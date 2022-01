Experten befürchten mehr als 37.000 Corona-Fällen pro Tag

Wien - Mit den heutigen behördlich bestätigten 34.000 Corona-Neuinfektionen ist bei Weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange in der Omikron-Welle erreicht. Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden. Der Punktschätzer für kommenden Mittwoch (2. Februar) - dieser wurde bei den Vorhersagen für die vergangenen zwei Wochen jeweils fast zielgenau getroffen - liegt bei 37.688 Fällen.

"Partygate"-Affäre: Premier Johnson will nicht zurücktreten

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will sich dem steigenden Druck wegen Partys während Corona-Lockdowns nicht beugen und lehnt einen Rücktritt ab. Johnson pflichtete am Mittwoch im Parlament dem Chef der oppositionellen Labour Party, Keir Starmer, zwar bei, dass Politiker bei Irreführung des Parlaments ihren Hut nehmen sollten. Auf die Frage, ob er zurücktrete, sagte Johnson aber: "Nein."

Nach angekündigtem Lockdown-Aus nun Forderungen nach 2G-Ende

Wien - Die Ankündigung der Bundesregierung vom Mittwoch, wonach ab kommendem Montag der Lockdown für Ungeimpfte endet, geht der Opposition, aber auch den Sozialpartnern nicht weit genug. Wie FPÖ-Chef Herbert Kickl forderten am Mittwoch auch die Sozialpartner, dass die 2G-Regel im Handel und bei den körpernahen Dienstleistern fallen müsse. Auch die NEOS wollen ein Aus für 2G sowie ein Ende der Sperrstunde um 22 Uhr. Erfreut zeigte sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner.

Sobotka will neuen Tatbestand Antisemitismus prüfen

Wien - Weil auf Coronaleugner-Demonstrationen immer wieder die Opfer des Nationalsozialismus verächtlich gemacht werden, wünscht sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) einen neuen Straftatbestand zu Antisemitismus. Ob dies ein eigenes Gesetz werden soll oder am Ende in eine Novellierung des NS-Wiederbestätigungsgesetzes eingewoben wird, soll auf breiter Basis im Hohen Haus diskutiert werden, sagte Sobotka laut Medienberichten. Die IKG begrüßte den Vorstoß.

IS-Angriff nach fast einer Woche in Syrien niedergeschlagen

Hassaka - Nach tagelangen Gefechten im syrischen Al-Hassaka ist der Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf ein Gefängnis niedergeschlagen worden. Die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) erklärten den Kampf am Mittwoch nach fast einer Woche für beendet, nachdem sich die letzten IS-Kämpfer ergeben hatten. Bei den Kämpfen wurden laut Beobachtern 181 Menschen getötet, darunter 124 Jihadisten, 50 Anhänger der Kurdenmiliz und sieben Zivilisten.

Rewe versus Schirnhofer - Köstinger kritisiert Handel

Wien/Wiener Neudorf - Im öffentlich ausgetragenen Streit zwischen dem Fleischverarbeiter Karl Schirnhofer und dem Billa-Konzern Rewe hat sich nun Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit scharfer Kritik am Handel zu Wort gemeldet. Die Darstellungen von Schirnhofer seien kein sogenannter "Einzelfall", sondern "der traurige Alltag, wie Handelskonzerne Bäuerinnen und Bauern tagtäglich unter Druck setzen und so über 500 Landwirte zwischen die Fronten bei Preiskriegen geraten".

Amnesty ortet Polizei-Misshandlungen bei "Mayday"-Demo

Wien - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in einem Gutachten über den Polizei-Einsatz bei der "Mayday"-Demonstration am 1. Mai 2021 Misshandlungsvorwürfe gegen Beamte erhoben. Der Autor Philipp Sonderegger dokumentierte demnach zumindest acht Fälle von "unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung", wie er am Mittwoch in einer Pressekonferenz sagte. Amnesty wiederholte die Forderung nach Einrichtung einer unabhängigen Ermittlungsstelle gegen Polizeigewalt.

Tote und Verletzte durch Tropensturm in Mosambik und Uganda

Maputo/Kampala - Im Osten Afrikas sind durch schwere Unwetter zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Ein Tropensturm hat in Mosambik nach Behördenangaben mindestens elf Menschen das Leben gekostet und mehr als 100 weitere verletzt. Nach heftigen Regenfällen in Uganda starben neun Menschen, darunter auch ein Kind, wie Irene Nakasiita, wie eine Sprecherin des Roten Kreuzes am Mittwoch sagte. Im Südwesten des Landes seien am Hang stehende Häuser durch Schlammlawinen weggerissen worden.

Wiener Börse notiert sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit starken Zuwächsen präsentiert. Der ATX steigerte sich um 2,84 Prozent auf 3.849 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen merklich nach oben. Am heimischen Aktienmarkt kletterte unter den Schwergewichten die OMV-Aktie um 4,6 Prozent in die Höhe. voestalpine stärkten sich sogar um 5,1 Prozent. In Reaktion auf eine erhöhte Gewinneinschätzung zog die Strabag-Aktie um 5,9 Prozent nach oben.

