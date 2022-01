Regierung lockert in Gastronomie und Handel

Wien - Die Regierung setzt trotz weiter explodierender Corona-Zahlen neue Lockerungsschritte. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz ankündigte, wird vor Beginn der Semesterferien, also mit 5. Februar, die Sperrstunde, die derzeit mit 22 Uhr festgelegt ist, auf Mitternacht verschoben. Eine Woche später werden die 2G-Beschränkungen im Handel außer Kraft gesetzt. Wieder eine Woche darauf folgt der gleiche Schritt in der Gastronomie.

Samstagsrekord: 34.748 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - Anhaltend hoch fallen die Corona-Neuinfektionen in Österreich aus: Am Samstag wurden 34.748 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet, ein Rekord für diesen Wochentag. Am Samstag vor einer Woche waren es 24.260 neue Ansteckungen gewesen, nach 16.749 noch eine Woche davor. Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nunmehr bei 2.501,5 Fälle auf 100.000 Einwohner, die Zahl der aktiven Fälle erreicht bald die 300.000er-Schwelle. 16 Covid-Kranke starben seit Freitag.

USA verlegen kleine Zahl an Soldaten nach Osteuropa

Washington/Kiew/Moskau - Die USA werden nach Angaben von Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise bald zusätzliche US-Truppen in die osteuropäischen NATO-Staaten verlegen. Es gehe dabei um "nicht zu viele" Soldaten, schränkte Biden allerdings ein. Er machte keine genaueren Angaben dazu, um wie viele Soldaten es sich handeln könnte und wohin genau sie wann verlegt werden könnten. Auch Großbritannien erwägt unterdessen die Entsendung frischer Truppen.

Grüne und ÖVP verteidigen Sideletter zum Koalitionsvertrag

Wien - Sowohl Grünen-Chef Werner Kogler als auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger haben am Samstag den sogenannten Sideletter zum Koalitionsvertrag verteidigt, in dem auch Personalentscheidungen detailliert vereinbart wurden. Kogler meinte, eine Vereinbarung sei nötig, damit die ÖVP nicht "alle Positionen besetzt". Wöginger bezeichnete die Vorgangsweise als "üblich und legitim". Kritik kam von der Opposition.

Deutschlands Grüne wählen neue Parteispitze

Berlin - Mit Neuwahlen ihrer Führungsriege wollen Deutschlands Grünen den Wechsel in die Bundesregierung vollenden. Beim digitalen Parteitag an diesem Samstag unter dem Motto "Wurzeln für die Zukunft" wollen die Delegierten am Nachmittag unter anderem ein neues Spitzenduo wählen. Als wahrscheinliche Nachfolger von Annalena Baerbock und Robert Habeck gelten die Parteilinke Ricarda Lang und der Realo Omid Nouripour. Lang schaltet sich wegen eines positiven Corona-Tests digital zu.

Teenager postete bedenkliche Videos: Staatsschutz ermittelt

Wien - Ein 16-Jähriger aus Wien soll im Internet Videos gepostet haben, die ihn beim Hantieren mit Schusswaffen - konkret Schreckschusspistolen - zeigen. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) stuft den Inhalt als "bedenklich" ein: Es lägen Hinweise vor, "dass der Jugendliche mit islamistischer Ideologie zumindest sympathisiert". Auf Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung durchsucht, der Teenager vorläufig festgenommen und dann auf freiem Fuß angezeigt.

Verhärtete Fronten bei Präsidentenwahl in Italien

Rom - Nach zwei weiteren ergebnislosen Wahlgängen führen die stärksten Parteien im italienischen Parlament am Samstag intensive Verhandlungen, um sich auf einen neuen Präsidenten zu einigen. Die Fäden zieht weiter der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, der die Rolle des Königsmachers spielt und Gespräche mit allen Parteichefs führt. Befürchtet wird jedoch, dass auch beim Wahlgang am Samstagvormittag kein Präsident gewählt wird.

Weitere Todesopfer nach Tropensturm im Südosten Afrikas

Lilongwe - Nach dem heftigen Tropensturm "Ana" im Südosten Afrikas ist die Zahl der Toten auf 86 gestiegen. Zehntausende Menschen in den am stärksten betroffenen Staaten Mosambik, Malawi und Madagaskar waren am Freitag von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem der Sturm die Stromversorgung unterbrochen und Häuser, Straßen und Brücken zerstört hatte. Die Rettungskräfte versuchten, zu den Opfern vorzudringen.

