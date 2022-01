Internationales Gedenken an die Opfer des Holocaust

Oswiecim (Auschwitz)/Berlin/Wien - Am Donnerstag wird der Opfer des Holocaust gedacht. Die UNO hatte den Internationalen Gedenktag 2005 ins Leben gerufen. Am 27. Jänner 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz. Bis heute gilt das NS-Vernichtungslager als Symbol für den Massenmord an sechs Millionen Juden und Millionen anderen Menschen, die von den Nazis verfolgt wurden wie Roma und Homosexuelle. Zum Anlass des Holocaust-Gedenktags finden zahlreiche Veranstaltungen statt.

Münchner Kardinal nimmt Stellung zum Missbrauchsgutachten

Vatikanstadt - Eine Woche nach dem erschütternden Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising richten sich die Augen auf Erzbischof Reinhard Marx. Der Kardinal will am Donnerstag (11.00 Uhr) in einer Pressekonferenz Stellung zu den Ergebnissen der Studie nehmen, die sein Bistum bei der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) in Auftrag gegeben hat. Marx und seinen Vorgängern, darunter auch der spätere Papst Benedikt XVI., werden schwere Verfehlungen vorgeworfen.

Nach angekündigtem Lockdown-Aus nun Forderungen nach 2G-Ende

Wien - Die Ankündigung der Bundesregierung, dass kommendem Montag der Lockdown für Ungeimpfte endet, geht der Opposition, aber auch den Sozialpartnern nicht weit genug. Wie FPÖ-Chef Herbert Kickl forderten am Mittwoch auch die Sozialpartner, dass die 2G-Regel im Handel und bei Dienstleistern fallen müsse. Auch die NEOS wollen ein Aus für 2G sowie ein Ende der Sperrstunde um 22 Uhr. Komplexitätsforscher Peter Klimek hält die Beibehaltung dieser Maßnahmen aber durchaus für sinnvoll.

Ukraine-Krise: "Normandie"-Verhandlungen ließen viel offen

Kiew/Moskau/Paris - Bei den Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts hat Russland die Regierung in Kiew zum Dialog mit den Kräften im Krisengebiet Donbass aufgerufen. Der Moskauer Unterhändler Dmitri Kosak sagte am Mittwoch in Paris nach mehr als achtstündigen Krisengesprächen, dass Kiew nun zwei Wochen Zeit habe, eine Position zu erarbeiten. Die Gespräche von Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich im Normandie-Format hätten aber viele Fragen offen gelassen.

Italienische Präsidentenwahl tritt in entscheidende Phase

Rom - Die Wahl des italienischen Präsidenten tritt am Donnerstag in die entscheidende Phase ein. Um 11 Uhr beginnt die vierte Runde, in der erstmals die absolute Mehrheit von 505 Stimmen zur Wahl reicht. In den ersten drei Wahlgängen war eine Zwei-Drittel-Mehrheit im 1009 Personen zählenden Gremium aus Abgeordneten, Senatoren und Regionalvertretern erforderlich gewesen. Die Parteien konnten sich bisher aber nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen.

Warten auf den Partygate-Bericht: Ruhe vor Sturm für Johnson

London - Es könnten die letzten Stunden oder Tage für Boris Johnson als britischer Premierminister sein: Die Zeit bis zur Veröffentlichung des internen Berichts zu mutmaßlichen Lockdown-Verstößen bei Feiern im Regierungssitz 10 Downing Street muss sich für den Tory-Parteichef wie die Ruhe vor dem Sturm anfühlen. Berichten zufolge blieb Johnson am Mittwoch noch bis tief in die Nacht im Parlament - angeblich um bei den Abgeordneten seiner Fraktion um Unterstützung zu werben.

Nordkorea feuerte laut Südkorea erneut Geschoß ins Meer

Seoul - Trotz neuer Sanktionen setzt die selbst erklärte Atommacht Nordkorea ihre Raketentests fort. Nordkorea habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Hamhung an der Ostküste zwei mutmaßliche ballistische Raketen von kurzer Reichweite in Richtung Meer abgefeuert, teilte das Militär im benachbarten Südkorea mit. Sie seien etwa 190 Kilometer weit geflogen und ins Ostmeer (Japanisches Meer) gestürzt. Es war bereits der sechste Raketentest durch Nordkorea seit Beginn des Jahres.

Neuerlich Prozess um Pestizide im Ohlsdorfer Trinkwasser

Ohlsdorf/Wels - Im Landesgericht Wels geht am Donnerstag der Prozess um Pestizide im Trinkwasser von Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) in die dritte Runde. Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat bereits zweimal die Urteile des Landesgerichts Wels aufgehoben und den Fall zur Neuverhandlung dorthin zurückverwiesen. Diesmal steht aber nur mehr der Hauptbeschuldigte vor dem Richter. Ein weiterer Angeklagter ist mit einer Diversion davongekommen.

