Schriftliches Urteil gegen Grasser & Co liegt nun vor

Wien/Linz - Am 4. Dezember 2020 wurden Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte von Richterin Marion Hohenecker in erster Instanz nicht rechtskräftig zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Nun liegt das schriftliche Urteil vor, es wurde Freitagfrüh zugestellt. Auf knapp 1.300 Seiten begründet Hohenecker ihr Urteil, nun ist die Verteidigung mit allfälligen Einsprüchen am Zug. Grasser hatte bereits nach der Urteilsverkündung den Gang in die Berufung angekündigt.

USA rufen UNO-Sicherheitsrat zu Ukraine-Krise an

Kiew/Moskau - Der Ukraine-Konflikt erreicht den UNO-Sicherheitsrat: Die USA haben wegen der "eindeutigen Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit" durch Russland eine öffentliche Sitzung für Montag gefordert, wie die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, am Donnerstag mitteilte. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock stellte im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine die Zukunft der Gaspipeline Nord Stream 2 infrage.

Ukraine: Macron will Putin Deeskalationsweg vorschlagen

Kiew/Moskau - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seinem russischen Kollegen Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation im Konflikt mit der Ukraine vorschlagen. Am Freitag wollen die beiden Staatschefs dazu telefonieren. Macron sieht das Gespräch auch als Anlass, zu schauen, wo genau man in der aktuellen Situation stehe. Aus �lys�ekreisen hieß es, Macron wolle noch einmal betonen, dass ein Einmarsch russischer Truppen ins Nachbarland Ukraine schwere Konsequenzen hätte.

Campion und Spielberg für US-Regiepreise nominiert

Beverly Hills - Die neuseeländische Regisseurin Jane Campion ("The Power of the Dog") und Hollywood-Legende Steven Spielberg ("West Side Story") haben am 12. März in Beverly Hills Chancen auf die diesjährige Auszeichnung der US-Regisseure. Die Directors Guild of America (DGA) gab die Nominierungen für den renommierten Preis am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Campion hatte mit dem Western-Drama "The Power of the Dog" kürzlich den Golden Globe für die beste Regie gewonnen.

Energie im Dezember 24 Prozent teuerer als im Vorjahr

Wien - Die Energiepreise für die heimischen Haushalte waren im Dezember um 24,1 Prozent höher als ein Jahr davor, blieben aber unverändert gegenüber dem Vormonat November. Heizöl kostete binnen Jahresfrist um 44,3 Prozent mehr, jedoch um 5,0 Prozent weniger als im November. Sprit kam rund ein Drittel teurer als Ende 2020, verbilligte sich aber gegenüber dem Vormonat leicht, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur errechneten Energiepreisindex (EPI) hervor.

WKÖ-Chef Mahrer kritisiert Sperrstunde scharf

Wien - Mit scharfen Worten hat Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer die Abschaffung der Sperrstunde um 22.00 Uhr gefordert. Diese "Schnapsidee" sei zu überdenken, sagte er im Gespräch mit der APA. Wäre ein so frühes Schließen der Gastronomie und von Veranstaltungen ein "geniales Instrumentarium", dann hätten das wohl auch andere Länder eingeführt. "Aber wir sind da anscheinend die Einzigen, die zum Kontroll- und Einsperrterror neigen", so Mahrer.

Omikron-Subtyp hierzulande noch nicht breit nachweisbar

Wien - Der Omikron-Subtyp BA.2 ist hierzulande zwar in einer zunehmenden Anzahl an Kläranlagenproben festzustellen, scheint sich aber noch nicht großflächig auszubreiten, so der Virologe Andreas Bergthaler im Gespräch mit der APA. Welche Rolle die Untervariante im Rahmen der Omikron-Welle spielen kann, sei aktuell schwer zu beurteilen. Beim Blick auf die hohen Infektionszahlen und glücklicherweise noch niedrigen Spitalszahlen gelte es aber "weiter vorsichtig" zu bleiben.

Stadtstraße-Protestcamp in der Nacht doch nicht geräumt

Wien - Gerüchte über eine polizeiliche Räumung des Wiener Stadtstraßen-Protestlagers in der Donaustadt in der Nacht auf Freitag haben sich nicht bewahrheitet. Am Vortag habe es Hinweise gegeben, dass das Lager geräumt werden soll. Doch die Polizei tauchte in der Nacht nicht bei den Besetzern des Baustellenareals bei der Hausfeldstraße auf, informierte die Umweltschutzorganisation Global 2000.

