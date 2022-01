USA verlegen kleine Zahl an Soldaten nach Osteuropa

Washington/Kiew/Moskau - Die USA werden nach Angaben von Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise bald zusätzliche US-Truppen in die osteuropäischen NATO-Staaten verlegen. Es gehe dabei um "nicht zu viele" Soldaten, schränkte Biden allerdings ein. Er machte keine genaueren Angaben dazu, um wie viele Soldaten es sich handeln könnte und wohin genau sie wann verlegt werden könnten. Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte indes an, in die Krisenregion zu fahren.

Russland verhängt Einreiseverbote für mehrere EU-Vertreter

Kiew/Moskau/Brüssel - Russland hat als Reaktion auf Sanktionen der EU weitere ranghohe europäische Beamte auf eine schwarze Liste gesetzt und mit einem Einreiseverbot belegt. Betroffen seien etwa Vertreter von Strafverfolgungsbehörden sowie Legislativ- und Exekutiv-Organen, hieß es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums am Freitag. Namen nennt Russland nie - anders als die EU und die USA. Die Betroffenen merken mitunter erst an der Grenze, dass ihnen die Einreise verweigert wird.

Türkis-Grüner Sideletter zum Koalitionsvertrag zu Personalia

Wien - Die ÖVP hat nicht nur in der früheren Koalition mit der FPÖ sondern auch in der jetzigen mit den Grünen einen sogenannten Siedeletter zum Koalitionsvertrag abgeschlossen, im dem auch Personalentscheidungen vereinbart wurden. Unterzeichnet ist das der APA vorliegende Papier, über das auch die "Zeit im Bild 1" am Freitagabend und die "Kronen-Zeitung" in ihrer Samstag-Ausgabe berichteten, vom früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Ablaufende Impfzertifikate laufen womöglich doch nicht aus

Wien - Mit 1. Februar wird die Gültigkeit der Corona-Schutzimpfung nach dem zweiten Stich von neun auf sechs Monate verkürzt. Davon betroffen sind aus heutiger Sicht noch 323.621 Personen, die noch keinen Booster erhalten haben und ab kommenden Dienstag somit keinen gültigen 2G-Nachweis mehr haben. Doch möglicherweise wird der Stichtag verschoben oder eine Übergangsfrist eingeführt. Derzeit sei man in dieser Frage "in finaler Abstimmung", hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Von hundert Corona-Infizierten müssen sieben ins Krankenhaus

Wien - Von den knapp 832.300 seit Ausbruch der Pandemie bis 31. Oktober 2021 in Österreich bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus hatten 6,9 Prozent einen Krankenhausaufenthalt zur Folge. Sieben von hundert Infizierten haben somit ein Spitalbett benötigt. Von den positiv getesteten Personen hatten wiederum 1,21 Prozent intensivmedizinischen Betreuungsbedarf, wobei Männer deutlich öfter auf einer Intensivstation behandelt werden mussten als Frauen.

Deutschlands Grüne wählen neue Parteispitze

Berlin - Deutschlands Grüne wählen am Samstag auf einem Parteitag eine neue Parteispitze. Aussichtsreichste Kandidaten für die Doppelspitze sind die Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour und Ricarda Lang. Lang kann sich wegen einer Corona-Infektion nur digital zuschalten. Mehrere Hundert Delegierte nehmen online an dem Parteitag teil. Im Berliner Velodrom findet sich ein kleinerer Kreis an Spitzenpolitikern der Partei zusammen.

Endphase: Wiener Atomgespräche mit Teheran kurz unterbrochen

Wien - Die jüngste Runde der Wiener Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran ist vorläufig unterbrochen worden. Die Gesprächsteilnehmer würden zu "Konsultationen" und weiteren "Anweisungen" in ihre Länder reisen und in der kommenden Woche nach Wien zurückkehren, erklärte der EU-Gesandte Enrique Mora am Freitag auf Twitter. "Es sind jetzt politische Entscheidungen nötig." Keine Runde zuvor habe so lange gedauert, so Mora.

