Moskau zu US-Schreiben: Tür für Dialog bleibt offen

Moskau/Kiew/Berlin - Russland hält die Tür für eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise offen. Die Regierung in Moskau erklärte am Donnerstag zur Antwort von USA und Nato auf die Forderung Russlands nach Sicherheitsgarantien, der wichtigste Punkt sei zwar nicht adressiert, ein weiterer Dialog sei aber möglich. Positiv gewertet wurde auch das Treffen von Vertretern Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs im sogenannten Normandie-Format am Mittwoch.

Israels Außenminister Lapid in KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Mauthausen - Der israelische Außenminister Yair Lapid, Bundeskanzler Karl Nehammer, Außenminister Alexander Schallenberg, Innenminister Gerhard Karner und Oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer (alle ÖVP) haben am Donnerstag zum Internationalen Holocaust-Gedenktag in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen einen Kranz für die NS-Opfer niedergelegt. Für Lapid war es zugleich ein sehr persönliches Gedenken an seinen dort zu Tode gekommenen Großvater Bela Lampel.

Holocaust-Gedenken: Österreich bekennt sich zu Verantwortung

Wien - Die österreichische Staats- und Regierungsspitze sowie Oppositionsparteien bekennen sich zur Verantwortung, die sich aus dem Holocaust-Gedenken ableitet. "Wir alle sind gefordert, Zivilcourage zu zeigen, zu widersprechen, wenn antisemitische, romafeindliche oder fremdenfeindliche Worte fallen", heißt es in einer von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) initiierten Erklärung, die zum Anlass des Holocaust-Gedenkens am Donnerstag verabschiedet wurde.

Wieder kein Sieger bei Präsidentenwahl in Rom

Rom - Auch bei der vierten Abstimmung für die Wahl eines neuen italienischen Präsidenten in Rom ist es zu keinem Ergebnis gekommen. Kein Kandidat erreichte bei der Wahlrunde am Donnerstag die notwendige Mehrheit von 505 Stimmen. Gewählt wird ein Nachfolger für Präsident Sergio Mattarella, dessen siebenjährige Amtszeit am 3. Februar zu Ende geht. Ab dem vierten Wahlgang reicht eine absolute Mehrheit aus.

Ampel-Kommission gegen vorschnelle Öffnung

Wien - Von der Corona-Kommission kommt keine Unterstützung für die immer häufigeren Forderungen nach einer Lockerung von Covid-Maßnahmen. Nach der heutigen Sitzung des Gremiums hieß es in einer Aussendung, "vorschnelle Öffnungsschritte" würden nach wie vor das Risiko einer Gefährdung des Gesundheitssystems bergen. Insgesamt zeigt sich die Kommission aber optimistisch, auch wenn die Ampel im ganzen Land dunkelrot leuchtet.

EMA gab grünes Licht für Covid-Tablette Paxlovid von Pfizer

Amsterdam - Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegen Covid-19 gegeben. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Nach der Zulassung ist dies das erste Covid-Medikament, das oral eingenommen wird. Die Tablette gilt als sehr effektiv. Die EU-Kommission muss der Zulassung noch zustimmen, das ist aber Formsache.

US-Höchstrichter geht in Pension - Biden kann nachbesetzen

Washington - US-Präsident Joe Biden hat versprochen, für den frei werdenden Richterposten am Obersten Gerichtshof eine schwarze Frau zu nominieren. "Das ist meiner Ansicht nach längst überfällig", sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Er habe noch keine Entscheidung zu einer bestimmten Kandidatin getroffen, wolle die Nominierung aber vor Ende Februar bekanntgeben, sagte der Präsident weiter. Seine Kandidatin werde eine Person "herausragender Qualifikation" sein.

Heidelberger Attentäter erwarb Tatwaffen in Wien

Heidelberg/Wien - Der mutmaßliche Amokläufer von Heidelberg, der am Montag auf dem Gelände der Universität eine 23 Jahre alte Studentin erschossen, drei weitere Studierende verletzt und sich dann selbst getötet hat, hatte seine Waffen in Wien gekauft. Er hatte sich - vermutlich ausschließlich zum Waffenerwerb - auch in einem Hotelzimmer in Wien eingemietet, wo eine der drei erstandenen Langwaffen gefunden wurde. Diese Informationen gab die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Donnerstag bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red