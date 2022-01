Moskau zu US-Schreiben: Tür für Dialog bleibt offen

Moskau/Kiew/Berlin - Russland hält die Tür für eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise offen. Die Regierung in Moskau erklärte am Donnerstag zur Antwort von USA und Nato auf die Forderung Russlands nach Sicherheitsgarantien, der wichtigste Punkt sei zwar nicht adressiert, ein weiterer Dialog sei aber möglich. Positiv gewertet wurde auch das Treffen von Vertretern Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs im sogenannten Normandie-Format am Mittwoch.

Neuinfektionsrekord mit 43.053 Fällen binnen 24 Stunden

Wien - Am Donnerstag haben die Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder einen neuen Höchstwert erreicht: Exakt 43.053 neue Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet, damit überschritt die Zahl der Neuinfektionen sogar die 40.000er-Marke. Darin enthalten sind allerdings 6.009 Nachmeldungen aus Wien aus der vergangenen Woche. Doch auch abzüglich dieser ergibt der heutige Wert einen neuen Rekord von 37.044 weitere Infizierten binnen eines Tages.

Ampel-Kommission gegen vorschnelle Öffnung

Wien - Von der Corona-Kommission kommt keine Unterstützung für die immer häufigeren Forderungen nach einer Lockerung von Covid-Maßnahmen. Nach der heutigen Sitzung des Gremiums hieß es in einer Aussendung, "vorschnelle Öffnungsschritte" würden nach wie vor das Risiko einer Gefährdung des Gesundheitssystems bergen. Insgesamt zeigt sich die Kommission aber optimistisch, auch wenn die Ampel im ganzen Land dunkelrot leuchtet.

Israels Außenminister Lapid in KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Mauthausen - Der israelische Außenminister Yair Lapid, Bundeskanzler Karl Nehammer, Außenminister Alexander Schallenberg, Innenminister Gerhard Karner und Oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer (alle ÖVP) haben am Donnerstag zum Internationalen Holocaust-Gedenktag in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen einen Kranz für die NS-Opfer niedergelegt. Für Lapid war es zugleich ein sehr persönliches Gedenken an seinen dort zu Tode gekommenen Großvater Bela Lampel.

Holocaust-Gedenken: Österreich bekennt sich zu Verantwortung

Wien - Die österreichische Staats- und Regierungsspitze sowie Oppositionsparteien bekennen sich zur Verantwortung, die sich aus dem Holocaust-Gedenken ableitet. "Wir alle sind gefordert, Zivilcourage zu zeigen, zu widersprechen, wenn antisemitische, romafeindliche oder fremdenfeindliche Worte fallen", heißt es in einer von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) initiierten Erklärung, die zum Anlass des Holocaust-Gedenkens am Donnerstag verabschiedet wurde.

Heidelberger Attentäter erwarb Tatwaffen in Wien

Heidelberg/Wien - Der mutmaßliche Amokläufer von Heidelberg, der am Montag auf dem Gelände der Universität eine 23 Jahre alte Studentin erschossen, drei weitere Studierende verletzt und sich dann selbst getötet hat, hatte seine Waffen in Wien gekauft. Er hatte sich - vermutlich ausschließlich zum Waffenerwerb - auch in einem Hotelzimmer in Wien eingemietet, wo eine der drei erstandenen Langwaffen gefunden wurde. Diese Informationen gab die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Donnerstag bekannt.

Wiener Börse schließt fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag klare Zuwächse verbucht. Der ATX gewann 1,08 Prozent auf 3.865 Punkte. Unterstützung für den ATX lieferten vor allem die Zuwächse der schwergewichteten Banken in Wien. Die europäischen Banken wurden neben der Erwartung von steigenden US-Zinsen von starken Quartalszahlen der Deutschen Bank unterstützt. Die Titel der Raiffeisen Bank International zogen um 2,9 Prozent hoch. Erste Group legten 0,8 Prozent zu.

