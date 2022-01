Erste Gespräche zwischen Russland und Ukraine

Paris/Kiew/Moskau - Erstmals seit Beginn der aktuellen Spannungen um den massiven russischen Truppenaufmarsch nahe der Ukraine wollen offizielle Vertreter beider Konfliktländer zu Gesprächen zusammenkommen. Ein Treffen auf Beraterebene fand am Mittwoch in Paris statt. Auch Frankreich und Deutschland sollen an der Zusammenkunft im sogenannten Normandie-Format teilnehmen. Wie es aus �lys�e-Kreisen hieß, geht es um humanitäre Maßnahmen und Zukunftsüberlegungen der Ukraine.

Corona-Infektionen mit Höchststand von über 34.000 Fällen

Wien - Wie schon vergangene Woche haben die gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Österreich auch am heutigen Mittwoch einen neuen Höchstwert erreicht: Exakt 34.011 positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestete Personen wurden seit Dienstag registriert, damit überschritt die Zahl der Neuinfektionen erstmals die 30.000er-Marke. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2.026, fast 10.000 der Neuinfektionen wurden aus Wien eingemeldet.

Lockdown für Ungeimpfte endet am Montag

Wien - Der Lockdown für gegen das Coronavirus ungeimpfte Personen endet am kommenden Montag. Alle anderen Maßnahmen wie etwa 2G im Handel und die Sperrstunde um 22 Uhr bleiben erhalten. Das gaben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch vor dem Ministerrat bekannt. Nehammer stellte allerdings in Aussicht, dass es bald zu weiteren Lockerungen kommen könnte. Weiters wird die Gültigkeit der Impfzertifikate wie geplant verkürzt.

"Partygate"-Affäre: Premier Johnson will nicht zurücktreten

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will wegen der Affäre über Lockdown-Partys in seinem Amtssitz nicht zurücktreten. Das sagte der konservative Regierungschef am Mittwoch während der Fragestunde im Parlament nach einer entsprechenden Aufforderung von Oppositionschef Keir Starmer von der Labour Party. Er könne sich zu der Angelegenheit wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern, so Johnson.

Acht Jahre Haft für versuchte Vergewaltigung an 17-Jähriger

Wien - Ein 42-Jähriger - verheiratet und Vater von sechs Kindern im Alter zwischen sieben und 17 Jahren - ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen versuchter Vergewaltigung einer zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte am 29. Oktober 2021 die junge Frau an einer Straßenbahn-Haltestelle angesprochen. Als sie nicht auf ihn reagierte, packte er sie, zerrte sie laut Anklage in einen nahe gelegenen Park und wollte sich an ihr vergehen.

Rewe versus Schirnhofer - Köstinger kritisiert Handel

Wien/Wiener Neudorf - Im öffentlich ausgetragenen Streit zwischen dem Fleischverarbeiter Karl Schirnhofer und dem Billa-Konzern Rewe hat sich nun Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit scharfer Kritik am Handel zu Wort gemeldet. Die Darstellungen von Schirnhofer seien kein sogenannter "Einzelfall", sondern "der traurige Alltag, wie Handelskonzerne Bäuerinnen und Bauern tagtäglich unter Druck setzen und so über 500 Landwirte zwischen die Fronten bei Preiskriegen geraten".

Schülerdemos gegen mündliche Matura-Pflicht

Wien - Rund 300 Schülerinnen und Schüler haben am Mittwochvormittag am Wiener Stephansplatz gegen die Wiedereinführung der verpflichtenden mündlichen Matura demonstriert. Die SPÖ-nahe Aktion kritischer SchülerInnen (AKS) hat zu "Großstreiks" aufgerufen, neben Wien soll es auch Kundgebungen in einigen Landeshauptstädten geben. Die von der VP-nahen Schülerunion dominierte Bundesschülervertretung lehnt die Proteste ab, ist aber ebenfalls nur für eine freiwillige mündliche Reifeprüfung.

Präsidentenwahl in Rom: Dritter Wahlgang begonnen

Rom - In Rom hat am Mittwoch der dritte Wahlgang für die Kür des neuen Staatspräsidenten begonnen. Erwartet wird, dass kein Kandidat die notwendige Zweidrittelmehrheit der Stimmen erreicht. Gesucht wird ein Nachfolger für den seit 2015 amtierenden Präsidenten Sergio Mattarella. Die Parlamentarier der größten Parteien wollen leere Stimmzettel abgeben.

