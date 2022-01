Sideletter von Grünen und ÖVP auch zu ORF und Kopftuchverbot

Wien - Der am Wochenende bekannt gewordene "Sideletter" zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen, in dem diverse Personalentscheidungen detailliert vereinbart wurden, enthält auch eine Abmachung zum ORF. Wie aus dem der APA vorliegende Papier hervorgeht, haben die Grünen das Vorschlagsrecht für den Stiftungsratsvorsitzenden. Gleichzeitig wird darin auch die Einführung eines Kopftuchverbots für Lehrerinnen festgehalten.

Mehr als 27.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind seit Samstag 27.127 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (32.589), ist aber ein Tagesrekord für einen Sonntag. Vor einer Woche waren da 22.453 neue Fälle gemeldet worden, am Sonntag zuvor 15.419. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 2.553,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. 14 Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 14,3.

Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren an US-Ostküste

Boston - Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren hat im Osten der USA für Verkehrschaos und Stromausfälle gesorgt. Schwer getroffen waren am Wochenende Metropolen wie New York und Boston, wo mehr als 60 Zentimeter Schnee fielen. Die Kältewelle erstreckte sich bis nach Florida, wo der Nationale Wetterdienst vor "vereinzelt von Bäumen fallenden Leguanen" in Kältestarre warnte. In Long Island starb eine Frau in ihrem Auto. Tausende Flüge wurden gestrichen.

Mutter und Kind von Auto getötet: Polizei ermittelt

Villach - Am Samstagabend sind in Villach eine 43 Jahre alte Frau und ihr fünfjähriger Sohn von einem Auto angefahren und getötet worden. Möglicherweise handle es sich dabei aber nicht um einen "normalen" Verkehrsunfall, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Sonntag gegenüber der APA erklärte. "Einige Umstände haben uns zu denken gegeben, deshalb hat das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen übernommen."

Liftbetreiber mahnen Nicht-Geboosterte zu Neu-Registrierung

Wien - Tiroler und Vorarlberger Liftbetreiber haben am Sonntag Saisonpassinhaber dazu aufgerufen, sich aufgrund der Verkürzung der Gültigkeitsdauer des "Grünen Passes" für Nicht-Geboosterte noch einmal registrieren zu lassen. "Skigebiete dürfen aus Datenschutzgründen nicht abspeichern, wie jemand geimpft ist", sagte dazu Vorarlbergs Seilbahnsprecher Andreas Gapp auf APA-Anfrage. Deshalb sei eine nochmalige Registrierung auch für jene notwendig, deren Grüner Pass weiter gültig ist.

Schwere Sturmschäden und ein Todesopfer in Norddeutschland

Hamburg - Sturmtief "Nadia" ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu knapp 130 Stundenkilometern fegte "Nadia" in der Nacht zu Sonntag über viele Teile Norddeutschlands hinweg.

Chinas Industrie startet verhalten ins neue Jahr

Peking - Die chinesische Industrie hat zu Beginn des vermutlich schwieriges Jahres 2022 die Corona-Einschränkungen zu spüren bekommen. Der Einkaufsmanager-Index für Jänner signalisierte einen Rückgang, blieb aber knapp über der Marke von 50 Punkten, oberhalb der Wachstum angezeigt wird. Das Statistikamt des Landes gab ihn am Sonntag mit 50,1 Zählern an, nachdem es im Dezember noch 50,3 waren.

Womöglich keine Nord-Stream-2-Entscheidung vor dem Sommer

Frankfurt am Main - Für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wird es trotz der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft einem Bericht zufolge keine schnelle Zulassung geben. Die Eintragung ins Handelsregister sei erfolgt, "es fehlen aber weitere Schritte", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). An Nord Stream 2 ist die österreichische börsennotierte und teilstaatliche OMV beteiligt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red