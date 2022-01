Ukraine: Macron will Putin Deeskalationsweg vorschlagen

Kiew/Moskau - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seinem russischen Kollegen Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation im Konflikt mit der Ukraine vorschlagen. Am Freitag (10.45 Uhr) wollen die beiden Staatschefs dazu telefonieren. Macron sieht das Gespräch auch als Anlass, zu schauen, wo genau man in der aktuellen Situation stehe. In einigen Punkten erhofft er sich zudem Klarstellungen von russischer Seite.

Wieder kein Sieger bei Präsidentenwahl in Rom

Rom - Auch bei der vierten Abstimmung für die Wahl eines neuen italienischen Präsidenten in Rom ist es zu keinem Ergebnis gekommen. Kein Kandidat erreichte bei der Wahlrunde am Donnerstag die notwendige Mehrheit von 505 Stimmen. Gewählt wird ein Nachfolger für Präsident Sergio Mattarella, dessen siebenjährige Amtszeit am 3. Februar zu Ende geht. Ab dem vierten Wahlgang reicht eine absolute Mehrheit aus. Am Freitag ist ein weiterer Wahlgang geplant.

Holocaust-Gedenken: Österreich bekennt sich zu Verantwortung

Wien - Die österreichische Staats- und Regierungsspitze sowie Oppositionsparteien bekennen sich zur Verantwortung, die sich aus dem Holocaust-Gedenken ableitet. "Wir alle sind gefordert, Zivilcourage zu zeigen, zu widersprechen, wenn antisemitische, romafeindliche oder fremdenfeindliche Worte fallen", heißt es in einer von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) initiierten Erklärung, die zum Anlass des Holocaust-Gedenkens am Donnerstag verabschiedet wurde.

US-Präsident verspricht schwarze Supreme-Court-Richterin

Washington - US-Präsident Joe Biden hat versprochen, für den frei werdenden Richterposten am Obersten Gerichtshof eine schwarze Frau zu nominieren. "Das ist meiner Ansicht nach längst überfällig", sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Er habe noch keine Entscheidung zu einer bestimmten Kandidatin getroffen, wolle die Nominierung aber vor Ende Februar bekanntgeben, sagte der Präsident weiter. Seine Kandidatin werde eine Person "herausragender Qualifikation" sein.

Ampel-Kommission gegen vorschnelle Öffnung

Wien - Von der Corona-Kommission kommt keine Unterstützung für die immer häufigeren Forderungen nach einer Lockerung von Covid-Maßnahmen. Nach der heutigen Sitzung des Gremiums hieß es in einer Aussendung, "vorschnelle Öffnungsschritte" würden nach wie vor das Risiko einer Gefährdung des Gesundheitssystems bergen. Insgesamt zeigt sich die Kommission aber optimistisch, auch wenn die Ampel im ganzen Land dunkelrot leuchtet.

Gecko tagt am Freitag, keine Änderungen erwartet

Wien - Die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko tagt am Freitagnachmittag. Neue Empfehlungen hinsichtlich der derzeitigen Corona-Regeln sind dabei nicht zu erwarten. Auch inhaltlich stehen keine besonderen Punkte am Programm, wie im Vorfeld zu hören war. Die Regierung dürfte wie am Rande des Ministerrats am Mittwoch vermeldet wurde, zunächst den in ein bis zwei Wochen prognostizierten Höhepunkt der Omikron-Welle abwarten, bevor sie über Lockerungen der Corona-Maßnahmen berät.

Kurz will mit ÖVP-Studien nichts zu tun haben

Wien - Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will mit den durch das Finanzministerium veröffentlichten Studien der Meinungsforscherin Sabine Beinschab - insbesondere jene mit Tier- und Auto-Vergleichen von Politikern und Politikerinnen - nichts zu tun haben. Er habe diese weder beauftragen lassen noch davon Kenntnis gehabt, ließ er der APA am Donnerstag ausrichten. Bei SPÖ und NEOS sorgte der Inhalt der Studien für Unmut, die ÖVP müsse das dafür aufgewendete Geld zurückzahlen.

