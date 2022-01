Sideletter von Grüne und ÖVP auch zu ORF und Kopftuchverbot

Wien - Der am Wochenende bekannt gewordene "Sideletter" zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen, in dem diverse Personalentscheidungen detailliert vereinbart wurden, enthält auch eine Abmachung zum ORF. Wie aus dem der APA vorliegende Papier hervorgeht, haben die Grünen das Vorschlagsrecht für den Stiftungsratsvorsitzenden. Gleichzeitig wird darin auch die Einführung eines Kopftuchverbots für Lehrerinnen festgehalten.

Nordkorea feuerte offenbar Mittelstreckenrakete ab

Seoul - Nordkorea hat am Sonntag trotz internationaler Sanktionen seinen vermutlich größten Raketentest seit 2017 durchgeführt. Nach bereits sechs Raketentests heuer feuerte das Land nach Angaben Südkoreas und Japans seit Jahren wieder eine ballistische Mittelstreckenrakete ab, die über eine potenzielle Reichweite von Tausenden Kilometern verfügt. Die USA und ihre Verbündeten Japan und Südkorea verurteilten den Test.

Chinas Industrie schwach ins neue Jahr gestartet

Peking - Chinas Industrie zeigt zum Jahresstart deutliche Schwächen. Der vom chinesischen Wirtschaftsmagazin "Caixin" berechnete und am Sonntag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Jänner im Vergleich zum Vormonat von 50,9 auf 49,1 zurück, was den schwächsten Wert seit Februar 2020 darstellt. Beim PMI zeigen Werte über 50 Zählern eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten auf, bei Werten darunter wird von einem Rückgang ausgegangen.

Vorgezogene Parlamentswahl in Portugal begonnen

Lissabon - In Portugal hat Sonntag früh die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Knapp elf Millionen Wahlberechtigte sind trotz der derzeit auch in Portugal besonders hohen Zahl an Corona-Infektionen zur Abgabe ihrer Stimme aufgerufen. Menschen, die in häuslicher Quarantäne sind, dürfen ausnahmsweise das Haus verlassen, um zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr (19.00 Uhr bis 20.00 Uhr MEZ) zu wählen.

30 Tonnen Kriegsmaterial 2021 entsorgt

Wien - Der Entminungsdienst des Bundesheeres hat im Vorjahr bei Hunderten Einsätzen auf dem Land und im Wasser knapp 30 Tonnen Kriegsmaterial geborgen, entschärft und entsorgt. Darunter waren unter anderem 500 Kilogramm schwere Fliegerbomben, Handgranaten, Panzerfäuste und Panzerminen, wie auch Anti-Personen-Minen aller Art und 87 Kilogramm Sprengstoff. Alleine in Niederösterreich gab es 650 Einsätze, in der Steiermark waren es 161 und in Oberösterreich 129.

Sturmflut setzte Hamburger Fischmarkt unter Wasser

Hamburg - Eine schwere Sturmflut hat in der Nacht auf Sonntag den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Der Scheitel sei gegen 0.17 Uhr mit 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Sonntagmorgen. Nun gehe das Hochwasser wieder zurück. Das BSH hatte in Hamburg mit Wasserständen von bis zu drei Metern über dem mittleren Hochwasser gerechnet.

Biodiversitätsfonds fördert aktuell 14 Artenschutz-Projekte

Wien - Mit einem Budget von fünf Millionen Euro hat das Klimaschutzministerium im vergangenen Jahr einen Biodiversitätsfonds zum Schutz der heimischen Arten und Lebensräume eingerichtet. 2021 wurden 218 Vorschläge eingereicht, die zusammen ein Fördervolumen von 37,5 Millionen Euro brauchen würden. Die Umsetzung der 14 von einer Jury erstgereihten Projekte im gesamten Förderausmaß der fünf Millionen hat nunmehr begonnen.

Erster Besuch eines israelischen Präsidenten in VAE

Jerusalem/Abu Dhabi - Der israelische Präsident Isaac Herzog ist am Sonntag zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Es ist der erste israelische Präsidenten-Besuch in dem Golfstaat. Herzog wird auf der zweitägigen Reise von seiner Frau begleitet. Er trifft unter anderem den Kronprinzen Abu Dhabis und faktischen Herrscher der VAE, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

