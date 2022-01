Internationales Gedenken an die Opfer des Holocaust

Oswiecim (Auschwitz)/Berlin/Wien - Am Donnerstag wird der Opfer des Holocaust gedacht. Die UNO hatte den Internationalen Gedenktag 2005 ins Leben gerufen. Am 27. Jänner 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz. Bis heute gilt das NS-Vernichtungslager als Symbol für den Massenmord an sechs Millionen Juden und Millionen anderen Menschen, die von den Nazis verfolgt wurden wie Roma und Homosexuelle. Zum Anlass des Holocaust-Gedenktags finden zahlreiche Veranstaltungen statt.

Erstmals über 200.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin - Genau zwei Jahre nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland befindet sich die Zahl der Neuinfektionen im Nachbarland auf einem Rekordniveau. Dem Robert Koch-Institut wurde nach Angaben vom Donnerstagmorgen binnen eines Tages 203.136 Neuinfektionen übermittelt, so viele wie nie zuvor. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Ansteckungen je 100.000 Einwohner und Woche, kletterte auf den Rekordwert von 1.017,4.

Italienische Präsidentenwahl tritt in entscheidende Phase

Rom - Die Wahl des italienischen Präsidenten tritt am Donnerstag in die entscheidende Phase ein. Um 11.00 Uhr beginnt die vierte Runde, in der erstmals die absolute Mehrheit von 505 Stimmen zur Wahl reicht. In den ersten drei Wahlgängen war eine Zwei-Drittel-Mehrheit im 1.009 Personen zählenden Gremium aus Abgeordneten, Senatoren und Regionalvertretern erforderlich gewesen. Die Parteien konnten sich bisher aber nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen.

Münchner Kardinal nimmt Stellung zum Missbrauchsgutachten

Vatikanstadt - Eine Woche nach dem erschütternden Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising richten sich die Augen auf Erzbischof Reinhard Marx. Der Kardinal will am Donnerstag (11.00 Uhr) in einer Pressekonferenz Stellung zu den Ergebnissen der Studie nehmen, die sein Bistum bei der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) in Auftrag gegeben hat. Marx und seinen Vorgängern, darunter auch der spätere Papst Benedikt XVI., werden schwere Verfehlungen vorgeworfen.

Nordkorea testet offenbar erneut ballistische Raketen

Seoul - Trotz neuer Sanktionen setzt die selbst erklärte Atommacht Nordkorea ihre Raketentests fort. Nordkorea habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Hamhung an der Ostküste zwei mutmaßliche ballistische Raketen von kurzer Reichweite in Richtung Meer abgefeuert, teilte das Militär im benachbarten Südkorea mit. Sie legten etwa 190 km zurück und erreichten eine maximale Höhe von 20 km. Es war bereits der sechste Raketentest durch Nordkorea seit Beginn des Jahres.

WKÖ: 2021 deutlich mehr Unternehmensgründungen

Wien - In Österreich hat es im vergangenen Jahr 35.095 Unternehmensgründungen gegeben, nach 32.973 im Jahr 2020. Das geht aus Zahlen der Wirtschaftskammer (WKÖ) hervor. In der Krise gegründete Unternehmen hätten Aspekte wie Digitalisierung und Onlinehandel viel stärker berücksichtigt. Rund 45 Prozent der Gründungen gingen 2021 auf Frauen zurück.

Moskau prüft Antworten von NATO und USA auf Forderungen

Moskau/Kiew - Nach der Übermittlung von Vorschlägen der NATO-Staaten für eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland wird mit Spannung auf die Reaktion des Kremls gewartet. Russlands Vize-Außenminister Alexander Gruschko hielt sich am Mittwochabend bedeckt und erklärte nur: "Wir lesen. Studieren." Die NATO-Staaten hätten die Vorschläge Moskaus schließlich "fast eineinhalb Monate lang" geprüft. Laut westlichen Geheimdiensten setzt Moskau seinen Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine fort.

Warten auf den Partygate-Bericht: Ruhe vor Sturm für Johnson

London - Es könnten die letzten Stunden oder Tage für Boris Johnson als britischer Premierminister sein: Die Zeit bis zur Veröffentlichung des internen Berichts zu mutmaßlichen Lockdown-Verstößen bei Feiern im Regierungssitz 10 Downing Street muss sich für den Tory-Parteichef wie die Ruhe vor dem Sturm anfühlen. Berichten zufolge blieb Johnson am Mittwoch noch bis tief in die Nacht im Parlament - angeblich um bei den Abgeordneten seiner Fraktion um Unterstützung zu werben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red