeit in den Verbraucherpreisen niederschlagen, heißt es in einer Analyse der Eco Austria. Das könnte einerseits zu einer anhaltend höheren Inflation beitragen, andererseits die Nachfrage und damit das Wirtschaftswachstum dämpfen, sagte Institutschefin Monika Köppl-Turyna im Gespräch mit der APA.

Stunde der Wahrheit für Johnson naht - Bericht erwartet

London - In der Affäre um Lockdown-Partys in Boris Johnsons britischem Regierungssitz rückt die Stunde der Aufklärung näher. Am Mittwoch könnte der Untersuchungsbericht, für den die Spitzenbeamtin Sue Gray über Wochen Beweise gesammelt und Zeugen befragt hat, der Öffentlichkeit vorgelegt werden, wie BBC, "Financial Times" und andere britische Medien am Dienstagabend berichteten. Dass sich der mit Spannung erwartete Moment der Wahrheit erneut verzögert, ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Schülerdemos gegen mündliche Matura-Pflicht

Wien - Am Mittwoch wollen Schüler gegen das Wiederaufleben der verpflichtenden mündlichen Matura demonstrieren. Die SPÖ-nahe Aktion kritischer SchülerInnen (AKS) hat zu "Großstreiks" aufgerufen, es soll Kundgebungen in Wien sowie einigen Landeshauptstädten geben. Abgelehnt werden die Protestmaßnahmen von der Bundesschülervertretung, die von der ÖVP-nahen Schülerunion dominiert wird - auch sie plädiert aber für eine freiwillige mündliche Reifeprüfung.

EU-Ratschef bei Nehammer: Ukraine im Fokus

Kiew/Moskau/Wien - EU-Ratspräsident Charles Michel stattet Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwochabend erstmals seit dessen Amtsübernahme einen Besuch in Wien ab. Im Vordergrund des Gesprächs wird laut Diplomaten die Ukraine-Krise und die Pandemiebekämpfung stehen. Außerdem soll es um die Vorbereitung der nächsten EU-Gipfel gehen. Mitte Februar findet ein EU-Afrika-Gipfel statt, im März ein weiterer Sondergipfel zu Verteidigung.

Auftakt mit Kanzler im U-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zu Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP soll prominent beginnen. Die Opposition wünscht sich Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer als allererste Auskunftsperson am 2. März. Auf dem Ladungsverlangen von SPÖ, FPÖ und NEOS finden sich auch weitere bekannte Namen, wie Justizministerin Alma Zadic (Grüne), der Unternehmer Siegfried Wolf und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, dessen Chats viele Ermittlungen erst ins Rollen gebracht haben.

Dritte Runde bei Präsidentenwahl in Italien

Rom - Am Mittwoch geht in Rom die Wahl des neuen Präsidenten in die dritte Runde. Nachdem zwei Wahlgänge ergebnislos zu Ende gegangen sind, ist auch bei der dritten Wahlrunde am Mittwochvormittag (11 Uhr) eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. An der geheimen Wahl beteiligten sich 1.009 Wahlleute, Parlamentarier und Vertreter der 20 italienischen Regionen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red