Putin erneuert in Telefonat mit Macron Vorwürfe an Westen

Moskau/Paris/Washington - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben sich über die Notwendigkeit einer Deeskalation des Ukraine-Konflikts verständigt. Dies verlautete aus �lys�ekreisen nach dem gut einstündige Telefonat der beiden Präsidenten am Freitag. Um einen Abbau der Spannungen zu erreichen, sollten demnach bilaterale Gespräche zwischen den Staatschefs fortgeführt werden und die Verhandlungen zur Lösung der Ukraine-Krise im Normandie-Format.

Russland verhängt Einreiseverbote für mehrere EU-Vertreter

Kiew/Moskau/Brüssel - Russland hat als Reaktion auf Sanktionen der EU weitere ranghohe europäische Beamte auf eine schwarze Liste gesetzt und mit einem Einreiseverbot belegt. Betroffen seien etwa Vertreter von Strafverfolgungsbehörden sowie Legislativ- und Exekutiv-Organen, hieß es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums am Freitag. Namen nennt Russland nie - anders als die EU und die USA. Die Betroffenen merken mitunter erst an der Grenze, dass ihnen die Einreise verweigert wird.

Haushalte bekommen Energiekosten- und Teuerungsausgleich

Wien - Angesichts der hohen Inflation, die vor allem durch die Anstieg der Energiepreise befeuert wird, hat die Regierung am Freitag einen Energiekostenausgleich angekündigt, mit dem die Haushalte um insgesamt 600 Mio. Euro entlastet werden sollen. Der bereits beschlossene Teuerungsausgleich für besonders bedürftige Haushalte soll auf 300 Euro verdoppelt werden, was noch einmal 100 Mio. Euro ausmacht.

Corona-Infektionen mit 38.361 Fällen weiter auf Rekordkurs

Wien - Ein neuer Rekord - jedenfalls für einen Freitag - ist bei den täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht worden. Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten 38.631 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Das lag zwar unter den 43.053 vom Vortag - diese jedoch hatten mehr als 6.000 Nachmeldungen enthalten. Darum bereinigt gab es am Freitag noch einmal um rund 1.500 mehr bestätigte Fälle als am Donnerstag und damit ein Allzeit-Hoch in der Pandemie.

Endphase: Wiener Atomgespräche mit Teheran kurz unterbrochen

Wien - Die jüngste Runde der Wiener Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran ist vorläufig unterbrochen worden. Die Gesprächsteilnehmer würden zu "Konsultationen" und weiteren "Anweisungen" in ihre Länder reisen und in der kommenden Woche nach Wien zurückkehren, erklärte der EU-Gesandte Enrique Mora am Freitag auf Twitter. "Es sind jetzt politische Entscheidungen nötig." Keine Runde zuvor habe so lange gedauert, so Mora.

Schneebedeckte Brücke in US-Stadt Pittsburgh kollabiert

Pittsburgh (Pennsylvania) - Wenige Stunden vor einem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Pittsburgh ist in der US-Metropole eine schneebedeckte Brücke mit einer wichtigen Verkehrsverbindung eingestürzt. Pittsburghs Bürgermeister Ed Gainey sagte am Freitag am Ort des Vorfalls, es gebe keine Todesopfer. "Wir haben Glück gehabt." Drei Menschen seien verletzt worden, es sei aber niemand in Lebensgefahr. Die Brücke sei zuletzt im vergangenen September inspiziert worden.

Söder für höhere Lkw-Maut auf Brenner-Route

Wien/Innsbruck - Um den Lkw-Verkehr über den Brenner einzudämmen und den Lkw-Dauerstreit mit Tirol zu befrieden, schlägt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) höhere Mautgebühren vor. Ein Problem auf der Brenner-Route seien die "relativ niedrigen Mautgebühren", heißt es in einem Brief Söders an den neuen deutschen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sah auf APA-Anfrage einen "Schritt in die richtige Richtung".

Vier Jahre Haft für Wiener, der Siebenjährige missbrauchte

Wien - Weil er im Zeitraum von eineinhalb Jahren seine siebenjährige Großnichte missbraucht haben soll, ist am Freitag am Wiener Landesgericht ein 60-Jähriger zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde der bisher Unbescholtene, zurechnungsfähige Mann in den Maßnahmenvollzug eingewiesen. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge ist seine pädophile Störung derart ausgeprägt, dass die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher geboten war.

