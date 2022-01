Neuinfektionsrekord mit 43.053 Fällen binnen 24 Stunden

Wien - Am Donnerstag haben die Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder einen neuen Höchstwert erreicht: Exakt 43.053 neue Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet, damit überschritt die Zahl der Neuinfektionen sogar die 40.000er-Marke. Darin enthalten sind allerdings 6.009 Nachmeldungen aus Wien aus der vergangenen Woche. Doch auch abzüglich dieser ergibt der heutige Wert einen neuen Rekord von 37.044 weitere Infizierten binnen eines Tages.

Hacker gegen Lockerungen in Handel und Gastro

Wien - Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Donnerstag die Entscheidung des Bundes in Sachen Coronamaßnahmen - also die Aufhebung des Lockdowns für Ungeimpfte und die Beibehaltung der Einschränkungen in Handel, der Gastronomie oder bei Veranstaltungen - begrüßt. Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner (ÖVP) forderte hingegen ein rasches Ende von 2G, Salzburgs LH Wilfried Haslauer (ÖVP) sprach sich für 3G im Handel aus. Beide verlangen eine spätere Sperrstunde.

Lawrow: US-Antwort zu wichtigstem Punkt negativ

Moskau/Kiew - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Stellung zur Antwort der USA und der Nato auf die geforderten Sicherheitsgarantien genommen. Die Nachrichtenagentur Interfax zitiert Lawrow am Donnerstag mit der Aussage, dass es im wichtigsten Punkt keine positive Aussage der USA gebe. Welcher Punkt das ist, blieb aber offen. Bei zweitrangigen Fragen gebe es aber Hoffnung, einen ernsthaften Dialog aufzunehmen, wurde Lawrow weiter zitiert.

Van der Bellen mahnt am Holocaust-Gedenktag zur Erinnerung

Wien - Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag haben am Donnerstag zahlreiche Politikerinnen und Politiker die Erinnerung an die Opfer eingemahnt. Man müsse dafür sorgen, "dass Menschenverachtung, Sündenbockdenken und Gewalt niemals wieder als politisches Instrument eingesetzt werden", betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Stellungnahme auf Facebook. Man werde weiterhin gegen jede Form des Antisemitismus kämpfen, versicherte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Köstinger kritisiert den Handel erneut

Wien - Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat vor dem Start der Wintertagung des Ökosozialen Forums einmal mehr zu einem Rundumschlag gegen Handelskonzerne ausgeholt. Mit Blick auf die Preisverhandlungen ortete sie "ein schizophrenes und absurdes" System, das landwirtschaftliche Betriebe unter Druck setze und "dem Ende angehören muss". Es gelte, faire Preise für die Betriebe zu garantieren, forderte Köstinger am Donnerstag in einer Pressekonferenz.

Neuer Fachkräftebarometer für mehr Überblick am Arbeitsmarkt

Wien - Das Arbeitsministerium und die Statistik Austria haben das Projekt "Fachkräftebarometer" ins Leben gerufen, um die Situation am Arbeitsmarkt mittels Online Tool abbilden zu können. Ziel ist eine Art "Nachschlageplattform", die die Fachkräftesituation im Land sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite leicht zugänglich abbildet. Erste Ergebnisse soll es im Mai geben, für die Öffentlichkeit zugänglich wird der Barometer Anfang nächsten Jahres sein.

Freispruch in Prozess um Pestizide im Ohlsdorfer Trinkwasser

Ohlsdorf/Wels - Nach zweimaligen Schuldsprüchen in den ersten beiden Rechtsgängen hat der Prozess um Pestizide im Trinkwasser u. a. von Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) am Donnerstag im Landesgericht Wels mit einem - nicht rechtskräftigen - Freispruch für einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs geendet. Anders als ihre Vorgänger sah die Richterin diesmal keinen Hinweis, dass er eine Weisung zu nicht ordnungsgemäßer Abwasser-Entsorgung gegeben oder weggesehen haben könnte.

Wirbel um Forderung des VSStÖ nach Abschaffung der Polizei

Wien - Für Aufregung hat der Wiener Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) mit einem Instagram-Posting gesorgt, in dem die SPÖ-nahe Studierendenvertretung die Abschaffung der Polizei fordert. Die SPÖ ging in Bund und Ländern klar auf Distanz, scharfe Kritik kam von der Volkspartei. Die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) hat am Donnerstag Rücktritte gefordert.

