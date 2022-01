Lockdown für Ungeimpfte endet am Montag

Wien - Der Lockdown für gegen das Coronavirus ungeimpfte Personen endet am kommenden Montag. Alle anderen Maßnahmen wie etwa 2G im Handel und die Sperrstunde um 22 Uhr bleiben erhalten. Das gaben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch vor dem Ministerrat bekannt. Nehammer stellte allerdings in Aussicht, dass es bald zu weiteren Lockerungen kommen könnte. Weiters wird die Gültigkeit der Impfzertifikate wie geplant verkürzt.

Experten befürchten mehr als 37.000 Corona-Fällen pro Tag

Wien - Mit den heutigen behördlich bestätigten 34.000 Corona-Neuinfektionen ist bei Weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange in der Omikron-Welle erreicht. Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden. Der Punktschätzer für kommenden Mittwoch (2. Februar) - dieser wurde bei den Vorhersagen für die vergangenen zwei Wochen jeweils fast zielgenau getroffen - liegt bei 37.688 Fällen.

USA rechnen mit baldigem russischen Angriff auf Ukraine

Kiew/Moskau/Washington - Die US-Regierung rechnet weiter mit einem baldigen russischen Angriff auf die Ukraine. "Ich habe keine Ahnung, ob er eine endgültige Entscheidung getroffen hat", sagte US-Vize-Außenministerin Wendy Sherman am Mittwoch bei einer Online-Veranstaltung des Dialogforums Yalta European Strategy in Kiew über Russlands Präsidenten Wladimir Putin. "Aber alles deutet darauf hin, dass er zu einem Zeitpunkt vielleicht zwischen jetzt und Mitte Februar militärische Gewalt anwenden wird."

Dritte Runde der Präsidentenwahl in Italien ohne Sieger

Rom - In Rom ist auch bei der dritten Runde der Präsidentenwahl noch kein neues Staatsoberhaupt gekürt worden. Bei der geheimen Wahl konnte am Mittwoch kein Kandidat die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Wahlgremium erreichen, dem 1.009 Parlamentarier und Regionalvertreter angehören. Am Donnerstag ist eine neue Wahlrunde geplant. Bei den ersten drei Wahlgängen gilt die Zwei-Drittel-Mehrheit, erst danach reicht eine absolute Mehrheit für den Wahlsieg.

OPCW liefert Beweis für Einsatz von Giftgas in Syrien

Den Haag - Bei einem Angriff auf den syrischen Ort Marea wurde nach einem Bericht der Chemiewaffenkontrollbehörde 2015 Giftgas eingesetzt. Die Untersuchungskommission habe den Einsatz von "ätzenden Substanzen" festgestellt, wie die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) am Mittwoch in Den Haag mitteilte. Die Experten äußerten sich nicht dazu, wer für den Einsatz der verbotenen Substanzen verantwortlich war.

Viele Vermisste nach Kentern von Boot vor Floridas Küste

Miami - Nach dem Kentern eines Bootes von mutmaßlichen Menschenschleppern rund 70 Kilometer östlich der Küste Floridas hat die Küstenwache bei ihrer Suche nach Dutzenden Vermissten eine Leiche geborgen. Es habe nun höchste Priorität, weiter nach Überlebenden zu suchen, sagte Jo-Ann F. Burdian von der Küstenwache am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. "Die Suchbedingungen sind heute sehr gut." 38 Menschen werden vermisst.

Amokläufer von Heidelberg kaufte Waffen in Österreich

Heidelberg - Der mutmaßliche Amokläufer von Heidelberg hat sich seine Waffen in Österreich besorgt. Der 18-Jährige habe etwa eine Woche vor der Tat drei Langwaffen in Österreich erworben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim am Mittwoch mit. Beamte stellten am Tatort zwei der Waffen und rund 150 Schuss Munition sicher. Die dritte Waffe habe die österreichische Polizei in einem Zimmer gefunden, das der junge Mann bei einem Aufenthalt angemietet habe.

Finanzministerium stellt umstrittene Studien online

Wien - Das Finanzministerium hat am Mittwoch die Studien veröffentlicht, zu denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen durchführt. Auf der Homepage http://go.apa.at/5UmripuJ findet man 22 Dokumente aus den Jahren 2016 bis 2019. In einer zur "Wirtschafts- und Budgetpolitik inklusive Erweiterungen" wurde 2017 u.a. auch untersucht, welche Tiere und Automarken mit Politikern und Parteien - darunter auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - assoziiert werden.

Wiener Börse schließt sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Der ATX steigerte sich um 2,18 Prozent auf 3.824 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben. Die Kurszuwächse gingen am Berichtstag quer durch die Bereiche. Am heimischen Aktienmarkt kletterte unter den Schwergewichten die OMV-Aktie um 3,8 Prozent in die Höhe. In Reaktion auf eine erhöhte Gewinneinschätzung zog die Strabag-Aktie um 4,3 Prozent nach oben.

