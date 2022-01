"Partygate"-Bericht: Ministerin dämpft Hoffnung auf Details

London - Bereits vor der Vorstellung eines Untersuchungsberichts zu Lockdown-Partys in der Downing Street zeichnet sich ein Streit über das Ausmaß der Veröffentlichung ab. Die britische Außenministerin Liz Truss deutete im Interview mit dem Sender Sky News Mittwoch früh an, je nach Inhalt des Berichts könne es "Sicherheitsbedenken" geben, die eine komplette Veröffentlichung problematisch machen könnten. Man werde aber definitiv die Ergebnisse veröffentlichen.

Schülerdemos gegen mündliche Matura-Pflicht

Wien - Rund 300 Schülerinnen und Schüler haben am Mittwochvormittag am Wiener Stephansplatz gegen die Wiedereinführung der verpflichtenden mündlichen Matura demonstriert. Die SPÖ-nahe Aktion kritischer SchülerInnen (AKS) hat zu "Großstreiks" aufgerufen, neben Wien soll es auch Kundgebungen in einigen Landeshauptstädten geben. Die von der VP-nahen Schülerunion dominierte Bundesschülervertretung lehnt die Proteste ab, ist aber ebenfalls nur für eine freiwillige mündliche Reifeprüfung.

2021 wurde 388 Mal vor Geisterfahrern gewarnt

Wien - 388 Geisterfahrer sind im vergangenen Jahr im Hitradio Ö3 gemeldet worden, zu 2020 ein Anstieg von 42 Fällen bzw. zwölf Prozent. Damals, im ersten Jahr der Corona-Pandemie mit strengen Maßnahmen wie den Lockdowns, hatte die Zahl mit 346 aber auch einen Allzeit-Tiefstand erreicht. 2021 lag sie schon wieder leicht über dem Schnitt der vergangenen 13 Jahre von 381 Meldungen. Drei Menschen starben bei Geisterfahrerunfällen, 2020 hatte es keinen Toten gegeben.

Dritte Runde bei Präsidentenwahl in Italien

Rom - Nachdem auch die zweite Wahlrunde für die Kür des neuen Präsidenten am Dienstagabend in Rom ergebnislos zu Ende gegangen ist, geht die Suche nach einem neuen italienischen Staatsoberhaupt weiter. Für Mittwoch ist eine neue Wahlrunde geplant, die voraussichtlich ebenfalls ohne Resultat zu Ende gehen wird. Mit einem Wahlsieger wird nicht vor Donnerstag gerechnet.

Stundenlanger Cobra-Einsatz wegen Polizisten in NÖ

Asparn an der Zaya - In Asparn a. d. Zaya (Bezirk Mistelbach) hat sich am Dienstagabend ein Polizist in seinem Wohnhaus verschanzt. Der 48-Jährige sei offenbar bewaffnet gewesen und habe gedroht, einschreitende Beamte zu erschießen, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager mit. Gegen 23.00 Uhr endete die Aktion unblutig. Der Mann war nach dem Konsum von Alkohol und Medikamenten bewusstlos geworden und wurde letztlich einem Notarztteam übergeben.

Tote und Verletzte durch Tropensturm in Mosambik

Maputo - Ein Tropensturm hat im afrikanischen Mosambik mindestens elf Menschen das Leben gekostet und mehr als 100 weitere verletzt. Wie der Sprecher des Nationalen Instituts für Katastrophenmanagement (INGD), Ant�nio de Beleza, am Mittwoch sagte, entwickelte der Sturm "Ana" am Montag und Dienstag Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde.

Zentrum von Athen von Explosion erschüttert

Athen - Eine Explosion hat am Mittwoch im Zentrum Athens schwere Schäden an Fassaden sowie in Büros und Wohnungen angerichtet. Ein Mensch wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie der Rettungsdienst mitteilte. Die Detonation ereignete sich kurz nach 6.50 Uhr Ortszeit im ersten Stock eines Gebäudes, das nach Aussagen von Einwohnern leer stand und renoviert werden sollte, berichtete der Nachrichtensender Skai.

