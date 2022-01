Nordkorea feuerte Mittelstreckenrakete ab

Seoul/Pjöngjang - Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat trotz internationaler Sanktionen ihren größten Raketentest seit 2017 unternommen. Nordkorea habe am Sonntag eine Mittelstreckenrakete abgefeuert, die etwa 800 Kilometer in Richtung offenes Meer geflogen sei, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Die ballistische Rakete habe eine Flughöhe von 2.000 Kilometern erreicht. Südkoreas Präsident Moon Jae In erhob in der Folge schwere Vorwürfe gegen Nordkorea.

Bob-Anschieber Sammer in China in Covid-Quarantäne

Peking - Bob-Anschieber Markus Sammer ist am Samstag nach seiner Ankunft bei den Olympischen Spielen in China positiv auf Covid-19 getestet worden. Nach einem zweiten im Athleten-Dorf in Yanqing vorgenommenen Test mit demselben Ergebnis wurde der 33-Jährige laut Sicherheits-Protokoll isoliert. Um an Trainings oder Bewerben teilnehmen zu können, benötigt er zwei negative PCR-Tests in Folge. Einen positiven Test gab auch ein Mitarbeiter des medizinischen Teams im ÖOC ab.

Sturmflut setzte Hamburger Fischmarkt unter Wasser

Hamburg - Eine schwere Sturmflut hat in der Nacht auf Sonntag den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Der Scheitel sei gegen 0.17 Uhr mit 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Sonntagmorgen. Nun gehe das Hochwasser wieder zurück. Das BSH hatte in Hamburg mit Wasserständen von bis zu drei Metern über dem mittleren Hochwasser gerechnet.

Vorgezogene Parlamentswahl in Portugal begonnen

Lissabon - In Portugal hat Sonntag früh die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Knapp elf Millionen Wahlberechtigte sind trotz der derzeit auch in Portugal besonders hohen Zahl an Corona-Infektionen zur Abgabe ihrer Stimme aufgerufen. Menschen, die in häuslicher Quarantäne sind, dürfen ausnahmsweise das Haus verlassen, um zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr (19.00 Uhr bis 20.00 Uhr MEZ) zu wählen.

30 Tonnen Kriegsmaterial 2021 entsorgt

Wien - Der Entminungsdienst des Bundesheeres hat im Vorjahr bei Hunderten Einsätzen auf dem Land und im Wasser knapp 30 Tonnen Kriegsmaterial geborgen, entschärft und entsorgt. Darunter waren unter anderem 500 Kilogramm schwere Fliegerbomben, Handgranaten, Panzerfäuste und Panzerminen, wie auch Anti-Personen-Minen aller Art und 87 Kilogramm Sprengstoff. Alleine in Niederösterreich gab es 650 Einsätze, in der Steiermark waren es 161 und in Oberösterreich 129.

Momentum Institut wird großteils von der AK finanziert

Wien - Das Momentum Institut wird zu einem großen Teil von der Arbeiterkammer finanziert. "Unser Jahresbudget liegt bei rund 1,6 Mio. Euro. Davon kamen 2020 und 21 jeweils 900.000 Euro von der Bundes-Arbeiterkammer", erklärte Pressesprecher Dominik Gries auf APA-Anfrage. Im Gründungsjahr 2019 erhielt die Organisation keine AK-Mittel. Nach Kritik an seiner Finanzierung will das Institut künftig genauer über seine Geldquellen informieren, zu denen auch der Gewerkschaftsbund gehört.

Biodiversitätsfonds fördert aktuell 14 Artenschutz-Projekte

Wien - Mit einem Budget von fünf Millionen Euro hat das Klimaschutzministerium im vergangenen Jahr einen Biodiversitätsfonds zum Schutz der heimischen Arten und Lebensräume eingerichtet. 2021 wurden 218 Vorschläge eingereicht, die zusammen ein Fördervolumen von 37,5 Millionen Euro brauchen würden. Die Umsetzung der 14 von einer Jury erstgereihten Projekte im gesamten Förderausmaß der fünf Millionen hat nunmehr begonnen.

Erster Besuch eines israelischen Präsidenten in VAE

Jerusalem/Abu Dhabi - Der israelische Präsident Isaac Herzog ist am Sonntag zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Es ist der erste israelische Präsidenten-Besuch in dem Golfstaat. Herzog wird auf der zweitägigen Reise von seiner Frau begleitet. Er trifft unter anderem den Kronprinzen Abu Dhabis und faktischen Herrscher der VAE, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

