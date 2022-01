Mattarella erneut zum italienischen Präsidenten gewählt

Rom - Italiens Präsident Sergio Mattarella bleibt im Amt. Am Samstagabend wurde er für eine zweite siebenjährige Amtszeit wiedergewählt. Im achten Wahlgang erhielt er 759 Stimmen und damit deutlich mehr als das notwendige Quorum von 505 der 1.009 Stimmen. Der zweitgereihte, der Ex-Staatsanwalt Carlo Nordio und Kandidat der Mitte-Rechts-Parteien, kam auf 90 Stimmen. Im Parlament wurde die Wiederwahl des 80-jährigen Sizilianers mit einem langanhaltenden Applaus begrüßt.

Regierung lockert in Gastronomie und Handel

Wien - Die Regierung setzt trotz weiter explodierender Corona-Zahlen neue Lockerungsschritte. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz ankündigte, wird vor Beginn der Semesterferien, also mit 5. Februar, die Sperrstunde, die derzeit mit 22 Uhr festgelegt ist, auf Mitternacht verschoben. Eine Woche später werden die 2G-Beschränkungen im Handel außer Kraft gesetzt. Wieder eine Woche darauf folgt der gleiche Schritt in der Gastronomie.

Keine Änderung des Ablaufdatums der Impfzertifikate

Wien - Mit 1. Februar wird die Gültigkeit der Corona-Schutzimpfung nach dem zweiten Stich von neun auf sechs Monate verkürzt. Davon betroffen sind aus heutiger Sicht noch rund 320.000 Personen, die noch keinen Booster erhalten haben und ab kommendem Dienstag somit über keinen gültigen 2G-Nachweis mehr verfügen. Der Stichtag wird nicht verschoben und auch keine Übergangsfrist eingeführt. Das wurde bei einer Regierungspressekonferenz am Samstag bekannt.

Portugals Sozialisten bangen um Sieg bei Parlamentswahl

Lissabon - Knapp elf Millionen Menschen sind am Sonntag in Portugal zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Fast alle Umfragen sagen einen knappen Sieg der Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident Ant�nio Costa voraus. Damit wäre der seit Ende 2015 regierende 60-Jährige weiterhin auf die Unterstützung kleinerer linker Parteien angewiesen.

Lang und Nouripour zum neuen Grünen-Spitzenduo gewählt

Berlin - Führungswechsel bei den deutschen Grünen: Nach der Bildung der Ampel-Bundesregierung hat die Partei einen neuen Vorstand gewählt. Das Duo an der Spitze bilden nun die linke Sozialpolitikerin Ricarda Lang (28) und der Realo-Außenpolitiker Omid Nouripour (46). Die digitalen Voten müssen nun noch formal per Briefwahl bestätigt werden, was bis zum 14. Februar geschehen soll. Erst danach sind die Neuen auch formell im Amt.

Mutter und Sohn in Villach von Auto erfasst und getötet

Villach - Eine 43 Jahre alte Frau aus Villach und ihr fünfjähriger Sohn sind am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Villach getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden, die zu Fuß unterwegs waren, vom Auto einer 25-jährigen Frau aus Vorarlberg angefahren. Die beiden erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Zwei Tote wegen Sturm "Malik" in Großbritannien

Aberdeen/Kopenhagen - In Großbritannien sind mindestens zwei Menschen durch Sturm "Malik" ums Leben gekommen. Ein neunjähriger Bub wurde am Samstag im mittelenglischen Dorf Winnothdale getötet, als ein Baum auf ihn stürzte. Ein Mann, der mit ihm unterwegs war, wurde schwer verletzt. In der ostschottischen Küstenstadt Aberdeen wurde eine 60-jährige Frau von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte.

Irland: Russische Seemanöver außerhalb 200-Meilen-Zone

Dublin/Moskau - Nach Protesten irischer Fischer wird Russland sein geplantes Marinemanöver im Atlantik außerhalb der sogenannten 200-Meilen-Zone des EU-Staats abhalten. Er habe einen entsprechenden Brief aus Moskau erhalten, schrieb der irische Außenminister Simon Coveney am Samstagabend bei Twitter. "Ich begrüße diese Antwort." Der russische Botschafter Juri Filatow nannte laut "Irish Times" die Entscheidung ein "Zeichen des guten Willens" von Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

