Lawrow: US-Antwort zu wichtigstem Punkt negativ

Moskau/Kiew - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Stellung zur Antwort der USA und der Nato auf die geforderten Sicherheitsgarantien genommen. Die Nachrichtenagentur Interfax zitiert Lawrow am Donnerstag mit der Aussage, dass es im wichtigsten Punkt keine positive Aussage der USA gebe. Welcher Punkt das ist, blieb aber offen. Bei zweitrangigen Fragen gebe es aber Hoffnung, einen ernsthaften Dialog aufzunehmen, wurde Lawrow weiter zitiert.

Neuer Fachkräftebarometer für mehr Überblick am Arbeitsmarkt

Wien - Das Arbeitsministerium und die Statistik Austria haben das Projekt "Fachkräftebarometer" ins Leben gerufen, um die Situation am Arbeitsmarkt mittels Online Tool abbilden zu können. Ziel ist eine Art "Nachschlageplattform", die die Fachkräftesituation im Land sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite leicht zugänglich abbildet. Erste Ergebnisse soll es im Mai geben, für die Öffentlichkeit zugänglich wird der Barometer Anfang nächsten Jahres sein.

Münchner Kardinal bleibt nach Missbrauchsgutachten im Amt

München - Kardinal Reinhard Marx will als Erzbischof von München und Freising im Amt bleiben, obwohl ihm in einem Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen vor einer Woche Fehlverhalten vorgeworfen worden war. "Ich klebe nicht an meinem Amt", betonte der deutsche Kardinal gleichzeitig am Donnerstag in einer Pressekonferenz in München. Sein Angebot eines Amtsverzichtes im vergangenen Jahr sei sehr ernst gemeint gewesen. Papst Franziskus habe anders entschieden.

Freispruch in Prozess um Pestizide im Ohlsdorfer Trinkwasser

Ohlsdorf/Wels - Nach zweimaligen Schuldsprüchen in den ersten beiden Rechtsgängen hat der Prozess um Pestizide im Trinkwasser u. a. von Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) am Donnerstag im Landesgericht Wels mit einem - nicht rechtskräftigen - Freispruch für einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs geendet. Anders als ihre Vorgänger sah die Richterin diesmal keinen Hinweis, dass er eine Weisung zu nicht ordnungsgemäßer Abwasser-Entsorgung gegeben oder weggesehen haben könnte.

Derzeit 2.600 Klassen und neun Schulen geschlossen

Wien - In Österreich sind derzeit laut Einmeldungen der Länder an das Bildungsministerium 2.600 Klassen und neun Schulen coronabedingt auf Distance Learning umgestellt. Zur Einordnung: Es gibt in Österreich knapp 6.000 Schulen mit rund 58.000 Klassen, damit laufen rund 95 Prozent der Klassen weiter im Präsenzunterricht. Am Dienstag hatten die Länder noch 1.900 geschlossene Klassen eingemeldet, die Zahlen sind derzeit allerdings laut Ministerium nur "Momentaufnahmen".

Corona-Ampel bleibt dunkelrot

Wien - Weiter sehr hohes Infektionsrisiko herrscht in ganz Österreich. Deshalb wird die Corona-Kommission die Ampel auch heute in allen Bundesländern auf rot setzen, geht aus dem Arbeitsdokument des Gremiums hervor. Die Zahl der Infektionen steigt landesweit, doch holen die südlichen Bundesländer mittlerweile auf.

Ukrainischer Soldat erschoss fünf Kameraden - Festnahme

Kiew - Ein ukrainischer Soldat hat aus zunächst ungeklärten Motiven das Feuer auf Kameraden eröffnet und fünf Menschen getötet. Unter den Todesopfern in der südostukrainischen Großstadt Dnipro seien vier Männer und eine Frau, schrieb der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj am Donnerstagvormittag auf Facebook. Weitere fünf Menschen seien bei dem tragischen Vorfall in der Nacht auf Donnerstag verletzt worden. "Ärzte kämpfen um ihr Leben", teilte der Minister mit.

42.000 Krebsdiagnosen und 20.000 Tote pro Jahr in Österreich

Wien - Im Jahr 2019 sind in Österreich 41.775 Krebsneuerkrankungen festgestellt worden. Die häufigsten Tumore betrafen Prostata, Brust, Lunge und Darm, diese machten etwa die Hälfte der Diagnosen aus. Bei rund 20.300 Personen führte 2019 eine Krebserkrankung zum Tod. Das relative Fünf-Jahres-Überleben liegt bei 61 Prozent, aber immer mehr Menschen leben mit Krebs, berichtete die Statistik Austria am Donnerstag. Anfang 2020 waren es 375.749 Personen, vier Prozent der Bevölkerung.

