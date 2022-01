Experten befürchten mehr als 37.000 Corona-Fällen pro Tag

Wien - Mit den aktuellen 34.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden dürfte bei Weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange in der Omikron-Welle erreicht sein. Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden. Der Punktschätzer für kommenden Mittwoch - dieser wurde bei den Vorhersagen für die vergangenen zwei Wochen jeweils fast zielgenau getroffen - liegt bei 37.688 Fällen.

Corona-Infektionen mit Höchststand von über 34.000 Fällen

Wien - Wie schon vergangene Woche haben die gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Österreich auch am heutigen Mittwoch einen neuen Höchstwert erreicht: Exakt 34.011 positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestete Personen wurden seit Dienstag registriert, damit überschritt die Zahl der Neuinfektionen erstmals die 30.000er-Marke. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2.026, fast 10.000 der Neuinfektionen wurden aus Wien eingemeldet.

Sobotka will neuen Tatbestand Antisemitismus prüfen

Wien - Weil auf Coronaleugner-Demonstrationen immer wieder die Opfer des Nationalsozialismus verächtlich gemacht werden, wünscht sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) einen neuen Straftatbestand zu Antisemitismus. Ob dies ein eigenes Gesetz werden soll oder am Ende in eine Novellierung des NS-Wiederbestätigungsgesetzes eingewoben wird, soll auf breiter Basis im Hohen Haus diskutiert werden, sagte Sobotka laut Medienberichten. Die IKG begrüßte den Vorstoß.

"Partygate"-Affäre: Premier Johnson will nicht zurücktreten

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will wegen der Affäre über Lockdown-Partys in seinem Amtssitz nicht zurücktreten. Das sagte der konservative Regierungschef am Mittwoch während der Fragestunde im Parlament nach einer entsprechenden Aufforderung von Oppositionschef Keir Starmer von der Labour Party. Er könne sich zu der Angelegenheit wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern, so Johnson.

Aggression nimmt zu: Gewerkschaft für Ende der 2G-Kontrollen

Wien - Die Forderungen nach einer Lockerung der Corona-Maßnahmen mehren sich von allen Seiten. Nun hat auch die Gewerkschaft insbesondere die verpflichtenden 2G-Kontrollen im Handel kritisiert und für eine Abschaffung plädiert. "Die Beschäftigten können nicht mehr länger Hilfspolizei sein", sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Handel in der Gewerkschaft GPA, Martin Müllauer, am Mittwoch. Zu Wochenbeginn hat bereits der Handel eine Abschaffung der 2G-Kontrollen gefordert.

Schülerdemos gegen mündliche Matura-Pflicht

Wien/Innsbruck - Rund 300 Schülerinnen und Schüler haben am Mittwochvormittag am Wiener Stephansplatz gegen die Wiedereinführung der verpflichtenden mündlichen Matura demonstriert. Die SPÖ-nahe Aktion kritischer SchülerInnen (AKS) hat zu "Großstreiks" aufgerufen, neben Wien soll es auch Kundgebungen in einigen Landeshauptstädten geben. Die von der VP-nahen Schülerunion dominierte Bundesschülervertretung lehnt die Proteste ab, ist aber ebenfalls nur für eine freiwillige mündliche Reifeprüfung.

Drastischer Rückgang bei Packerln aus China

Wien - Online-Bestellung aus China sind vergangenes Jahr drastisch eingebrochen. Weil seit Mitte 2021 die Einfuhrumsatzsteuer ab dem ersten Cent des Warenwerts anfällt und es keine Freigrenze von 22 Euro mehr gibt, verzeichnet die Post einen Rückgang der Sendungen um 50 Prozent. 2021 wurden 335 Mio. Euro aus der Einfuhrumsatzsteuer eingehoben, nach 299 Mio. Euro 2020, teilte das für Zoll zuständige Finanzministerium am Mittwoch mit. Davor waren Pakete oft falsch deklariert worden.

Rewe versus Schirnhofer - Köstinger kritisiert Handel

Wien/Wiener Neudorf - Im öffentlich ausgetragenen Streit zwischen dem Fleischverarbeiter Karl Schirnhofer und dem Billa-Konzern Rewe hat sich nun Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit scharfer Kritik am Handel zu Wort gemeldet. Die Darstellungen von Schirnhofer seien kein sogenannter "Einzelfall", sondern "der traurige Alltag, wie Handelskonzerne Bäuerinnen und Bauern tagtäglich unter Druck setzen und so über 500 Landwirte zwischen die Fronten bei Preiskriegen geraten".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red